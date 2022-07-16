مئات القتلى وحرائق واسعة.. ثاني موجة حر تضرب أوروبا في شهر

يشتعل منذ 12 تموز/يوليو الجاري، حريقان في جيروند، وهي مقاطعة في جنوب غرب فرنسا على سواحل المحيط الأطلسي، حيث دمرت الحرائق 20600 هكتار من الغابات. كما دمر حريق في بلدة لانديراس 13600 هكتار من الغابات. وأتى حريق في لا تيست دو بوش على 7000 هكتار.

وبدا أن تقدّم الحريق يتباطأ اليوم الأربعاء (20 يوليو/تموز 2022). وأشار اللفتنانت-كولونيل أرنو مندوس المتحدث باسم فرق الإطفاء بعد احتراق 300 هكتار في الساعات الأخيرة، أنه "لم يتم بعد وقف" الحرائق.

موجة الحر هذه، التي ضربت دول غرب أوروبا في الأيام الأخيرة، وخصوصاً إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا واليونان، وحطمت العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة،تُعد ثاني ظاهرة حرارة شديدة خلال شهر واحد تقريبًا في أوروبا.

ويعتبر ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ وفق العلماء، مع زيادة شدة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومدتها وتواترها.

وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن موجة الحر التي ضربت البلاد لنحو عشرة أيام تسببت بمقتل "أكثر من 500 شخص"، وذلك خلال زيارة إلى أراغون، وهي منطقة في شمال البلاد تضررت من الحرائق. وأفادت بيانات أولية نشرتها وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، بأن موجة الحر التي ضربت إسبانيا كانت الأشد على الإطلاق في البلاد.

موجة حر تسببت في تسجيل درجات حرارة قياسية في بعض الدول الأوروبية

أما في فرنسا، فيتوقع وصول الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الظهر إلى لا تيست دو بوش وهو منتجع سياحي مطل على المحيط الأطلسي، في حوض أركاشون، ثم إلى لانغون، على بعد 40 كلم جنوب بوردو، للوقوف "إلى جانب عناصر الإطفاء والأمن المدني والشرطة والمسؤولين المحليين وجميع الأشخاص الذين هم في حالة تعبئة"، بحسب الإليزيه.

ومنذ اندلاع الحرائق، تم إجلاء نحو 36750 شخصًا من هذه المنطقة.

واندلعت العديد من الحرائق في أماكن أخرى في أوروبا، منها قرية في شرق لندن الثلاثاء. وامتد الحريق على مساحة 40 هكتارا تضم منازل ومباني زراعية وكراجات. وتم إجلاء 14 شخصًا بسبب الكارثة التي لم يُحدد مصدرها. وغطت النيران الحقول ودُمرت عدة مبان ومنازل في قرية وينينغتون على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من وسط العاصمة البريطانية.

في اليونان، بعد ليلة صعبة، تم نشر الإمكانات الجوية مرة أخرى الأربعاء لإخماد حريق ينتشر عند سفح جبل بينتيلي في شمال أثينا ويهدد منازل.

تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم موجة حرّ شديدة في أوروبا تسببت درجات الحرارة الحارقة في حدوث حرائق غابات في العديد من البلدان. قال مسؤولون محليون إن حريقا في إسبانيا أدى حتى الآن إلى إحراق ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار من الأراضي. كما أبلغت إيطاليا وكرواتيا وفرنسا والبرتغال عن حرائق غابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. فيما قال علماء إن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.

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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم استمرار الجفاف في شرق إفريقيا تشهد منطقة شرق إفريقيا واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. حوالي 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا. يقول علماء إن الانخفاض في موسم الأمطار الربيعي، المرتبط بالمياه الأكثر دفئا في المحيط الهندي، يتسبب في هطول الأمطار بسرعة فوق المحيط قبل الوصول إلى اليابسة. أنا صوفي براندلن/ سارة شتيفن / ريم ضوا



ولا يزال نحو 500 من عناصر الإطفاء و120 مركبة وتسع طائرات وعشر مروحيات في حالة تأهب لمحاولة إخماد النيران التي تلحق بعدة ضواحي من العاصمة حيث يعيش عشرات آلاف الأشخاص. وبحسب عناصر الإطفاء، احترقت منازل وسيبدأ إحصاء الأضرار بمجرد السيطرة على الحريق.

وحطمت موجة الحر الثلاثاء أرقاما قياسية في أوروبا. إذ تجاوزت درجات الحرارة مستوى لم يتم التوصل إليه في بريطانيا من قبل مع تسجيل 40,2 درجة مئوية في مطار هيثرو في غرب لندن، ثم 40,3 درجة مئوية في كونينغسبي، وهي قرية في شمال شرق إنكلترا، وفق وكالة الأرصاد الجوية.

