 مادة تساعد في التحكم في الوزن وكبح الشهية! | عالم المنوعات | DW | 11.09.2018

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منوعات

مادة تساعد في التحكم في الوزن وكبح الشهية!

أكدت نتائج أبحاث حديثة أن استعمال عقار جديد تم طويره بالاعتماد على الطب الصيني يمكنه أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة في خفض وزنهم عبر التحكم في الشبع. كيف ذلك؟

Zunehmen (Colourbox)

عندما يتعلق الأمر بخفض الوزنوالتحكم فيه تتعدد الطرق والنصائح. لكن الحصول على نتيجة فعالة ليست مضمونة دائما وتختلف تلك النتائج من شخص لآخر. فبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة فليس أمامهم سوى خفض الوزن لتفادي الكثير من الأمراض كأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية وحتى بعض أنواع السرطان

بعض التجارب كشفت أن مادة تستخدم في الطب الصيني التقليدي يمكن أن تضمن نجاحاً فعالاً للراغبين في خفض وزنهم. واختبر الباحثون في مركز "هيلمهولتز" بميونيخ الألمانية بنجاح هذه المادة على الفئران السمينة التي تعاني من مرض السكري.

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التخلص من الوزن بشكل صحي ودائم

مادة تتحكم في الوزن وتكبح الشهية

ويتعلق الأمر بمادة "سيلاسترول" المشتقة من شجرة المغزل المنتشرة في شرق آسيا. وسبق لباحثين أمريكيين عام 2015 إجراء تجارب على تلك المادة واكتشفوا أن الفئران التي تناولتها تنخفض لديها نسبة الدهون ما يساعدها على فقدان الوزن.

نفس النتائج أكدها فريق الباحثين الألمان بمعهد "هيلمهولتز" بميونيخ. وأوضحوا أن مادة "سيلاسترول" تستهدف مركز الشبع في الدماغ  ما يدفعه للتحم في الشهية وبالتالي التحكم في الوزن. وفي هذا الصدد تقول الباحثة كاترين بوفلمان، من فريق البحث، بأن "مادة سيلاسترول تقوم بإعادة تنشيط آليات الجسم المسؤولة عن خفض الوزن"، يضيف موقع الصحيفة الألمانية "فرانكفورتر روندشاو".

فالفئران التي تعاني من السمنة صارت تأكل كميات أقل من الطعام التي تناولت تلك المادة في المختبر. لكن الباحثين لا يعرفون ما إذا كان لتلك المادة نفس المفعول على البشر أم لا. ويبقى الشيء المؤكد هو أن هرمون اللبتين الذي يشير للدماغ بالشبع يعمل بنفس الطريقة عند الإنسان كما عند الفئران.

ع.ع/ط.أ

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    بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يُصرون على المحافظة على أوزان أجسامهم نلاحظ أن وجباتهم اليومية تتألف بشكل أساسي من الفواكه والخضار. ومعظم تلك الوجبات تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات والماء وهي ذات محتويات منخفضة من السعرات الحرارية. يجب عليك أن تشرب الكثير من الماء بغرض تحفيزعملية الهضم.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Dickmacher

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    ليست الدهون وحدها هذ المسؤولة وحدها عن زيادة الوزن، بل النشويات المُضَنَعة والمكررة مثل منتجات الدقيق أيضاً، والوجبات السريعة التي تحتوي على كميات عالية من السكرأيضاً. كما يجب تفادي الإفراط في تناول الكحوليات لأنها تحتوي على ضعف السعرات الحرارية الموجودة في البروتين أو السكر.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Essgewohnheiten

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    يكمن سر حمية غذائية ناجحة في اتباع نظام غذائي صحي ومنتظم. لذا ينصح خبراء الصحة بتناول ثلاث وجبات عادية في اليوم، تكون فيها وجبة الإفطار هي الأكبر حجماً. كما ان تناول الطعام ببطء يجعلك تشعر بسرعة بالشبع. توقف عن تناول الطعام قبل أن تشعر بالشبع تماماً، ولا تنسى استخدم الصجون الصغيرة لأن ذلك سيجعلك تشعر أنك أكلت بما فيه الكفاية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Sport

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    ممارسة التمارين الرياضية العادية ضروري جداً في عملية التخلص من الوزن الزائد. التماريم الرياضية تساعد الجسم على حرق الدهون واستهلاك السعرات الحرارية. وينصح خبراء الصحة بالرياضات المائية التي تعمل على تخفيف الضغوط على المفاصل والعمود الفقري، كما يُمكن في مراحل متقدمة ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية والسباحة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Schlafen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    عندما لا تنام بقدرٍ كاف ستشعر بجوع شديد حين تستيقظ في اليوم التالي. كما سيعطل الهرمون الذي يسبب الرغبة بالحركة، في حين سينخفض معدل الأيض أو عملية التمثيل الغذائي في جسمك لأنك تأكل بمقدار أكثر، وسينخفض لديك معدل هرمون اللبتين الذي يكبح الشهية استعداداً للبدء بعملية الهضم، كما سيزداد معدل هرمون الأوريكسين الذي يعمل على زيادة معدل الشهية.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Baden

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    الاستحمام بالماء البارد يُحَفِز بدوره عملية حرق الدهون في الجسم. ويعمل الماء البارد على وجه الخصوص على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان عن طريق تفعيل الدهون البنية في منطقة الوركين. يجب أن يبدأ الإستحمام بماء تبلغ حرارته 20 درجة مئوية وينتهي بماء لا تقل حرارته عن 15 درجة مئوية. الإستحمام بماء بارد مدة 15 دقيقة في اليوم سينشط عملية التمثيل الغذائي وسيحفز طاقة جسمك طوال اليوم .

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Muskeln

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    تُشكل الكتلة العضلية حوالي الـ 40 في المائة من وزن الجسم، ويحرق الجسم الدهون حتى في حال عدم القيام بأي نشاط ويستهلك السعرات الحرارية بمعدل ثلاثة أضعاف استهلاكه للأنسجة الدهنية. وتقوم العضلات بإستهلاك السعرات الحرارية ليلاً ونهاراً ، والعضلات المُدربة هي أكثر قدرة مقارنة بالعضلات غير المُدَرَبة على حرق وإستهلاك الدهون. وكلما إزدادت الكتلة العضلية كلما إزادت عملية إستهلاك الطاقة وحرق الدهون.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Stress

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    التوتر والإجهاد هما من العوامل النفسية الهامة في عملية زيادة الوزن وبالتالي فإنه من المهم التخفيف من حدة التوتر والإجهاد لمعالجة ذلك كله، كما يلعب هرمون الكورتيزول دوراً كبيراً في حياتنا اليومية، ويُمكن أن يؤدي إلى الإحساس برغبة شديدة غير منضبطة للطعام. والعيش بعيداً عن التوتر والإجهاد هو الأسلوب الأفضل للتخلص من الدهون و زيادة الوزن.

  • 30.06.15 Fit&Gesund Fettkiller Einkaufen

    عشر نصائح تخلصك من الوزن الزائد

    إذا كنت تشعر بالجوع إياك أن تذهب للتسوق لأنك في نهاية المطاف ستملأ السلة أو العربة بكل ما لن تحتاجه في نظامك الغذائي، لذا من الأفضل لك أن تتسوق وأنت تشعر بالشبع وبالتالي لن تكون فريسة لشتى أنواع الإغراءات التي لا تُعَد ولا تُحصى.

    الكاتب: غالية داغستاني


 

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