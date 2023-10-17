مئات القتلى والجرحى في قصف مستشفى بغزة وإسرائيل تنفي مسؤوليتها

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل وإصابة المئات مساء اليوم الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر 2023) في قصف إسرائيلي لمستشفى في مدينة غزة.

وصرح مصدر طبي فلسطيني بأن أعداد القتلى الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء في غزة نتيجة قصف المستشفى الأهلي (المعمداني) يتراوح ما بين مائتين إلى ثلاثمئة قتيل.

وقال رئيس الدفاع المدني التابع لحكومة حماس في غزة لتلفزيون الجزيرة إن أكثر من 300 شخص قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مستشفى المعمداني بالقطاع مساء اليوم. وكان متحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال في وقت سابق اليوم إن 500 على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في الضربة الجوية.

فيما قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في تصريح صحفي إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء الحداد ثلاثة أيام على "شهداء مجزرة" ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة، بحسب ما أوردت وكالة وفا.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إن عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس قرر العودة إلى رام الله.

إسرائيل تلقي بالمسؤولية على "حركة الجهاد الإسلامي"

ونفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن هجوم على مستشفى، قائلا إن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع:

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "يشير تحليل أنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي إلى أن الإرهابيين في غزة أطلقوا وابلا من الصواريخ التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته".

وأضاف "معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حمل "الإرهابيين" المسؤولية، وقال في تغريدة على "إكس" إن تحليل أنظمة العمليات التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تشير إلى "أن إرهابيين أطلقوا وابلاً من الصواريخ في غزة، مرت على مقربة من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابتها".

ويشار إلى أنّ حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تصنف على أنها منظمة إرهابية، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

إدانات

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها على علم بالتقارير المتعلقة بقصف المستشفى لكن ليس لديها أي تفاصيل.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أكد أن استهداف المنشآت المدنية في غزة ينتهك القانون الدولي، وقال ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي "لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معا خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة. يبدو أنه تم تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي".

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".

ومن جهتها، قالت مصادر بوزارة الصحة الأردنية إن وزارة الخارجية الأردنية أصدرت بيانا اليوم الثلاثاء يندد بشدة بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة. وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعا إلى تضافر الجهود على الفور لوقف الحرب المستعرة في غزة.

وبدورها، دانت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الضربة القاتلة التي استهدفت المستشفى في غزة، وطالبت بتوفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية في القطاع الفلسطيني. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى للضربات الإسرائيلية في القطاع إلى نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من 12500 جريح في قطاع غزة، و61 قتيل وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية.

وشنت حركة حماس يوم السابع من الشهر الجاري

هجوما إرهابيا غير مسبوق على إسرائيل بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات تسلل لمقاتلين من حماس إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيل، حسب المصادر الإسرائيلية. ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية داخل القطاع.

يشا إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)