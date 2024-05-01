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DW Volos 2022 | Mathis Richtmann
صورة من: Philipp Böll/DW

ماتيس ريشتمان

مراسل ومحرر يهتم بشكل خاص بشؤون المال والتعدين.

بصفته أحد أعضاء فريق مراسلي الأعمال في DW، يحب ماتيس إلقاء نظرة على المكان الذي يلتقي فيه المجرد بالواقع.

انضم ماتيس ريتشمان إلى DW كمتدرب، وانتقل من عمله الأكاديمي السابق في الأسواق المالية الدولية إلى الصحافة المتعددة الوسائط. تشمل اهتماماته التحول في مجال الطاقة والسلع الأساسية والشبكة المعقدة للسلطة في الأسواق المالية. وكتب ماتيس عن التأثير الاقتصادي للجفاف التاريخي لنهر الراين، وانهيار بنك وادي السليكون، ومن جنوب لويزيانا عن أزمة التأمين التي يواجهها أصحاب المنازل بسبب تغير المناخ.

في حين أنه يستطيع التحدث باللغتين الإنجليزية والألمانية، فإن معرفته بالعربية والفارسية تقتصران على استخدام كلتا يديه وتعبيرات الوجه لإثبات وجهة نظره. يقيم ماتيس في برلين.

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موضوعات من ماتيس ريشتمان

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