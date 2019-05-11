مائة مليون يورو قد تحسم انتقال ديبالا إلى الدوري الألماني

بصرف النظر عما إذا كان فريق بايرن ميونيخ يستطيع الفوز بلقبه السابع على التوالي في البوندسليغا في نهاية هذا الأسبوع، فإن النادي البافاري يريد دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل بقوة. وكان بايرن قد عزز دفاعاته بصفقتين، إذ تعاقد مع الفرنسيين لوكاس هرنانديز مقابل 80 مليون يورو وبنيامين بافارد مقابل 35 مليون يورو. لكن العديد من التقارير تحدثت عن خطط النادي الألماني لتقوية شوكته الهجومية بالحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس الإيطالي.
في الواقع ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عاماً مع السيدة العجوز في صيف 2022. لكن في الآونة الأخيرة كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن العلاقة بين اللاعب والنادي باتت مضطربة بشكل كبير.
ويبقى من غير المعروف بعد أسباب هذه العلاقة المتوترة. لكن الأمر يدور حول عوامل أَزَّمت هذه العلاقة أولها احتمالية بقاء ماسيميليانو أليغري مدرباً للسيدة العجوز، وثانيها إعادة تصميم خط هجوم يوفنتوس ليكون متوافقاً بشكل متزايد مع متطلبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفي الوقت ذاته يؤكد الموقع الإيطالي أن مسؤولي يوفنتوس باتوا يدرسون الآن بجدية إمكانية بيع جوهرة الهجوم الأرجنتيني. كما أن ديبالا نفسه يبدو موافقاً على الرحيل، بعد أن كان قد أعلن نهاية العام الماضي في أكثر من مناسبة تمسكه بفريقه بطل الدوري الإيطالي.
وعلى رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني يأتي نادي بايرن ميونيخ الألماني. وفقاً لـ "كالتشيو ميركاتو" فإن تقارير صحفية تتحدث عن بدء البايرن مفاوضاته مع ديبالا من أجل الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل. وبحسب صحيفة "سبورت ميدياسيت" أصبح بايرن مستعداً لدفع نحو 100 مليون يورو من أجل ذلك.
وبالإضافة إلى وعد بذله مسؤولو بايرن بأن الأرجنتيني سيصبح الدعامة الأساسية لبطل الدوري الألماني، فإنهم يعتزمون تقديم مرتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنوياً. ومن المحتمل أن يحل ديبالا محل خاميس رودريغيز، المهتم بالعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أو الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
كما أن انتر ميلان الإيطالي يبدي هو الآخر اهتماماً بالحصول على خدمات باولو ديبالا، لكن الأخير يرغب في خوض تحديات جديدة خارج الكالتشيو.
وكان المهاجم الأرجنتيني قد انضم لصفوف يوفنتوس عام 2015 من نادى باليرمو في صفقة قدرت قيمتها آنذاك بـ 40 مليون يورو. وخاض مع يوفونتس 179 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالها 78 هدفاً.
ع.غ
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كورينتن توليسو
يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.
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هنريك ميختريان
بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.
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غرانيت تشاكا
في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.
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دوغلاس كوستا
عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".
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ليروي سانيه
قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.
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بيير أوباميانغ
بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بوليسيتش
ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا
صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
كيفين دي بروين
صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز
أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي
أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م