 مئات الجرائم والاعتداءات في ألمانيا على خلفية الحرب في أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.04.2022

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مئات الجرائم والاعتداءات في ألمانيا على خلفية الحرب في أوكرانيا

تسجل ألمانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تزايدا بالجرائم المتعلقة بهذه الحرب والتي تستهدف أفرادا من الجاليتين. من جانب آخر حذرت الحكومة الألمانية من مقاطعة الثقافة الروسية فـ"بوتين ليس روسيا".

مظاهرات في برلين مؤيدة وأخرى معارضة للغزو الروسي لأوكرانيا

مظاهرات في برلين مؤيدة وأخرى معارضة للغزو الروسي لأوكرانيا

حذرت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويزه أمتسبرغ، من مقاطعة الثقافة الروسية في ألمانيا. وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (19 أبريل/ نيسان)  "عدم الذهاب إلى مطاعم روسية أو مقاطعة الفن والثقافة الروسية ستكون عاقبة في غير محلها لحرب بوتين... تحدثوا مع بعضكم البعض، أيضا في مجال الفنون والثقافة، واحرصوا على عدم ربط جميع الروس بهذه الحرب العدوانية".

مختارات

تبحث محكمتان دوليتان في لاهاي الغزو الروسي لأوكرانيا. إحداهما تحقق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة أثناء الغزو ومدى مسؤولية بوتين عنها وإمكانية محاكمته. كما يمكن رفع دعاوى أخرى ضد روسيا أمام محاكم دولية ومحلية.

بالرغم من رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أعدادا متزايدة من جرائم العنف الجنسي والجرائم الإلكترونية في ألمانيا، هناك مؤشرات إيجابية على تراجع الجريمة التقليدية بسبب الجائحة، فما هي وضعية الجرائم بحسب آخر الإحصاءات؟

رغم النجاحات التي تم تحقيقها في مكافحة جرائم اليمين المتطرف ذات الدوافع السياسية، إلا أنها وصلت لأعلى مستوياتها عام 2020. وهو ما يثير قلق الحكومة، حيث يرى وزير الداخلية أن خطر اليمين المتطرف يشكل أكبر تهديد لأمن البلاد.

بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي تشهدها ألمانيا، أشار تقرير إعلامي صادر عن صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف جريمة مرتبطة بالحملات الإنتخابية.

حرية التعبير "ميزة كبرى تنتهي حين يبدأ القانون الجنائي". هكذا برر وزير العدل بولاية بافاريا الألمانية قرار ولايته وولاية ساكسونيا السفلى تجريم استعمال الرمز "Z"، الذي يستخدمه الجيش الروسي في غزوه لأوكرانيا.

وعن رفض عرض الأدب الروسي في بعض متاجر الكتب، قالت أمتسبرج: "أجد أنه من الخطأ تماما أن تبدو المتاجر وكأنها تسحب أعمال الكاتبين دوستويفسكي وتولستوي من على الرفوف. بوتين وحده ليس روسيا وهو بالتأكيد ليس رمزا للثقافة الروسية... ببساطة من الخطأ أن نعادي الروس بأي شكل من الأشكال أو نلومهم على الحرب".

عشرات الجرائم على خلفية الحرب في أوكرانيا 

وفي سياق الحرب في أوكرانيا يسجل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا أسبوعيا حوالي 200 جريمة متعلقة بهذه الحرب. وقال رئيس المكتب، هولغر مونش، في تصريحات لصحيفة "تاغس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إن هذه الجرائم "تستهدف في الغالب أفرادا منحدرين من أصل روسي في مجتمعنا، ولكن منها أيضا ما يستهدف أفرادا من أصل أوكراني"، موضحا أن هذه الحالات تتعلق في أغلبها بجنح، مثل تهديدات وشتائم أو الإضرار بممتلكات.

ومنذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ أكثر من سبعة أسابيع سجلت الشرطة الاتحادية أكثر من 350 ألف لاجئ من أوكرانيا في ألمانيا منذ بدء المعارك. ويُعتقد أن العدد الفعلي أعلى بكثير.

وفي سياق متصل تعرض نصب تذكاري سوفيتي في حديقة تريبتاور بالعاصمة الالمانية برلين للتشوية للمرة الثانية خلال شهر واحد بشعارات يبدو أنها مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، حسبما قالت الشرطة المحلية أمس الاثنين وقال متحدث إن مخربين كتبوا كلمة "قاتل" وحرف "زد" والذي يرتبط عادة بالحرب التي تشنها روسيا ضد جارتها أوكرانيا، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان الرمز استخدم لتأييد أم لانتقاد موسكو. واكتشفت الشرطة الرسوم خلال الليل أثناء دورية عند النصب التذكاري، الذي تم بناءه في أعقاب الحرب العالمية الثانية لإحياء ذكرى الجنود السوفييت الذين قتلوا في معركة برلين. وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه سيتم طمس الرسومات.

يذكر أنه كثيرا ما شوهد منذ بدء الحرب الروسية الحرف "زد" مكتوبا بلون أبيض على دبابات وزي الجنود الروس، وهذا الحرف اختصار لعبارة بالروسية معناها "من أجل النصر"، كما ظهر هذا الحرف خارج منطقة الحرب على مبان وسيارات وملابس وكذلك في وسائل للتواصل الاجتماعي.

وكانت العديد من الولايات الألمانية أعلنت اعتزامها اتخاذ إجراءات جنائية في حال استخدام هذا الرمز في ألمانيا، وقالت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، إن من الممكن اعتبار استخدام هذا الرمز بمثابة "موافقة على جريمة" إذا أمكن إثبات أن استخدامه له صلة بحرب أوكرانيا ما يمكن أن يعرض مستخدم الرمز للسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أو غرامة مالية بموجب المادة 140 من قانون العقوبات.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته الشبكة بين وزارات داخلية وعدل بالإضافة إلى مكاتب مكافحة الجريمة، وصل عدد حالات مخالفة المادة 140 من قانون العقوبات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ما لا يقل عن 19 حالة في ولاية سكسونيا-آنهالت منها 17 حالة-وفقا لوزارة الداخلية في الولاية- تتعلق باستخدام الرمز "زد". ووصل عدد هذه المخالفات في هامبورج إلى ما لا يقل عن 17 حالة منها 16 حالة تتعلق باستخدام هذا الرمز. وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا وصل عدد المخالفات إلى 37 مخالفة منها 22 حالة تتعلق باستخدام الرمز "زد".

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، رويترز)

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واحة الثقافة - الحرب على أوكرانيا - وإرث التاريخ

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