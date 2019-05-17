مادة مصنعة في لائحة طعامنا قد تكون المسببة للعديد من الامراض

يندر أن تخلو مادة غذائية مصنعة من الصبغة الغذائية E171 ، إذ يمكن العثور عليها في العديد من الأطعمة مثل الجبن أو الحلويات، بل ويمتد استخدامها إلى مواد التجميل وبعض الأدوية. وتوفر هذه المادة المضافة لوناً أبيضا ناصعاً تطغى على كل الألوان الأخرى غير المرغوب في أن يراها المستهلك. كما تضمن مادة E171 مدة صلاحية أطول.
وفي دراسة حديثة وجد الباحثون أن مادة E171 ليست آمنة كما كان يُعتقد سابقاً. وبحسب موقع الصيادلة الألمان "آبونت" فإن هذه المادة المضافة تزيد من احتمالات الإصابة بالتهاب الأمعاء وسرطان القولون والمستقيم. فقد أظهرت التجارب على الفئران أن هذه المادة المضافة لها تأثيرات على عملية التمثيل الغذائي للبكتيريا المعوية. وبالتالي فإن تدمير التوازن البكتيري في الأمعاء يقود إلى التهابات مزمنة في الأمعاء الغليظة.
وقام الباحثون في جامعة سيدني الأسترالية بتغذية الفئران بهذه الصبغة الحافظة من خلال مياه الشرب ليجدوا أنها أثرت على النشاط البكتيري في الأمعاء وعززت من نمو الأغشية الحيوية غير المرغوب فيها. وبالتالي فإن تغيير إنتاج البكتيريا الأيضية أدى إلى تغيير التوازن في الأمعاء ما تسبب في إصابة فئران التجارب بالالتهابات معوية.
الفلورا المعوية
وفي هذا السياق يقول البروفيسور فويتش خرزانوفسكي، خبير في علم السموم النانوية بجامعة سيدني: "من المعروف أن التركيب الغذائي يؤثر على وظائف أعضاء الجسم والصحة عموماً، لكن دور المضافات الغذائية لم يُبحث حتى الآن بالشكل الكافي. وتقدم هذه الدراسة أدلة حاسمة على أن تناول الطعام المحتوية على المضافات الغذائية E171 يؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء والتهاب في الأمعاء".
ممَ تتكون هذه الصبغة الغذائية
تتكون هذه المضافات الغذائية من جزيئات ثنائي أكسيد التيتانيوم أو أكسيد التيتانيوم الرباعي وتستخدم في تبييض لون العديد من المنتوجات مثل العلكة ومعجون الأسنان وجبنة الموزاريلا والمايونيز ومختلف الحلويات الأخرى. وقد ازداد استخدامها في المواد الغذائية المصنعة خلال العقد الماضي بشكل كبير وارتبط اسمها بالعديد من الأمراض على الرغم من التصريح باستخدامها في الصناعات الغذائية.
كما ينقل موقع "هايل براكسيس" الألماني عن الباحثين قولهم إنه لا توجد أدلة كافية على سلامة استخدام هذه الصبغة الحافظة وإن لها تأثيرات بالإصابة بأمراض مثل الخرف وأمراض المناعة الذاتية والسرطان والأكزيما والربو والتوحد، وذلك من خلال التعرض الشديد للجسيمات النانوية، وفقاً لفريق الدراسة.
ع.غ/ ع.أ.ج
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
أرقام عدة
تنص قوانين ألمانيا على وضع رقم معين مسبوق بحرف E على أغلفة المواد الغذائية لتبيين طبيعة المواد الحافظة والمضافة إليها. وحتى عام 1993 لم يكن هناك سوى 265 رقماً في ألمانيا لكن قوانين الاتحاد الأوروبي زادتها إلى أكثر من 300 رقم. فإلى ماذا تشير هذه الأرقام؟
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
E102
يرمز هذا الرقم إلى احتواء المنتج على التارترازين هي صبغة صفراء لتلوين الطعام وعادة ما توجد على علب صلصة الخردل ومسحوق البودينغ والجبنة المذابة وبعض المشروبات والحلويات. لكن يؤخذ على هذه الصبغة أنها يمكن أن تكون مسبباً للحساسية خاصة عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من حساسية بسبب الأسبرين أو حمض الصمغ الجاوي (البنزويك)، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض الربو أو التهاب الجلد التأتبي.
