 مئات القتلى وحرائق واسعة.. ثاني موجة حر تضرب أوروبا في شهر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.07.2022

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أخبار

مئات القتلى وحرائق واسعة.. ثاني موجة حر تضرب أوروبا في شهر

تحصي دول غرب أوروبا الأضرار بعد ثاني موجة حر مصحوبة بحرائق مدمرة خلال شهر، لا سيما في جنوب غرب فرنسا، بينما أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وفاة "أكثر من 500" شخص بسبب موجة الحر.

نشرت فرنسا المزيد مئات من رجال الإطفاء لمكافحة انتشار حرائق الغابات بسبب موجة الحر الشديدة.

نشرت فرنسا المزيد مئات من رجال الإطفاء لمكافحة انتشار حرائق الغابات بسبب موجة الحر الشديدة.

يشتعل منذ 12 تموز/يوليو الجاري، حريقان في جيروند، وهي مقاطعة في جنوب غرب فرنسا على سواحل المحيط الأطلسي، حيث دمرت الحرائق 20600 هكتار من الغابات. كما دمر حريق في بلدة لانديراس 13600 هكتار من الغابات. وأتى حريق في لا تيست دو بوش على 7000 هكتار.

مختارات

وبدا أن تقدّم الحريق يتباطأ اليوم الأربعاء (20 يوليو/تموز 2022). وأشار اللفتنانت-كولونيل أرنو مندوس المتحدث باسم فرق الإطفاء بعد احتراق 300 هكتار في الساعات الأخيرة، أنه "لم يتم بعد وقف" الحرائق.

موجة الحر هذه، التي ضربت دول غرب أوروبا في الأيام الأخيرة، وخصوصاً إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا واليونان، وحطمت العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة،تُعد ثاني ظاهرة حرارة شديدة خلال شهر واحد تقريبًا في أوروبا.

ويعتبر ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ وفق العلماء، مع زيادة شدة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومدتها وتواترها.

وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن موجة الحر التي ضربت البلاد لنحو عشرة أيام تسببت بمقتل "أكثر من 500 شخص"، وذلك خلال زيارة إلى أراغون، وهي منطقة في شمال البلاد تضررت من الحرائق. وأفادت بيانات أولية نشرتها وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، بأن موجة الحر التي ضربت إسبانيا كانت الأشد على الإطلاق في البلاد.

موجة الحر

موجة حر تسببت في تسجيل درجات حرارة قياسية في بعض الدول الأوروبية

أما في فرنسا، فيتوقع وصول الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الظهر إلى لا تيست دو بوش وهو منتجع سياحي مطل على المحيط الأطلسي، في حوض أركاشون، ثم إلى لانغون، على بعد 40 كلم جنوب بوردو، للوقوف "إلى جانب عناصر الإطفاء والأمن المدني والشرطة والمسؤولين المحليين وجميع الأشخاص الذين هم في حالة تعبئة"، بحسب الإليزيه.

ومنذ اندلاع الحرائق، تم إجلاء نحو 36750 شخصًا من هذه المنطقة.

واندلعت العديد من الحرائق في أماكن أخرى في أوروبا، منها قرية في شرق لندن الثلاثاء. وامتد الحريق على مساحة 40 هكتارا تضم منازل ومباني زراعية وكراجات. وتم إجلاء 14 شخصًا بسبب الكارثة التي لم يُحدد مصدرها. وغطت النيران الحقول ودُمرت عدة مبان ومنازل في قرية وينينغتون على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من وسط العاصمة البريطانية.

في اليونان، بعد ليلة صعبة، تم نشر الإمكانات الجوية مرة أخرى الأربعاء لإخماد حريق ينتشر عند سفح جبل بينتيلي في شمال أثينا ويهدد منازل.

  • Evacuated residents look on as fire ravages a forest in Spain

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    موجة حرّ شديدة في أوروبا

    تسببت درجات الحرارة الحارقة في حدوث حرائق غابات في العديد من البلدان. قال مسؤولون محليون إن حريقا في إسبانيا أدى حتى الآن إلى إحراق ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار من الأراضي. كما أبلغت إيطاليا وكرواتيا وفرنسا والبرتغال عن حرائق غابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. فيما قال علماء إن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.

  • A white car floats in water in southwestern Sydney

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    فيضانات سيدني

    جلبت بداية شهر تموز/ يوليو المجموعة الرابعة من الفيضانات خلال 18 شهرا إلى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وتأثرت منطقة سيدني الكبرى بشكل خاص، حيث شهدت تساقط أمطار غزيرة. وتحولت الطرق إلى أنهار مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.

  • A rescue worker stands next to the wreck of a passenger bus, in Zhob, Baluchistan province, in southwest Pakistan

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    أمطار موسمية في باكستان

    تضرب العواصف باكستان منذ منتصف حزيران/ يونيو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإلحاق أضرار بالمنازل والطرق والجسور ومحطات الطاقة. وقال وزير التغير المناخي إن الأمطار الأخيرة كانت أغزر بنسبة 87 في المائة من متوسط ​​هطول الأمطار وإن باكستان يجب أن تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الفيضانات حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان الأنهار الجليدية في البلاد بشكل أسرع.

