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سؤال المشاهدين لهذا الأسبوع وصلنا من المكسيك، وفيه يسأل أرماندو: هل يوجد ماء في الفضاء الخارجي؟ وهل يمكن الاستفادة منه؟
أجج تقرير مثير لوزارة الدفاع الأمريكية الجدل بشأن ظواهر جوية غامضة وعلاقتها المحتملة بكائنات ذكية غير أرضية. التقرير اعترف بعجز القوة العظمى الأولى في العالم بتفسير هذه الظاهر، تاركة الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات.
المخدرات ليست مضرة بالصحة وآثارها السلبية تنعكس على المجتمع فقط، بل إن زراعتها تشكل خطرا كبيرا على البيئة أيضا. كما يترك إنتاج وزراعة المخدرات آثارا مدمرة على النظام البيئي والتنوع الحيوي.
عشرات المجموعات اليمينية المسلحة تحاول أخذ دور الشرطة. وتعمل على كتم الأصوات المعارضة والتصدي للاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية. وسط انقسام كبير مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية.
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