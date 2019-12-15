مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

جاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب من النائب البرلماني للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، أوتو فريكه، أن وزارة الداخلية الاتحادية لديها 266 وظيفة شاغرة، وأن هناك 265 وظيفة شاغرة في وزارة الخارجية، فضلاً عن 154 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع و150 وظيفة شاغرة في وزارة المالية.

وأضافت الحكومة أن عدد الوظائف الشاغرة في وزارة الاقتصاد يبلغ 54 وظيفة، وفي وزارة النقل يبلغ 40 وظيفة، وهناك في زارة الأسرة 27 وظيفة، وفي وزارة التعليم 25 وظيفة، وفي وزارة العمل 17 وظيفة، وفي وزارة الصحة 9 وظائف. يشار إلى أنه تم الاستفسار عن هذه الوزارات العشر .

وأشارت الحكومة في ردها إلى أن هناك بعضاً من هذه الوظائف شاغر منذ أكثر من 12 شهراً، لاسيما في وزارة الداخلية، إذ بل عددها 152 وظيفة، وفي وزارة الدفاع حيث بلغ عددها 146 وظيفة، وفي وزارة الاقتصاد بإجمالي 25 وظيفة.

وقال النائب البرلماني بالحزب الليبرالي إنه غير مفهوم تماماً أن تظل وظائف كثيرة على هذا النحو شاغرة، لاسيما في قطاعات الأمن الداخلي والأمن الخارجي والطاقة، لمدة تزيد على عام.

م.أ.م/خ.س( د ب أ)