مئات المعتقلين السياسيين مازالوا في السجون الروسية

بعد صفقة تبادل تاريخية بين الغرب وروسيا، طالب خبراء أمميون بالإفراج عن المئات من الشخصيات العامة الروسية المحتجزة من جانب حكومة بلدها بتهم كاذبة أو ذات دوافع سياسية.

دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين الآخرين في أعقاب صفقة تبادل الأسرى الشاملة بين روسيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وبحسب بيان مشترك، صدر الجمعة (الثاني من آب/أغسطس 2024)، عن خبراء بمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، فإنه لا يزال هناك ما بين 700 و1372 محتجزاً في روسيا بتهم كاذبة أو لها دوافع سياسية.

ورحبت المنظمة بإطلاق سراح 16 شخصاً سجنوا بسبب عملهم كصحفيين أو فنانين أو معارضين أو نشطاء. وفي المقابل، تسلمت روسيا 10 أشخاص من بينهم قاتل مدان وجواسيس.

وقالت المنظمة الأممية: "يتعين على الحكومة الروسية فورا وبدون قيد أو شرط إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الباقين".

وقالت الحكومة الألمانية الجمعة إنها اضطرت إلى الإفراج عن عنصر جهاز الأمن الفدرالي الروسي فاديم كراسيكوف في إطار صفقة تبادل كبيرة مع موسكو، رغم معارضة النيابة العامة الألمانية.

تبادل السجناء بين الغرب وروسيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وصرّحت الناطقة باسم وزارة العدل ماري كريستين فوكس لوكالة فرانس برس، أن المدعي العام المسؤول عن القضية قدّم "حججا مهمة للغاية" لصالح تنفيذ فاديم كراسيكوف عقوبته حتى النهاية.

وحكم على الرجل الذي أقر الكرملين الجمعة بأنه عضو في الاستخبارات الروسية، بالسجن مدى الحياة عام 2021 بتهمة قتل قائد انفصالي شيشاني سابق في وسط برلين قبل ذلك بعامين.

لكن في نهاية المطاف، قدّر وزير العدل ماركو بوشمان أن استمرار احتجازه كان من شأنه أن "يولد خطر إلحاق ضرر جسيم" بألمانيا "ومصالحها في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن". كما أشار إلى أسباب "إنسانية" بسبب المخاطر التي تهدد صحة وحياة المحتجزين في روسيا وبيلاروسيا والذين تم تبادلهم الخميس، بحسب الناطقة.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)

