 مئات المهاجرين عالقون في البحر المتوسط على سفن إنقاذ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مئات المهاجرين عالقون في البحر المتوسط على سفن إنقاذ

يبدو أن مآسي راكبي البحر الأبيض المتوسط من المهاجرين مسلسل تتوالى حلقاته وتتكرر بشكل شبه يومي؛ إذ ما زال مئات المهاجرين بانتظار الإذن للرسو في موانئ إيطاليا.

مهاجرون ملفوفون بالبطانيات أثناء تجمعهم على متن سفينة الإنقاذ أوشن فايكنغ، في مضيق صقلية، في البحر الأبيض المتوسط.

مهاجرون ملفوفون بالبطانيات أثناء تجمعهم على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ"، في مضيق صقلية، في البحر الأبيض المتوسط.

ما زال مئات المهاجرين عالقين مساء الثلاثاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) في إيطاليا على متن سفن إنسانية، بينها سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة للمنظمة الأوروبية "اس او اس ميديتيرانيه" التي طلبت من فرنسا ميناء آمنًا لإنزال أكثر من 200 شخص.

مختارات

بعد رفض الحكومة الإيطالية استقبالهم، حاول مهاجرون، وصلوا عبر سفن إنقاذ إلى إيطاليا، القفز من على متن السفينة والسباحة إلى الشاطئ، بينما بدأ آخرون إضرابات عن الطعام للمطالبة بالسماح لهم بدخول أوروبا.

تشير تقارير حديثة بالإضافة إلى عدة وقائع إلى تصاعد ملفت في أعداد الأطفال والقصر الذين يقصدون السواحل الأوروبية من غير ذويهم. فما أسباب ذلك؟ وما هي دلالات تلك الوقائع؟ وما الذي يجعل الأسر تقدم على المخاطرة بأبنائها؟

تريد رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني فرض حصار بحري على مسارات الهجرة عبر المتوسط. فكيف ستتغير سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي؟ وهل ستقنع ميلوني الشركاء الأوروبيين بسياستها ومواقفها المتشددة؟

بعد أيام واحياناً أسابيع في البحر، حصلت ثلاث سفن إنسانية أنقذت مهاجرين كانوا يحاولون العبور من سواحل شمال إفريقيا إلى أوروبا، على إذن بالرسو في الموانئ الإيطالية، لكن روما لم تسمح سوى لبعض الناجين بالنزول، مما أثار استياء المنظمات الإنسانية.

تمكنت سفينة "رايز أبوف" الإنسانية التي تديرها منظمة "لايفلاين" الألمانية غير الحكومية من إنزال جميع الناجين البالغ عددهم 89 بعد حصولها مساء الإثنين على الإذن بالدخول إلى ميناء ريدجيو كالابريا. وتم إجلاء ستة مهاجرين لأسباب طبية الأحد من السفينة الصغيرة.

وفي وقت سابق، بعد أسابيع في البحر، سُمح للسفينة "هيومانيتي وان" التابعة لمنظمة "اس او اس هيومانيتي" والتي ترفع العلم الألماني بالرسو في كاتانيا الأحد لإنزال 144 شخصاً معظمهم من النساء والقاصرين. ومع ذلك، ما زال على متن السفينة 35 مهاجراً بالغين ذكورًا لا تريد إيطاليا استقبالهم.

كذلك، رست سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود وترفع العلم النروجي، مساء الأحد في كاتانيا حيث سمحت السلطات الإيطالية بإنزال 357 شخصاً بينهم أطفال، بينما رفضت استقبال 215 شخصاً آخرين.

وألقى سوريان من بين هؤلاء بنفسيهما في المياه الاثنين، بينما غاص شخص ثالث لإنقاذهما. وهم بحالة جيدة.

وقال السناتور عن الحزب "الديموقراطي" المعارض في إيطاليا، أنتونيو نيسيتا لوكالة فرانس برس إنهم باتوا ليلتهم في شاحنة على الرصيف وسيتمكّنون من تقديم طلب لجوء. وأضاف أنّه من المقرّر إجراء فحص طبّي جديد لركاب سفينة "جيو بارنتس" حيث ينتشر وباء الجرب بين المهاجرين على متنها.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الثلاثاء إن رفض إيواء جميع ركاب هذه السفن "يعرضهم للخطر وينتهك التزامات إيطاليا تجاه حقوق الإنسان". وذكرت بأن القانون الدولي والأوروبي "يضمن الحق في طلب اللجوء ويمنع الطرد الجماعي".

وثائقي - على ضفاف المتوسط - قبرص

قلق واكتئاب

حتّى الآن، لم تحصل سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة للمنظمة الأوروبية "اس او اس ميديتيرانيه"، والتي ترفع العلم النروجي، على الإذن للرسو في ميناء إيطالي، وكانت تبحر صباح الثلاثاء قبالة سيراكيوز، حسبما أفاد وكالة فرانس برس مصور موجود على متنها.

