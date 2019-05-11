 مائة مليون يورو قد تحسم انتقال ديبالا إلى الدوري الألماني | عالم الرياضة | DW | 13.05.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

مائة مليون يورو قد تحسم انتقال ديبالا إلى الدوري الألماني

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي بايرن ميونيخ الألماني في مفاوضات مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في محاولة لتعزيز هجوم الفريق البافاري بداية من الموسم المقبل.

Italien Fußball UEFA Champions League Juventus Turin - FC Bayern München (Getty Images/AFP/O. Morin)

بصرف النظر عما إذا كان فريق بايرن ميونيخ يستطيع الفوز بلقبه السابع على التوالي في البوندسليغا في نهاية هذا الأسبوع، فإن النادي البافاري يريد دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بقوة. وكان بايرن قد عزز دفاعاته بصفقتين، إذ تعاقد مع الفرنسيين لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو وبنيامين بافارد مقابل 35 مليون يورو. لكن العديد من التقارير تحدثت عن خطط النادي الألماني لتقوية شوكته الهجومية بالحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس الإيطالي.

في الواقع ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عاماً مع السيدة العجوز في صيف 2022. لكن في الآونة الأخيرة كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن العلاقة بين اللاعب والنادي باتت مضطربة بشكل كبير.

ويبقى من غير المعروف بعد أسباب هذه العلاقة المتوترة. لكن الأمر يدور حول عوامل أَزَّمت هذه العلاقة أولها احتمالية بقاء ماسيميليانو أليغري مدرباً للسيدة العجوز، وثانيها إعادة تصميم خط هجوم يوفنتوس ليكون متوافقاً بشكل متزايد مع متطلبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مختارات

بايرن ميونيخ مُستعد لفتح خزائنه من أجل ضم واحد من نجوم يوفنتوس. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. النادي البافاري قد يقترح أيضاً صفقة تبادلية على "البيانكونيري" بهدف إقناع النادي الإيطالي بالتخلي عن لاعبه الموهوب. (03.11.2018)

الأرجنتيني باولو ديبالا هو النجم الواعد في السنوات الأخيرة ومعشوق جماهير يوفنتوس تورين وحامل آمال منتخب بلاده، ومطمع لأكبر أندية كرة القدم في أوروبا والعالم، ومن بينها بايرن ميونيخ، الذي يطمع مديره في التعاقد معه. (21.11.2018)

وفي الوقت ذاته يؤكد الموقع الإيطالي أن مسؤولي يوفنتوس باتوا يدرسون الآن بجدية إمكانية بيع جوهرة الهجوم الأرجنتيني. كما أن ديبالا نفسه يبدو موافقاً على الرحيل، بعد أن كان قد أعلن نهاية العام الماضي في أكثر من مناسبة تمسكه بفريقه بطل الدوري الإيطالي.

وعلى رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني يأتي نادي بايرن ميونيخ الألماني. وفقاً لـ "كالتشيو ميركاتو" فإن تقارير صحفية تتحدث عن بدء البايرن مفاوضاته مع ديبالا من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل. وبحسب صحيفة "سبورت ميدياسيت" أصبح بايرن مستعداً لدفع نحو 100 مليون يورو من أجل ذلك.

وبالإضافة إلى وعد بذله مسؤولو بايرن بأن الأرجنتيني سيصبح الدعامة الأساسية لبطل الدوري الألماني، فإنهم يعتزمون تقديم مرتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنوياً. ومن المحتمل أن يحل ديبالا محل خاميس رودريغيز، المهتم بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أن انتر ميلان الإيطالي يبدي هو الآخر اهتماماً بالحصول على خدمات باولو ديبالا، لكن الأخير يرغب في خوض تحديات جديدة خارج الكالتشيو.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد انضم لصفوف يوفنتوس عام 2015 من نادى باليرمو في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بـ 40 مليون يورو. وخاض مع يوفونتس  179 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 78 هدفاً.

ع.غ

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Bundesliga Jahreshauptversammlung 2018 FC Bayern München Uli Hoeneß

أولي هونيس..4 عقود في هندسة نجاحات بايرن ميونيخ 11.05.2019

منذ 40 عاما يعمل أولي هونيس في خدمة بايرن ميونيخ. رئيس النادي البافاري برع في إدارة الفريق وقاده إلى اعتلاء منصات التتويج والهيمنة على الكرة الألمانية طويلاً. ملف صور يعرفك أكثر من شخصية هونيس متعددة الأوجه.

Fußball Bundesliga RB Leipzig - Bayern München

بوندسليغا- بايرن يخفق في حسم اللقب ودورتموند ينعش آماله 11.05.2019

تأجل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" إلى الجولة الأخيرة بعدما سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه لايبزيغ، وفوز دورتموند على دوسلدورف، في الجولة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري.

FC Bayern Muünchen vs Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

الدوري الإنجليزي الأقرب لخطف نجم بايرن ميونيخ! 04.05.2019

في الوقت الذي يستعد فيه خاميس رودريغيز إلى طي صفحة تجربته الكروية مع بايرن ميونيخ، تتصارع عدة أندية إنجليزية على النجم الكولومبي، الذي يأمل في نفض الغبار عن نفسه واستعادة بريقه المعهود قريبا في عالم الساحرة المستديرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مائة مليون يورو قد تحسم انتقال ديبالا إلى الدوري الألماني

أربعة لاعبين فشلوا في برشلونة تحت قيادة فالفيردي

المصارع سيلفر كينغ يموت في الحلبة.. والجمهور اعتقدها تمثيلية!

ابنة صلاح نجمة احتفاله بالحذاء الذهبي الثاني

ثلاثة لاعبين أفارقة يحرزون لقب هداف الدوري الإنجليزي

بوندسليغا- بايرن يخفق في حسم اللقب ودورتموند ينعش آماله