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
E104
يشير هذا الرقم إلى إضافة صفرة الكينولين إلى هذا المنتج، وعادة يكون موجوداً في المساحيق الفوارة والعلكة والأسماك المُدَخّنة والنبيذ المصنوع من الفواكه. وتشير بعض الدراسات إلى احتمالية تسبب هذه الصبغة الصفراء بمرض السرطان، لذلك فهي ممنوعة في الولايات المتحدة واليابان والنرويج. كما يمكن أن تتسبب نشاط الأطفال وقدرتهم الإدراكية.
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
E110
يعني ذلك أن المادة الغذائية الحاملة لهذا الرقم تحتوي على صبغة "أصفر الغروب ف س ف"، وتُضاف إلى علكة العنب ولحم السلمون المهروس وبعض أنواع الجبن. التجارب المختبرية على الحيوانات كشفت أن هذه المادة تؤدي إلى الإصابة بسرطان الكلية. كما يُعتقد تسببها بالربو والتهاب الجلد التأتبي والحساسية، لذلك ينصح خبراء الأطعمة الصحية بتجنب تناولها بكميات كبيرة.
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
E142
هو رقم الصبغة الخضراء S وهي موجودة في حلويات النعناع والبازلاء المعلبة وفي بعض المشروبات ومواد التجميل، كما يُصبح الورق والصوف والجلود بهذه الصبغة الخضراء. وعلى الرغم من أن الجسم يطرح هذه الصبغة عند التغوط بعد سبع ساعات من تناولها، إلا أنها ممنوعة في الولايات المتحدة وكندا واليابان والنرويج. وتشير دراسات إلى أنها من مسببات الزهايمر، كما أدت إلى تغييرات جينية لدى الحيونات في التجارب المختبرية.
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
E150C
أليست الأمونيا سامة؟ نعم، لكن ليس حين تكون في صبغة الكراميل. ويوضح هذا الرقم أن هذه الصبغة المحتوية على الأمونيا وتُستخدم في الكولا والويسكي وحساء الخردل لتمنحها اللون البني. وتُنتج هذه المادة من خلال تراكيب سكرية اعتماداً على الذرة المُهجنة. كشفت دراسات أنها تؤثر على النظام المناعي لذلك يربطها علماء أمريكيون بمسببات السرطان.
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
E151
يعني هذا الرقم احتواء المنتج الغذائية على صبغة "الأسود البراق ب ن" وعادة ما تكون في مهروس الكافيار والحلويات المصنوعة من عرق السوس، بل وحتى في بعض غسول الرأس والصابون السائل، إذ تعمل على صبغها بلون أسود أو بني. وتعتبر هذه المادة من مسببات الحساسية، لذلك يجب على المرضى بالربو والتهاب الجلد التأتبي تجنبها.
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
E155
يشير هذا الرقم إلى وجود الصبغة البنية HT وتُستخدم لتلوين الحلويات والكيك والبسكويت والمثلجات والشيكولاته. ينصح خبراء التغذية بتجنب هذه المادة، وخصوصاً للأشخاص المصابين بالربو والحساسية للأسبرين وراتنج البنزوين.
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أرقام على المواد الغذائية قد تثير الرعب حين تعرف دلالتها
من E400 إلى E495
تشير هذه الأرقام إلى المواد المكثفة والعوامل المجمدة المُضافة إلى المواد الغذائية، ومنها المربى والمثلجات والبودينغ. وتعتمد بعض أنواع هذه المواد على مكونات حيوانية، فيما تُصنع أخرى من مكونات نباتية. ع.غ