مئات الروس يودعون غورباتشوف وبوتين يغيب عن الجنازة

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مئات الروس يحضرون وداع آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف في مراسم جنازة محدودة لن يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين، ما يدل على إرثه المثير للجدل في روسيا.
تشيع اليوم جنازة آخر زعماء الاتحاد السوفيتي السابق الرئيس الراحل ميخاييل غورباتشوف. وبسبب الغزو الروسي لأوكرانيا اقتصر تمثيل العديد من الدول الغربية في هذه المراسم على سفرائها فقط فيما لن يشارك بوتين في مراسم الوداع.
أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر الجنازة الرسمية لتشييع جثمان الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، معللا ذلك بجدول مواعيده الذي "لا يسمح له بحضور مراسم التشييع".
تزامنُ وفاة ميخائيل غورباتشوف مع العدوان الروسي على أوكرانيا، ذكًر العالم وخصوصا ألمانيا بمساهمة هذا الرجل في نهاية الحرب الباردة. بطل تراجيدي بامتياز لأن القوميين الروس يعتبرون أنه ساهم في انهيار الإمبراطورية السوفيتية.
تلقت ألمانيا بمختلف أطيافها بحزن خبر وفاة ميخائيل غورباتشوف، الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي يعتبرالألمان أن الفضل يعود له في إتمام الوحدة الألمانية بعدما كانت البلاد ممزقة بين غرب وشرق خلال الحرب الباردة.
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