 ماء في الفضاء؟ | المستقبل الآن | DW | 07.11.2021

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المستقبل الآن

ماء في الفضاء؟

سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من المكسيك، وفيه يسأل أرماندو: هل يوجد ماء في الفضاء الخارجي؟ وهل يمكن الاستفادة منه؟

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