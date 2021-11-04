ماء في الفضاء؟

المخدرات خطر كبير يهدد البيئة والتنوع الحيوي!

المخدرات ليست مضرة بالصحة وآثارها السلبية تنعكس على المجتمع فقط، بل إن زراعتها تشكل خطرا كبيرا على البيئة أيضا. كما يترك إنتاج وزراعة المخدرات آثارا مدمرة على النظام البيئي والتنوع الحيوي.