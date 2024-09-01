  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
Kommentarbild Mathias Brück
صورة من: Dariusz Piejdak

ماتياس بروك

مراسل رياضي ومنتج محتوى رقمي في مؤسسة DW

خلال مسيرته المهنية في الصحافة، غطى ماتياس عدداً من أكبر الأحداث الرياضية في العالم. وهو من المهتمين بالقصص حول الرياضيين والمجتمعات التي تدعمهم بقدر ما يحب الرياضة نفسها.

بين عامي 2009 و2014، درس ماتياس بروك الاتصال الإعلامي والصحافة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية في كولونيا بألمانيا وفي جامعة موناش في ملبورن بأستراليا. أثناء دراسته، خضع لتدريب في القناة الثانية من التلفزيون الألماني ZDF، بالإضافة إلى عمله كمراسل ومقدم مستقل لمحطات إذاعية أسترالية مختلفة.

في عام 2014، بدأ ماتياس العمل كمراسل ومقدم مستقل في SBS، محطة البث الأسترالية المتعددة الثقافات واللغات. خلال فترة وجوده في ملبورن، قام بتغطية العديد من الأحداث الرياضية بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2014 و2018، وبطولة أستراليا المفتوحة، وجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا-1 والدوري الألماني.

كما عمل أيضًا لصالح محطة الراديو 3AW المصنفة رقم 1 في ملبورن و1116 SEN، "موطن الرياضة في ملبورن".

عاد إلى ألمانيا في أواخر عام 2021 بعد تسع سنوات في أستراليا وانضم إلى قسم الرياضة في مؤسسة DW أوائل عام 2022.

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من ماتياس بروك

موضوعات من ماتياس بروك

مارك أندريه تير ستيغن هو الحارس الأول الجديد للمنتخب الوطني

تير ستيغن وامتحان إثبات جدارته كحارس أساسي للمنتخب الألماني

تير ستيغن وامتحان إثبات جدارته كحارس أساسي للمنتخب الألماني

طوال سنوات كان على مارك-أندريه تير ستيغن الاكتفاء بدور الحارس الاحتياطي خلف مانويل نوير في حراسة مرمى المنتخب الألماني.
عالم الرياضة٧ سبتمبر ٢٠٢٤
مانويل نوير (يسار) ومارك أندري تير ستيغن

تير ستيغن.. الوريث الشرعي لنوير في حراسة مرمى الماكينات؟

تير ستيغن.. الوريث الشرعي لنوير في حراسة مرمى الماكينات؟

لسنوات وقف مارك أندريه تير ستيغن في ظل مانويل نوير في المنتخب الوطني لكرة القدم. والآن جاء دوره لحراسة عرين "الماكينات".
عالم الرياضة٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
أسئلة كثيرة تُطرح حول أسباب تراجع ألمانيا في الأولمبياد، إذ حلّت في المركز العاشر.

أسوأ نتيجة منذ عقود.. ما أسباب تراجع ألمانيا في الأولمبياد؟

أسوأ نتيجة منذ عقود.. ما أسباب تراجع ألمانيا في الأولمبياد؟

أسوأ نتيجة تحققها ألمانيا في الأولمبياد منذ إعادة التوحيد عام 1990. الرياضيون يتحدثون عن ظروف لا تساعد على التألق.
عالم الرياضة١٥ أغسطس ٢٠٢٤
المدرب الوطني يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم

منتخب "الماكينات" ـ خارطة طريق حتى انطلاق يورو 2024 بألمانيا

منتخب "الماكينات" ـ خارطة طريق حتى انطلاق يورو 2024 بألمانيا

بالفوز على فرنسا وهولندا، حقق منتخب ألمانيا والمدرب ناغلسمان بداية ناجحة ليورو 2024، لكن مازال هناك الكثير للقيام به.
عالم الرياضة١ أبريل ٢٠٢٤
المستشار الألماني أولاف شولتس يحمل الكرة الرسمية للبطولة مع بعض أعضاء حكومت قبل الاجتماع الأسبوعي

مِائة يوم على انطلاق يورو 2024 بألمانيا ـ إعادة أجواء 2006؟

مِائة يوم على انطلاق يورو 2024 بألمانيا ـ إعادة أجواء 2006؟

تستضيف ألمانيا أول بطولة دولية كبرى لها في كرة القدم منذ كأس العالم 2026 وستقام بطولة يورو 2024 اعتبارا من 14 يونيو.
عالم الرياضة٧ مارس ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية