ماتيس يطالب السعودية بتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي

دعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اليوم الأحد (28 أكتوبر 2018) السعودية إلى إجراء تحقيق "شفاف وكامل" حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك غداة لقاء عقده مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في البحرين.

وقال ماتيس "تحدثنا (...) عن الحاجة إلى الشفافية وإجراء تحقيق شامل وكامل"، وذلك بعد مغادرته المنامة حيث حذر السعودية من أن القتل المنسوب إلى السلطات السعودية من ِشأنه أن يزعزع استقرار المنطقة. وأضاف الوزير الأميركي الذي كان يستقل الطائرة من المنامة الى براغ حيث سيشارك باحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا "ليس لدينا أي تحفظ (...) قال: يجب معرفة ما حدث وكان متعاونا جدا".

وأظهر ماتيس حزما أكثر من المعتاد تجاه الرياض السبت مشيرا خلال مؤتمر دولي حضره قادة عرب إلى أن مقتل خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يؤثر على أمن المنطقة، وعلى "ثقة" و"احترام" الولايات المتحدة لحليفها السعودي. ورفض الجبير الانتقادات منددا "بهستيريا إعلامية" حول مقتل خاشقجي ورافضا طلب أنقرة تسليمها 18 سعوديا يشتبه بتورطهم.

وانتقل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد سلطات الرياض في 2017 للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة خشية التعرّض للاعتقال في السعودية التي شهدت حملات توقيف شملت كتّابا ورجال دين وحقوقيين وناشطات مدافعات عن حقوق المرأة وأمراء وسياسيين.

وقتل الصحافي السعودي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر في القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يعثر على جثته. وأوردت وسائل إعلام تركية أن خاشقجي تعرّض للتعذيب وقطع رأسه. وبعد 17 يوما من الإنكار أكّدت الرياض أنّ خاشقجي قُتل عن طريق الخطأ في قنصليتها في اسطنبول خلال "شجار" مع عناصر أتوا للتفاوض معه حول عودته إلى المملكة. وشّككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.

م.أ.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)