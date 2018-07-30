مئات الصحف الأمريكية تتحد في مواجهة دونالد ترامب

تنشر نحو 350 صحيفة أمريكية مقالات افتتاحية اليوم الخميس (16آب/ أغسطس 2018) للدفاع عن حرية الصحافة رداً على وصف الرئيس دونالد ترامب بعض المؤسسات الإعلامية بأنها "عدو الشعب الأمريكي".

ونظمت صحيفة "ذا بوسطن غلوب" الحملة التي انضمت إليها صحيفة "نيويورك تايمز" وصحف أصغر بعضها في ولايات فاز فيها ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

واتهم مجلس تحرير صحيفة "ذا بوسطن غلوب" في مقال نشر على الإنترنت أمس الأربعاء ترامب بشن "هجوم مستمر على الصحافة الحرة". وجاء في المقال: "إن عظمة أمريكا تعتمد على دور الصحافة الحرة في قول الحقيقة لأصحاب النفوذ ..وصم الصحافة بأنها عدو الشعب هو أمر غير أمريكي، إذ يشكل خطرا على الميثاق المدني الذي نشترك فيه منذ أكثر من قرنين من الزمان".

ووصف ترامب، الذي يتعامل مع وسائل الإعلام في بعض الأحيان كما لو كانت حزباً معارضاً، تقارير منتقدة بأنها "أخبار كاذبة". ومثالاً على ذلك غرد ترامب على تويتر في فبراير/ شباط 2017 قائلاً: "وسائل إعلام الأخبار الكاذبة (نيويورك تايمز، إن.بي.سي نيوز، إيه.بي.سي، سي.بي.إس، وسي.إن.إن) ليست عدواً لي بل للشعب الأمريكي".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن تفصح عما إذا كانت تعتقد أن الإعلام هو "عدو الشعب". ولكنها قالت: "يواصل الإعلام تصعيد الهجوم اللفظي ضد الرئيس (ترامب)، والجميع داخل هذه الإدارة (الأمريكية).

ورغم ذلك، قالت إيفانكا ترامب، كريمة الرئيس الأمريكي، إنها لا توافق على أراء أبيها. وقالت إيفانكا في مقابلة: "لا... لا أشعر أن الإعلام هو عدو الشعب".

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثل عن البيت الأبيض للتعليق على المقالات الافتتاحية.

ص.ش/ع.غ (رويترز، د ب أ)