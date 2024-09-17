"مئات الجرحى" بمناطق مختلفة في لبنان إثر انفجار أجهزة اتصال

أصيب "مئات الأشخاص" بجروح في لبنان إثر انفجار لأجهزة اتصالات يحملونها، وفق وزير الصحة اللبناني. وأكد مصادر مقرب من حزب الله إصابة "عدد كبير" من عناصر الحزب، فيما قال مسؤول في الحزب إن هذا هو "أكبر اختراق أمني" للجماعة.

نقلت وكالة فرانس برس عن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قوله أصيب "مئات الأشخاص" بجروح في لبنان اليوم الثلاثاء إثر انفجار لأجهزة اتصالات يحملونها. وأكد مصدر مقرب من حزب الله لفرانس برس أن "عددا كبيرا" من عناصره أصيبوا بجروح في انفجار أجهزة الاتصال التي يحملونها في مناطق مختلفة في لبنان، مضيفا أن الانفجارات لم تسفر عن قتلى.

وقال مصدر أمني لرويترز إن المئات من أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية، منهم مقاتلون

ومسعفون، أصيبوا بصورة بالغة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال محمولة (بيجرز) يستخدمونها.

وقال مسؤول من حزب الله طالبا عدم ذكر اسمه إن انفجار الأجهزة هو "أكبر اختراق أمني" تعرضت له الجماعة خلال حرب ضد إسرائيل مستمرة منذ قرابة عام.

ورأى صحفي من رويترز سيارات إسعاف تسير بسرعة في شوارع الضاحية الجنوبية وسط انتشار حالة من الهلع. وذكر سكان وقوع انفجارات جديدة بعد مرور 30 دقيقة من الانفجارات الأولى.

وأفاد صحفي رويترز بتجمع أعداد من الأشخاص عند مداخل المباني لتفقد معارفهم الذين ربما أصيبوا.

ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي الذي يتبادل إطلاق النار مع حزب الله منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي بالتوازي مع حرب غزة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

أ ف ب، رويترز



