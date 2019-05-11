مائة مليون يورو قد تحسم انتقال ديبالا إلى الدوري الألماني

بصرف النظر عما إذا كان فريق بايرن ميونيخ يستطيع الفوز بلقبه السابع على التوالي في البوندسليغا في نهاية هذا الأسبوع، فإن النادي البافاري يريد دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بقوة. وكان بايرن قد عزز دفاعاته بصفقتين، إذ تعاقد مع الفرنسيين لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو وبنيامين بافارد مقابل 35 مليون يورو. لكن العديد من التقارير تحدثت عن خطط النادي الألماني لتقوية شوكته الهجومية بالحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس الإيطالي.

في الواقع ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عاماً مع السيدة العجوز في صيف 2022. لكن في الآونة الأخيرة كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن العلاقة بين اللاعب والنادي باتت مضطربة بشكل كبير.

ويبقى من غير المعروف بعد أسباب هذه العلاقة المتوترة. لكن الأمر يدور حول عوامل أَزَّمت هذه العلاقة أولها احتمالية بقاء ماسيميليانو أليغري مدرباً للسيدة العجوز، وثانيها إعادة تصميم خط هجوم يوفنتوس ليكون متوافقاً بشكل متزايد مع متطلبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي الوقت ذاته يؤكد الموقع الإيطالي أن مسؤولي يوفنتوس باتوا يدرسون الآن بجدية إمكانية بيع جوهرة الهجوم الأرجنتيني. كما أن ديبالا نفسه يبدو موافقاً على الرحيل، بعد أن كان قد أعلن نهاية العام الماضي في أكثر من مناسبة تمسكه بفريقه بطل الدوري الإيطالي.

وعلى رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني يأتي نادي بايرن ميونيخ الألماني. وفقاً لـ "كالتشيو ميركاتو" فإن تقارير صحفية تتحدث عن بدء البايرن مفاوضاته مع ديبالا من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل. وبحسب صحيفة "سبورت ميدياسيت" أصبح بايرن مستعداً لدفع نحو 100 مليون يورو من أجل ذلك.

وبالإضافة إلى وعد بذله مسؤولو بايرن بأن الأرجنتيني سيصبح الدعامة الأساسية لبطل الدوري الألماني، فإنهم يعتزمون تقديم مرتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنوياً. ومن المحتمل أن يحل ديبالا محل خاميس رودريغيز، المهتم بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أن انتر ميلان الإيطالي يبدي هو الآخر اهتماماً بالحصول على خدمات باولو ديبالا، لكن الأخير يرغب في خوض تحديات جديدة خارج الكالتشيو.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد انضم لصفوف يوفنتوس عام 2015 من نادى باليرمو في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بـ 40 مليون يورو. وخاض مع يوفونتس 179 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 78 هدفاً.

ع.غ