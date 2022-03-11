 مئات الروس يودعون غورباتشوف وبوتين يغيب عن الجنازة | DW الأخبار | DW | 03.09.2022

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DW الأخبار

مئات الروس يودعون غورباتشوف وبوتين يغيب عن الجنازة

مئات الروس يحضرون وداع آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف في مراسم جنازة محدودة لن يحضرها الرئيس فلاديمير بوتين، ما يدل على إرثه المثير للجدل في روسيا.

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President Mikhail Gorbachev of the Soviet Union in the East Room of the White House in Washington, DC for the signing of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) treaty with United States President Ronald Reagan on December 8, 1987. The agreement eliminated US and Soviet intermediate-and shorter-range nuclear missles and led to the elimination of more nuclear weapons. Photo byJim Colburn / Pool via CNP/ABACAPRESS.COM

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President Mikhail Gorbachev of the Soviet Union in the East Room of the White House in Washington, DC for the signing of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) treaty with United States President Ronald Reagan on December 8, 1987. The agreement eliminated US and Soviet intermediate-and shorter-range nuclear missles and led to the elimination of more nuclear weapons. Photo byJim Colburn / Pool via CNP/ABACAPRESS.COM

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Former head of the Soviet Union Mikhail Gorbachev attends the Victory Day military parade at Red Square in Moscow on May 9, 2017. Russia marks the 72nd anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War Two. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

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