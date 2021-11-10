مئة يوم قبل موعد انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين

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استعدادات مستمرة لاستشضافة الصين للالعاب الاولمبية الشتوية بعد نحو ثلاثة اشهر. اجراءات وقائية مشددة ورئيس اللجنة الاولمبية يشيد بجهود الصين. حقوق الانسان تلقي بظلالها على الاولمبياد.
للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصين، وذلك بسبب الانتهاكات ضد شعب الأيغور. وفوراً ردت الصين بعقوبات على 10 برلمانيين أوروبيين ومؤسسات من الاتحاد الأوروبي.
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