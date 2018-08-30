مادة تساعد في التحكم في الوزن وكبح الشهية!

عندما يتعلق الأمر بخفض الوزنوالتحكم فيه تتعدد الطرق والنصائح. لكن الحصول على نتيجة فعالة ليست مضمونة دائما وتختلف تلك النتائج من شخص لآخر. فبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة فليس أمامهم سوى خفض الوزن لتفادي الكثير من الأمراض كأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية وحتى بعض أنواع السرطان.

بعض التجارب كشفت أن مادة تستخدم في الطب الصيني التقليدي يمكن أن تضمن نجاحاً فعالاً للراغبين في خفض وزنهم. واختبر الباحثون في مركز "هيلمهولتز" بميونيخ الألمانية بنجاح هذه المادة على الفئران السمينة التي تعاني من مرض السكري.

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مادة تتحكم في الوزن وتكبح الشهية

ويتعلق الأمر بمادة "سيلاسترول" المشتقة من شجرة المغزل المنتشرة في شرق آسيا. وسبق لباحثين أمريكيين عام 2015 إجراء تجارب على تلك المادة واكتشفوا أن الفئران التي تناولتها تنخفض لديها نسبة الدهون ما يساعدها على فقدان الوزن.

نفس النتائج أكدها فريق الباحثين الألمان بمعهد "هيلمهولتز" بميونيخ. وأوضحوا أن مادة "سيلاسترول" تستهدف مركز الشبع في الدماغ ما يدفعه للتحم في الشهية وبالتالي التحكم في الوزن. وفي هذا الصدد تقول الباحثة كاترين بوفلمان، من فريق البحث، بأن "مادة سيلاسترول تقوم بإعادة تنشيط آليات الجسم المسؤولة عن خفض الوزن"، يضيف موقع الصحيفة الألمانية "فرانكفورتر روندشاو".

فالفئران التي تعاني من السمنة صارت تأكل كميات أقل من الطعام التي تناولت تلك المادة في المختبر. لكن الباحثين لا يعرفون ما إذا كان لتلك المادة نفس المفعول على البشر أم لا. ويبقى الشيء المؤكد هو أن هرمون اللبتين الذي يشير للدماغ بالشبع يعمل بنفس الطريقة عند الإنسان كما عند الفئران.

ع.ع/ط.أ