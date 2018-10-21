 ماتيس يطالب السعودية بتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي | أخبار | DW | 28.10.2018

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أخبار

ماتيس يطالب السعودية بتحقيق شفاف في مقتل خاشقجي

طالب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بإجراء تحقيق شفاف في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ماتيس كان قد حذر السعودية من أن مقتل خاشقجي يؤثر على أمن المنطقة، وعلى "ثقة" و"احترام" الولايات المتحدة لحليفها السعودي.

Frankreich James Mattis, US-Verteidigungsminister in Paris (Reuters/P. Wojazer)

دعا وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اليوم الأحد (28 أكتوبر 2018) السعودية إلى إجراء تحقيق "شفاف وكامل" حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك غداة لقاء عقده مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في البحرين. 

وقال ماتيس  "تحدثنا (...) عن الحاجة إلى الشفافية وإجراء تحقيق شامل وكامل"، وذلك بعد مغادرته المنامة حيث حذر السعودية من أن القتل المنسوب إلى السلطات السعودية من ِشأنه أن يزعزع استقرار المنطقة. وأضاف الوزير الأميركي الذي كان يستقل الطائرة من المنامة الى براغ حيث سيشارك باحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا "ليس لدينا أي تحفظ (...) قال: يجب معرفة ما حدث وكان متعاونا جدا".

مختارات

مقتل صحافي وغياب جثته لحد الآن وتقارير تتحدث عن عملية قتل وحشية تٌعتبر أسباب واضحة لغضب دولي عموما. بيد أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يرى في هذه التطورات مجرد "هيستيريا إعلامية". (27.10.2018)

من جديد تحدث الرئيس التركي طالبا من السعودية الكشف عن المتعهد الذي قيل إنه تسلم جثة الصحفي السعودي فور مقتله. وتحدثت خطيبة خاشقجي عن رفضها دعوة ترامب لزيارة واشنطن. كما رفض ماكرون دعوة لوقف تصدير السلاح للسعودية. (26.10.2018)

وأظهر ماتيس حزما أكثر من المعتاد تجاه الرياض السبت مشيرا خلال مؤتمر دولي حضره قادة عرب إلى أن مقتل خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يؤثر على أمن المنطقة، وعلى "ثقة" و"احترام" الولايات المتحدة لحليفها السعودي. ورفض الجبير الانتقادات منددا "بهستيريا إعلامية" حول مقتل خاشقجي ورافضا طلب أنقرة تسليمها 18 سعوديا يشتبه بتورطهم.

وانتقل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد سلطات الرياض في 2017  للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة خشية التعرّض للاعتقال في السعودية التي شهدت حملات توقيف شملت كتّابا ورجال دين وحقوقيين وناشطات مدافعات عن حقوق المرأة وأمراء وسياسيين.

وقتل الصحافي السعودي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر في القنصلية السعودية في إسطنبول ولم يعثر على جثته. وأوردت وسائل إعلام تركية أن خاشقجي تعرّض للتعذيب وقطع رأسه. وبعد 17 يوما من الإنكار أكّدت الرياض أنّ خاشقجي قُتل عن طريق الخطأ في قنصليتها في اسطنبول خلال "شجار" مع عناصر أتوا للتفاوض معه حول عودته إلى المملكة. وشّككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية.

 

م.أ.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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أعلن أردوغان أن سلطات بلاده ستكشف خلال أيام "الحقيقة الكاملة" بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. فيما اعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن على السعودية توضيح كيف قُتل خاشقجي.

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قضية خاشقجي تتسبب بتوترات داخل الائتلاف الحاكم في برلين 23.10.2018

تثير قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي توترات داخل الائتلاف الحكومي في برلين، إذ اتهم نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي ميركل بمراعاة المصالح الاقتصادية في التعامل مع السعودية، واصفا موقفها بـ "المخزي".

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ماتيس: مقتل خاشقجي يقوض استقرار المنطقة ويجب أن يقلقنا جميعا 27.10.2018

حذّر وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس القادة العرب المجتمعين في المنامة من أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "يجب أن يُقلقنا جميعا" لأنه يقوض استقرار المنطقة.

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