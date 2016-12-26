مادونا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء ألف ليلة وليلة بالمغرب

تحتفل نجمة موسقى البوب مادونا بعيد ميلادها الستين الذي يصادف اليوم (16 أغسطس/ آب) في مدينة مراكش المغربية. وذكرت مادونا معجبيها بعيد ميلادها بتغريدة على حسابها الشخصي بتويتر بعبارة: "في حال يوجد شخص ما نسي أن اليوم عيد ميلادي !".

ونشرت نجمة البوب الأمريكية ذات الأوصول الإيطالية المولودة في 16 أغسطس/ آب 1958 في باي سيتي بولاية ميتشغان، (نشرت) على حسابها في تويتر هاشتاغ "عيد الميلاد" و"مراكش" وأرفقت تغريداتها بصور باللباس التقليدي والطربوش المغربي وأيضا بالحلي الأمازيغي المغربي العريق.

ونشرت الفنانة العالمية وملكة موسيقى البوب صورة لها وهي تحمل قماشا مزينا قرب جبينها كتب عليه "الملكة" باللغيتن العربية والانجليزية.

وصورت الفنانة العالمية فيديو لها نشرته في موقع انستغرام وهي تتجول ليلاً في أزقة المدينة القديمة بمراكش. وأرفقت الفيديو بتعليق: "المشي عبر متاهة المدينة أثناء فترة الآذان للصلاة". ونشرت فيديو آخر وهي تقتني الحلويات في أحد أسواق المدينة العتيقة بمراكش.

ومن المتوقع أن يشارك مادونا الاحتفال بعيد ميلادها أقاربها وأصدقاؤها المقربون الذين سيلتحقون بها بالمدنية المغربية التاريخية. وسيقام الاحتفال في قصبة (فندق) "ريتشارد براندسون" نقلاً عن صحف مغربية.

وبمناسبة عيد ميلادها أطلقت مادونا حملة جمع التبرعات عبر صفحتها على فيسبوك لدعم نشاطها في مساعدة الأطفال في مالاوي.

وعلقت على الحملة قائلة "لا يمكن أن أتصور هدية في عيد ميلادي أفضل من ربط أسرتي العالمية بهذا البلد الجميل والأطفال الذين هم في أشد الحاجة لمساعدتنا أكثر من أي وقت مضى".

وفي عام 2006 أنشأت مادونا مؤسسة "ريزينغ مالاوي" لتوفير البرامج الصحية والتعليمية ولا سيما للفتيات.

وتبنت في2017 الطفلتين التوأمتين إستر وستيلا (أربع سنوات) وفتحت مستشفى للأطفال في بلانتاير ثاني أكبر مدن مالاوي.

وتشمل أسرة مادونا أيضا طفلين من مالاوي هما ديفيد باندا وميرسي جيمس، وطبعا ابنتها لورديس وابنها روكا اللذين أنجبتهما من علاقات سابقة.

ع.ع/ (د ب ا، رويترز، ا ف ب)