  • A view of the Po riverbed under Ponte della Becca (Becca bridge) shows the effects of the drought, in Linarolo, near Pavia, Italy

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    قيود على المياه في إيطاليا

    بعد هطول أمطار شتوية شحيحة وشهور من الجفاف، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في خمس مناطق ستستمر حتى نهاية العام. فيما فرضت بعض المدن والمناطق قيودا على استخدام المياه. وتعتبر أخطر أزمة مياه منذ 70 عاما في منطقة حوض (بو) في البلاد، وهي منطقة حيوية للزراعة والثروة الحيوانية في إيطاليا.

  • A firefighter sprays water while trying to keep the Electra Fire from spreading in the Pine Acres community of Amador County

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    حرائق الغابات في الولايات المتحدة

    حتى قبل بدء موسم حرائق الغابات في الولايات المتحدة رسميا، اشتعلت النيران في أجزاء من البلاد. إذ اندلع حريق في شمال كاليفورنيا في بداية يوليو / تموز وتضاعف حجمه بين عشية وضحاها مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.

  • A girl runs through a fountain at an outdoor shopping area on an unseasonably hot day in Beijing

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    موجة حر في الصين

    تعاني الصين من أسوأ موجة حر منذ عقود. ضربت الحرارة الحارقة أجزاء من البلاد في شهري حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، ومع ارتفاع الطلب لتشغيل أجهزة تكييف الهواء سجل الحمل على شبكات الكهرباء أرقاما قياسية. في غضون ذلك، عانت عدة مناطق جنوبية من أمطار غزيرة وفيضانات. ويعود السبب في ذلك إلى التغير المناخي.

  • Rescue teams work at a landslide site after heavy rains in Camaragibe, Pernambuco, Brazil,

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    انهيارات الأرضية في شمال شرق البرازيل

    تسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في أعقاب الأمطار الغزيرة في القضاء على المساكن في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل في أيار/ مايو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. فالأحياء الفقيرة المبنية على سفوح التلال معرضة لمثل هذه الكوارث ويقول الخبراء إن تغير المناخ يساهم في زيادة هطول الأمطار.

  • BG Südafrika | Erdrutsch Überflutung

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    جنوب أفريقيا أمطار غزيرة

    في أبريل/ نيسان، ضربت أمطار غزيرة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة أكثر من 400 شخص ودمرت أكثر من 12 ألف منزل وأجبرت ما يقدر بنحو 40 ألف شخص على ترك منازلهم.

  • Animals lying dead in the sand

    تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم

    استمرار الجفاف في شرق إفريقيا

    تشهد منطقة شرق إفريقيا واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. حوالي 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا. يقول علماء إن الانخفاض في موسم الأمطار الربيعي، المرتبط بالمياه الأكثر دفئا في المحيط الهندي، يتسبب في هطول الأمطار بسرعة فوق المحيط قبل الوصول إلى اليابسة. أنا صوفي براندلن/ سارة شتيفن / ريم ضوا


ولا يزال نحو 500 من عناصر الإطفاء و120 مركبة وتسع طائرات وعشر مروحيات في حالة تأهب لمحاولة إخماد النيران التي تلحق بعدة ضواحي من العاصمة حيث يعيش عشرات آلاف الأشخاص. وبحسب عناصر الإطفاء، احترقت منازل وسيبدأ إحصاء الأضرار بمجرد السيطرة على الحريق.

وحطمت موجة الحر الثلاثاء أرقاما قياسية في أوروبا. إذ تجاوزت درجات الحرارة مستوى لم يتم التوصل إليه في بريطانيا من قبل مع تسجيل 40,2 درجة مئوية في مطار هيثرو في غرب لندن، ثم 40,3 درجة مئوية في كونينغسبي، وهي قرية في شمال شرق إنكلترا، وفق وكالة الأرصاد الجوية.

كذلك تم تجاوز الرقم القياسي في اسكتلندا مع 34,8 درجة مئوية، بينما سجلت فرنسا أكثر من 60 رقم قياسي للحرارة التي تجاوزت 40 درجة في بعض المدن.

  • Hot vegan chili con calabaza from the vegan cuisine with lime and coriander served with slices of a wholemeal roll.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الفلفل الحار

    يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.

  • A man drinking fresh coconut juice

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    فواكه ومشروبات

    يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.

  • A glass of lemonade with mint leaves floating in it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    عصير الليمون

    من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.

  • People grabbing at a mug of beer

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تجنب القهوة والبيرة

    ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.

  • Caucasian woman holding fabric on beach at sunset

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الملابس الفضفاضة والطويلة

    تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.

  • A female photographer wearing a black abaya and a headscarf stands at a beach in Qatar

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

     أبيض أم داكن ..لا يهم!

    في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.

  • A woman carrying a parasol at Italy's Coliseum

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    المظلة للشمس أيضا!

    مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.

  • A woman dressed in a silvery outfit holds a large foldable handheld fan in front of her face, leaving only her eyes visible

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    مروحة اليد

    قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.

  • water flowing into cupped hands.

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    تبريد المعصم

    تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.

  • A woman sits on a black bench and admires artist David Hockney's artwork ''The Arrival of Spring in Woldgate''

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    القيلولة

    يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.

  • Picture of tall trees in a forest

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    الاحتماء بالأشجار

    لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.

  • A house with trees and shrubs growing within and on it

    وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن

    أشجار حول المنازل

    يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.


ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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