مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

جاء في رد الحكومة الألمانية على استجواب من النائب البرلماني للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، أوتو فريكه، أن وزارة الداخلية الاتحادية لديها 266 وظيفة شاغرة، وأن هناك 265 وظيفة شاغرة في وزارة الخارجية، فضلاً عن 154 وظيفة شاغرة في وزارة الدفاع و150 وظيفة شاغرة في وزارة المالية.
وأضافت الحكومة أن عدد الوظائف الشاغرة في وزارة الاقتصاد يبلغ 54 وظيفة، وفي وزارة النقل يبلغ 40 وظيفة، وهناك في زارة الأسرة 27 وظيفة، وفي وزارة التعليم 25 وظيفة، وفي وزارة العمل 17 وظيفة، وفي وزارة الصحة 9 وظائف. يشار إلى أنه تم الاستفسار عن هذه الوزارات العشر .
وأشارت الحكومة في ردها إلى أن هناك بعضاً من هذه الوظائف شاغر منذ أكثر من 12 شهراً، لاسيما في وزارة الداخلية، إذ بل عددها 152 وظيفة، وفي وزارة الدفاع حيث بلغ عددها 146 وظيفة، وفي وزارة الاقتصاد بإجمالي 25 وظيفة.
وقال النائب البرلماني بالحزب الليبرالي إنه غير مفهوم تماماً أن تظل وظائف كثيرة على هذا النحو شاغرة، لاسيما في قطاعات الأمن الداخلي والأمن الخارجي والطاقة، لمدة تزيد على عام.
م.أ.م/خ.س( د ب أ)
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
الدقة في المواعيد
لا يتحلى سوى القليل من العاملين في ألمانيا بميزة العمل دون أوقات عمل ثابتة. أما الأغلبية فعليهم الالتزام بأوقات عمل ثابتة. ومن التقاليد السائدة في ألمانيا هو الوصول إلى مكان العمل قبل خمس دقائق من بدء وقت العمل الرسمي.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
التحية في المصعد
من يعمل في مبنى يتكون من عدة طوابق في ألمانيا، يعرف هذا التقليد جيداً: التحية عند دخول المصعد، وحتى عند الخروج منه في بعض الأحيان. قد يكون هذا مزعجاً للبعض للذين يعملون في طوابق عليا وعليهم تكرار السلام على جميع الصاعدين والنازلين في المصعد، لكنه بالتأكيد أفضل من الصمت وعدم الكلام إطلاقاً.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
قواعد استعمال آلة صنع القهوة
من يريد بدء العمل في ألمانيا، عليه التعرف أولاً على زملائه في العمل والمكتب، بالإضافة إلى آلة صنع القهوة التي لا يكاد أي مكتب يخلو منها. لكن من يعشق شرب القهوة عليه أولاً معرفة "ثقافة شرب القهوة" في مكان العمل في ألمانيا، إذ أن هنالك بعض القواعد التي يجب اتباعها، مثل تحضير القهوة للجميع، أو تنظيف آلة صنع القهوة بعد استخدامها.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
الانتباه إلى لغة الخطاب
احترام التدرج الهرمي في العمل يبدأ من استخدام لغة المخاطبة مع الزميل، إذ يوجد في اللغة الألمانية ضمير المخاطبة غير الرسمي "du"، والذي يستخدم للمعارف والأصدقاء والأطفال، وضمير المخاطبة الرسمي "Sie"، والمحجوزة للأكبر سناً والمعلمين ورب العمل.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
الاعتماد على المعلومات المكتوبة
يستهلك كل ألماني في المعدل نحو 250 كيلوغرام من الورق سنوياً. وتعد ألمانيا من أكبر الدول المستهلكة للورق في العالم، وذلك بسبب اعتماد الألمان على الملاحظات والمستندات المكتوبة بشكل كبير.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
استراحة الظهيرة "القصيرة"
العاملون القادمون من دول جنوب أوروبا قد يجدون في استراحة الظهيرة الألمانية "صدمة ثقافية"، خاصة أنهم معتادون على قضاء استراحة تصل إلى ساعتين أو أكثر وقد يتخللها قيلولة. أما في ألمانيا، وعلى الرغم من كون وجبة الغداء وجبة رئيسية في اليوم، إلا أن استراحة الظهيرة تستغرق بين 30 و45 دقيقة فقط في المعدل. ويحيي الألمان بعضهم بجملة "مال تسايت" عند تناول الطعام، وهي اختصار لجملة "وجبة ممتعة".
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
الاحتفال بالمناسبات في العمل
هنالك الكثير من المناسبات التي يمكن الاحتفال بها أثناء العمل في ألمانيا. إحدى هذه المناسبات هي البدء بالعمل، إذ يقوم غالباً من ينضم حديثاً إلى فريق العمل بجلب كعكة لمشاركتها مع زملائه، وقد تكون فرصة له للتعرف عليهم عن كثب. كذلك عند توديع زميل متقاعد أو الاحتفال بأعياد الميلاد، يفضل أغلب الألمان جلب كعكة أو حلويات للعمل.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
شمبانيا أثناء العمل!
شراب الاحتفال هو على الأغلب الشمبانيا، التي يشربها الراغبون بذلك بغض النظر عن وقت العمل. أما بديل الشمبانيا فهو عصير البرتقال المناسب لجميع الأوقات.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
دق الباب ثم الدخول
من يريد دخول غرفة مغلقة أو حضور اجتماع عمل، فعليه الأول دق الباب ومن ثم الدخول مباشرة دون انتظار الإذن لذلك.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
الرحلات المشتركة
يُعرف عن الألمان عزلهم التام لعملهم عن حياتهم الخاصة، ولكن رغم ذلك تفضل بعض الشركات في ألمانيا تنظيم رحلات مشتركة للعاملين كي يتعرفوا بصورة أفضل على بعضهم البعض. وفي هذه الرحلات يتم التطرق إلى كل شيء عدا التحدث عن شؤون العمل.
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أحد عشر تقليداً يمارسه الألمان في العمل
يوم الجمعة "نصف يوم عمل"
يستخدم في ألمانيا مصطلح "شونن فاير آبند"، التي تعني "نهاية يوم عمل سعيد" لتحية الزملاء بعد انتهاء العمل. أما يوم الجمعة وقبل بدء نهاية الأسبوع، فيستخدم الألمان مقولة "الجمعة بعد الساعة الواحدة ظهراً يفعل المرء ما يشاء"، إذ يفضل الألمان الذهاب مبكراً لمنازلهم في يوم الجمعة ليبدؤوا الاحتفال بنهاية الأسبوع. الكاتب: إليزابيث غرينير/ زمن البدري