وقالت المنظمة غير الحكومية "أمام الصمت المطبق لإيطاليا"  طلبت "اس او اس ميديتيرانيه" من فرنسا الثلاثاء تخصيص ميناء آمن لـسفينة "أوشن فايكنغ" التي "من المتوقع أن تصل إلى المياه الدولية بالقرب من كورسيكا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأكدت المنظمة غير الحكومية في بيانها أن "هذا الحل النهائي هو نتيجة فشل حرج ومأساوي لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به في تسهيل توفير مكان آمن".

وبخلاف السفن الأخرى، لم تدخل "أوشن فايكنغ" قط المياه الإقليمية الإيطالية، ولو فعلت لتمكنت بالتأكيد من إنزال بعض ركابها، على ما ذكر مصدر حكومي إيطالي لوكالة فرانس برس.

مهاجرون على متن سفينة أوشن فايكنغ (Ocean Viking) التابعة لمنظمة اس او اس ميديتيرانيه

مهاجرون على متن سفينة "أوشن فايكنغ" (Ocean Viking) التابعة لمنظمة "اس او اس ميديتيرانيه"

تعهّدت الحكومة الإيطالية الجديدة، الأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية، باتخاذ موقف متشدد حيال المهاجرين، وهي تطالب الدول الأوروبية بإبداء مزيد من التضامن في استقبال المهاجرين وتعتبر أن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر هم من مسؤولية الدولة التي تبحر السفن تحت علمها.

ووفقاً المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد سجّلت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي (148200) في العام 2021، متقدّمة على فرنسا (89400) وإسبانيا (65400) والمملكة المتحدة (56500) وإيطاليا (43800).

وشهدت إيطاليا هذه السنة زيادة حادّة في دخول أراضيها عن طريق البحر، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية، إذ وصل 88100 شخص إلى سواحلها منذ الأول من كانون الثاني/يناير، مقابل حوالى 56 ألفاً و30400 على التوالي في الفترة نفسها من العامين 2021 و2020، اللذين طغت عليهما الأزمة الصحية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ 14 في المئة فقط من المهاجرين الذين دخلوا البلاد هذه السنة تمّ إنقاذهم بواسطة سفن المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء إن هناك "آلية تضامن طوعية" لضمان قيام الدول الأوروبية الأخرى برعاية الأشخاص الذين تم إنزالهم في إيطاليا.

ولكن في غضون ذلك، شددت أنيتا هيبر خلال مؤتمر صحافي، على أن الدول الأعضاء مثل إيطاليا "مطالبة بضمان الوصول الفعال إلى إجراءات اللجوء" على أراضيها وكذلك في مياهها الإقليمية.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مواضيع ذات صلة

Migrants disembark from the Humanity 1 rescue ship run by the German organization SOS Humanitarian, in the port of Catania, Sicily, southern Italy, early Sunday, Nov. 6, 2022. Italy allowed the Humanity 1 rescue ship carrying over 100 migrants to enter the Sicilian port and begin disembarking minors, while refusing to respond to requests for safe harbor from three other ships carrying 900 more people in nearby waters. (AP Photo/Salvatore Cavalli)

بعد منعهم من دخول إيطاليا..مهاجرون يلقون بأنفسهم في المياه 08.11.2022

بعد رفض الحكومة الإيطالية استقبالهم، حاول مهاجرون، وصلوا عبر سفن إنقاذ إلى إيطاليا، القفز من على متن السفينة والسباحة إلى الشاطئ، بينما بدأ آخرون إضرابات عن الطعام للمطالبة بالسماح لهم بدخول أوروبا.

The Ocean Viking rescue ship, run by NGOs SOS Mediterranee and the International Federation of Red Cross (IFCR), Thursday, Aug. 25, 2022 in the international waters of the Mediterranean Sea.. (AP Photo/Jeremias Gonzalez)

سفينة إنقاذ تنتشل أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط 27.08.2022

أعلنت منظمة إنقاذ غير حكومية أن سفينتها "أوشن فايكينغ" انتشلت عشرات المهاجرين منذ الخميس، في خمس عمليات إنقاذ لمهاجرين تم العثور على معظمهم في قوارب خشبية مكتظة في المنطقة بين ليبيا ومالطا.

200229 -- MYTILENE, Feb. 29, 2020 -- A boat with refugees and migrants arrives at Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, Greece, Feb. 29, 2020. Greek authorities suspended the operation of the customs post on the land border with Turkey on Friday, as groups of refugees and migrants were gathering on the Turkish side of the border, Greek national news agency AMNA reported. More than one million refugees and migrants have reached Greece since 2015, mainly coming from Turkish shores, seeking refuge in Europe from war and poverty. GREECE-LESBOS-MIGRANT-REFUGEE MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN

ماذا وراء تزايد أعداد المهاجرين المصريين مؤخراً؟ 17.10.2022

تشير تقارير مختلفة إلى تصاعد ملحوظ في أعداد المصريين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط. يقول بعضهم عند الوصول للسواحل الأوروبية إنهم قادمون من ليبيا لكن بعضهم قال إنه خرج عبر السواحل المصرية.