كذلك تم تجاوز الرقم القياسي في اسكتلندا مع 34,8 درجة مئوية، بينما سجلت فرنسا أكثر من 60 رقم قياسي للحرارة التي تجاوزت 40 درجة في بعض المدن.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن الفلفل الحار يتناول سكان بعض الدول الأكثر حرارة في العالم الأطعمة الحارة للمساعدة على التكييف فعلى سبيل المثال يمتلك الفلفل الحار خصائص مضادة للميكروبات تطيل العمر الافتراضي للأطعمة، لكن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل تعمل على إيهام العقل بارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم تنشيط الغدد العرقية. وفي هذه الحالة، فإن التعرق يساعد على تبريد الجسم.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن فواكه ومشروبات يشير الطب التقليدي في الصين إلى أن بعض الفواكه والخضروات يساعد الإنسان على التكيف مع الطقس شديد الحرارة أو الطقس البارد. فعلى سبيل المثال فإن تناول البطيخ والكرفس والخيار وحتى شرب الشاي الأخضر يساعد على تحمل الطقس الحار. وفي الهند، يشرب الناس ماء جوز الهند لتبريد أجسامهم فضلا عن أنها غنية بفيتامينات مفيدة.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن عصير الليمون من آسيا إلى أفريقيا وحتى ألمانيا، يهرع الناس إلى شرب عصير الليمون لمقاومة العطش وترطيب الجسم حيث تلعب الأنواع والأشكال المختلفة من عصير الليمون دورا في شعور الإنسان بالانتعاش خاصة في حالة إضافة النعناع أو خوخ أو عسل النحل.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن تجنب القهوة والبيرة ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في شرب القهوة خلال أوقات الطقس شديد الحرارة لأنها تجفف الجسم بسبب أنها تؤدي إلى فقدان الجسم للماء. وينطبق هذا على البيرة (الجعة) التي تعد أكثر المشروبات الكحولية استهلاكا في العالم.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن الملابس الفضفاضة والطويلة تعد الملابس عنصرا هاما في تبريد الجسم. ورغم أننا نميل إلى إرتداء ملابس أقل في الصيف الحار، إلا أنه يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وذات أكمام طويلة مصنوعة من ألياف طبيعية أو من القطن أو الكتان. تعمل هذه الملابس على مرور الهواء خاصة عند التعرق.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن أبيض أم داكن ..لا يهم! في عام 1980، أُجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" حول أهمية ألوان الملابس خلال الصيف الحار. وكانت الصحراء مكان التجربة فيما جرت المقارنة بين ارتداء ملابس بيضاء وداكنة وفضفاضة وملابس عسكرية وحتى الملابس القصيرة. وقد كشفت الدراسة عن أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس فيما تساعد الملابس الداكنة على امتصاص حرارة الجسم.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن المظلة للشمس أيضا! مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، اضطر سكان القارة الأوروبية إلى حمل المظلة للوقاية والحماية من أشعة الشمس خاصة في أوقات الظهيرة. ويُنصح بالبقاء في المنزل من منتصف النهار وحتى الرابعة مساء في أوقات الطقس شديد الحرارة. تساعد المظلة على حجب الأشعة فوق البنفسجية في الأجواء المشمسة.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن مروحة اليد قد تساعد مروحة اليد في الحماية والتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وحتى ولو بالقدر اليسير. يعود استخدام المراوح إلى ما قبل 4000 عام في مصر القديمة فيما صُنعت "مروحة كونسرتينا" من زمن بعيد في اليابان أو الصين ما يعني أن استخدامها يضرب في التاريخ. ومؤخرا طرأت الموضة سواء في تصميم مروحة اليد وألوانها.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن تبريد المعصم تقوم بعض الحيوانات مثل الكنغر والقرود بلعق المعصمين في الطقس الحار وليس هذا الأمر من قبيل الصدفة. فإن الرسغ يحتوى على نقاط نبض لذا فاللعاب قد يساعد في تبريد تبريد سطح الجلد. ويمكن للإنسان الاستفادة من ذلك برش مياه على المعصم أو وضع زجاجة مياة باردة ليس فقط على المعصم وإنما على الجبهة والرقبة.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن القيلولة يميل الناس في الشتاء إلى السير لتدفئة اجسامهم، لكن في الصيف فإن المطلوب هو حركة أقل. ويعمد سكان المناطق الحارة على الحصول على قيلولة في أوقات النهار شديدة الحرارة فيما يتجنبون أيضا الأنشطة الشاقة مثل التمارين الرياضية وغيرها.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن الاحتماء بالأشجار لا يجب التقليل من أهمية الأشجار والغابات خلال الصيف الحار. وعلاوة على أن الأشجار توفر الظل من أشعة الشمس، فهي أيضا تعد مصدرا للبرودة. تمتص الأشجار والنباتات الماء من خلال جذورها ثم ينبعث بخار الماء من أوراقها مما يؤدي بدوره إلى تبريد المنطقة المحيطة بالأشجار. وقد ذكرت دراسات أن المناطق التي تحتوي على أشجار تكون أكثر برودة من درجتين إلى ثلاثة عن المناطق الخالية من الأشجار.

وسائل وطرق تقليدية تتبعها الشعوب لمواجهة الطقس الساخن أشجار حول المنازل يعد الفنان النمساوي فريدنسرايش هوندرتفاسر من أشهر الفنانين المعماريين في أواخر القرن العشرين. ويعد Hundertwasserhaus أو "بيت هوندرتفاسر" من أشهر معالم العاصمة النمساوية فيينا وبات مقصدا لمحبي المزج بين الهندسة المعمارية والطبيعة والخضرة التي تحافظ على برودة المنزل في الصيف. وقد يكون زراعة الأشجار حول المنازل ضمن الحلول لمواجهة الطقس الحار.



ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)