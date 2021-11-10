 مئة يوم قبل موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين | DW الأخبار | DW | 27.10.2021

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مئة يوم قبل موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين

استعدادات مستمرة لاستشضافة الصين للالعاب الاولمبية الشتوية بعد نحو ثلاثة اشهر. اجراءات وقائية مشددة ورئيس اللجنة الاولمبية يشيد بجهود الصين. حقوق الانسان تلقي بظلالها على الاولمبياد.

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