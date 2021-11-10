مئة يوم قبل موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين

بسبب الأيغور.. عقوبات متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والصين

للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصين، وذلك بسبب الانتهاكات ضد شعب الأيغور. وفوراً ردت الصين بعقوبات على 10 برلمانيين أوروبيين ومؤسسات من الاتحاد الأوروبي.