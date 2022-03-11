مئات الروس يودعون غورباتشوف وبوتين يغيب عن الجنازة

الوحدة الألمانية إرثه.. ساسة ألمانيا ينعون غورباتشوف

تلقت ألمانيا بمختلف أطيافها بحزن خبر وفاة ميخائيل غورباتشوف، الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام الذي يعتبرالألمان أن الفضل يعود له في إتمام الوحدة الألمانية بعدما كانت البلاد ممزقة بين غرب وشرق خلال الحرب الباردة.