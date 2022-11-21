 مئات القتلى والمصابين في زلزال ضرب جزيرة جاوا بأندونيسيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.11.2022

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مئات القتلى والمصابين في زلزال ضرب جزيرة جاوا بأندونيسيا

بسبب وقوعها على "حزام النار"، تشهد إندونيسيا بانتظام زلازل أو انفجارات بركانية. وفي أحدث زلزال قوي تشهده البلاد، سقط أكثر من 160 قتيلا، مع مخاوف من زيادة العدد بسبب وجود محاصرين تحت الأنقاض مع حلول الليل.

زلزال إندونيسيا (21/11/2022). تم تحديد مركز الزلزال في منطقة سيانجور في جاوا الغربية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلزال إندونيسيا (21/11/2022). تم تحديد مركز الزلزال في منطقة سيانجور في جاوا الغربية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جزيرة جاوا الإندونيسية الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، ما تسبب بمقتل 162 شخصًا وفق آخر حصيلة وتضرّر مبانٍ واهتزاز بعضها وصولًا إلى العاصمة جاكرتا على بعد مئة كيلومتر، حسبما أفاد مسؤولون.

مختارات

وصرح رضوان كامل حاكم إقليم جاوا الغربية بأن حصيلة قتلى الزلزال، الذي ضرب جزيرة جاوا ارتفعت إلى 162 شخصا. وقال كامل للصحفيين "مع الأسف أنقل هذه الأخبار السيئة - توفى 162 شخصا وأصيب 326 آخرون معظمهم بكسور في العظام"، مضيفا أن أكثر من 13 ألف شخص نزحوا وتضرر 2000 منزل بشدة.

وعالج أطباء مرضى في الهواء الطلق بعد الزلزال الذي شعر به سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة جاكرتا وتركت المستشفيات في بلدة سيانجور في جاوا الغربية بدون كهرباء لعدة ساعات.

وكان عبدالله مهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، قد قال في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ 62 شخصا، وأضاف أن 25 شخصًا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض مع حلول الليل.

وأشارت الوكالة إلى تضرر أكثر من ألفَي منزل ونقل خمسة آلاف شخص إلى مراكز الإجلاء. ولفت رضوان كامل إلى أن التيار الكهربائي عاد بشكل جزئي بحلول المساء، بدون أن يحدّد ما إذا كانت التغذية مؤمّنة من خلال مولّدات كهرباء أو من خلال الاتصال بشبكة الكهرباء.

وسبق أن قال رضوان كامل إن البيانات تشير إلى "إصابة أكثر من 700 بجروح. ونظرا لأن العديد من الأشخاص لا يزالون عالقين في مكان الكارثة، نتوقع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات مع مرور الوقت".

أكثر من 13 ألف شخص نزحوا وتضرر 2000 منزل بشدة، طبقا لحاكم إقليم جاوا الغربية.

أكثر من 13 ألف شخص نزحوا وتضرر 2000 منزل بشدة، طبقا لحاكم إقليم جاوا الغربية.

وقالت مديرة المصلحة الإندونيسية للأرصاد الجوية دويكوريتا كرناواتي لصحافيين "ندعو الناس إلى البقاء خارج المباني في الوقت الحالي، إذ قد نشهد توابع محتملة". وقالت مصلحة الأرصاد إنها سجّلت 62 هزة ارتدادية في سيانجور بعد الزلزال راوحت قوتها بين 1,8 و 4 درجات.

وتم تحديد مركز الزلزال في منطقة سيانجور في جاوا الغربية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وشعر به أيضًا سكان جاكرتا على بعد 100 كلم حيث نزل السكان المذعورون إلى الشوارع. ولم تُسجّل أي أضرار كبيرة في جاكرتا على الفور.

وتشهد إندونيسيا بانتظام زلازل أو انفجارات بركانية، بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية.

وفي العام 2018، تعرضت جزيرة لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة لزلزال عنيف أدى إلى مقتل أكثر من 550 شخصًا. وفي العام نفسه، تسبب زلزال آخر قوته 7,5 درجات بتسونامي ضرب بالو في جزيرة سولاويزي، ما أسفر عن مقتل أو فقدان نحو 4300 شخص.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Andamanen Inseln

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مجموعة جزر أندمان الهندية القريبة من الجرف القاري بين الصفيحة الهندية والاسترالية والأوراسية، غالبا ما تتعرض للزلازل البحرية والبرية نتيجة الضغوط التكتونية.

  • Infografik, Karte, Tektonische Platten und Erdbeben

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    تشكل سبع صفيحات قارية سطح الكرة الأرضية، وحيثما تتصادم هذه الصفيحات هناك يوجد خطر الزلازل. ففي نيبال تلتقي الصفيحة الأوراسية بالهندية، وتصادم هاتين الصفيحتين أدى إلى حدوث زلزال نبيال يوم السبت (25 نيسان/ أبريل). وهناك سبع مناطق في العالم هي الأكثر تعرضا لخطر الزلازل.

  • Nepal Rettungsaktion nach Erdbeben in Bhaktapur

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    وصلت شدة زلزال نيبال 7,8 درجة على مقياس ريختر، ما أدى إلى تدمير جزء كبير من العاصمة كتماندو ومقتل حوالي 10 آلاف شخص حسب رئيس وزراء نيبال.

  • Fukushima Japan Naturkatastrophen

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    في الحادي عشر من مارس/ ىذار 2011 تعرضت اليابان لأكبر كارثة بعد الحرب العالمية، حين ضرب زلزال مدينة فوكوشيما وسبب تسونامي أودى بحياة 18537 شخصا، وأصاب مفاعل فوكوشيما النووي بأضرار تسببت في إطلاق إشعاعات نووية خطيرة.

  • Reisterassen von Honghe Hani

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  • Erdbeben Italien L´Aquila

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

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  • Golden Gate Bridge

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

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  • Häuser und deutsche Architektur in Valdivia Südchile

    المناطق الأكثر تعرضا لخطر الزلازل في العالم

    مدينة فالديفيا الساحرة الواقعة جنوبي تشيلي لم تعد تذكر بالزلزال المدمر الذي ضرب عام 1960 سواحل تشيلي ودمر جزء كبيرا من البنية التحتية للبلاد إذ بلغت شدته 9,5 على مقياس ريختر. لكن لا يزال خطر تعرض المنطقة لزلزال مدمر قائما، حيث تقع على الحد الفاصل بين صفيحتي أمريكا الجنوبية ونازاكا.

    الكاتب: ليزا دوم/ عارف جابو