ماتيوس يرشح هذا المدرب لخلافة لوف في المنتخب الألماني

بعد الهزيمة المذلة للمنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني بسداسية نظيفة في بطولة دوري الأمم الأوروبية زاد الضغط على مدرب المانشافت يواخيم لوف الذي أصبح يرى فيه الكثيرون عدم القدرة على قيادة المنتخب الألماني الذي توج معه بكأس العالم عام 2014.

وتم تداول الكثير من الأسماء التي من شأنها خلافة لوف على رأس الإدارة الفنية لمنتخب الماكينات، لكن القائد السابق بالمنتخب الألماني وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات رفقة المانشافت، لوثر ماتيوس اقترح اسما اعتبر مفاجأة بالنسبة للكثير من المتتبعين للشأن الكروي الألماني. ويتعلق الأمر بالمدرب أرمين فييه.

فعلى حسابه على انستغرام كتب ماتيوس: "رأيي أنا كخبير لماذا لا يكون أرمين فييه مدربا للمنتخب الألماني"؟

أرمين فييه شغل مؤخرا منصب المدير الرياضي لفريق إف س كولون (حتى نوفمبر 2019) وقبلها أشرف على تدريب أينتراخب فرانكفورت وفولفسبورغ وهامبورغ وسبق له التتويج بالدوري الألماني مع فريق شتوتغارت عام 2007.

وفي حواره مع صحيقة بيل أوضح ماتيوس تشريحه لأرمين فيه بالقول". إذا كانت أسماء مثل رانكينغ وكنوتس موجودة في القائمة،فيمكن لأرمين التواجد بها أيضا". ويضيف قيدوم الكرة الألمانية :"لدي ثقة فيه يستطيع القيام بهذه المهمة، فهو يملك خبرة كبيرة وقدرة على التعامل مع اللاعبين".

يذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم سيجري اجتماعا حاسما في الرابع من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل لتقييم أداء المنتخب الألماني في العامين الأخيرين، ومن المتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات قد تطيح بيواخيم لوف من المنتخب الألماني بعد قضائه أكثرمن 14عاما على رأس الإدارة الفنية للمانشافت.

هـ.د/ع.ج.م