بين عامي 2009 و2014، درس ماتياس بروك الاتصال الإعلامي والصحافة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية في كولونيا بألمانيا وفي جامعة موناش في ملبورن بأستراليا. أثناء دراسته، خضع لتدريب في القناة الثانية من التلفزيون الألماني ZDF، بالإضافة إلى عمله كمراسل ومقدم مستقل لمحطات إذاعية أسترالية مختلفة.

في عام 2014، بدأ ماتياس العمل كمراسل ومقدم مستقل في SBS، محطة البث الأسترالية المتعددة الثقافات واللغات. خلال فترة وجوده في ملبورن، قام بتغطية العديد من الأحداث الرياضية بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2014 و2018، وبطولة أستراليا المفتوحة، وجائزة أستراليا الكبرى للفورمولا-1 والدوري الألماني.

كما عمل أيضًا لصالح محطة الراديو 3AW المصنفة رقم 1 في ملبورن و1116 SEN، "موطن الرياضة في ملبورن".

عاد إلى ألمانيا في أواخر عام 2021 بعد تسع سنوات في أستراليا وانضم إلى قسم الرياضة في مؤسسة DW أوائل عام 2022.