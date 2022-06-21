مئات القتلى والجرحى إثر وقوع زلزال في أفغانستان

ذكرت وكالة باختر الأفغانية للأنباء أن ما لا يقل عن 255 شخصا لقوا حتفهم عقب وقوع زلزال قوي في شمال أفغانستان. وأفادت الوكالة أن نحو 155 شخصا أصيبوا في الزلزال الذي بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر، وضرب إقليم باكتيكا بشرق البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة إذا أخفقت الحكومة في إرسال المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة. وذكر شهود عيان أنه شعر بالزلزال في باكستان أيضا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.

وكتب أحد سكان العاصمة الأفغانية كابول على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي يقول "هزات قوية وطويلة".

وقال أحد سكان مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان "كان قويا". وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض.

وقال محمد نسيم حقاني رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح. وأضاف أن 25 شخصا آخرين قتلوا في خوست وخمسة في ننكرهار ويجري البحث عما إذا كان هناك ضحايا آخرين.

ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في باكستان. ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس آب الماضي مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاما.

وردا على تولي طالبان السلطة فرضت العديد من الدول عقوبات على القطاع المصرفي الأفغاني وتوقف تدفق معونات تنمية بمليارات الدولارات.

ع.ش/ ا.ف (رويترز، د ب أ، أ ف ب)