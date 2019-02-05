مئات الالاف يتظاهرون في روما مطالبين الحكومة بإصلاحات اقتصادية

خرج مئات الآلاف إلى شوارع روما السبت (التاسع من فبراير/ شباط 2019) في أكبر تظاهرة تشهدها إيطاليا منذ أربع سنوات، تقودها النقابات التي تطالب الحكومة الشعبوية بوضع سياسات تعزز النمو الاقتصادي. ولم تقع أي حوادث عنف أثناء التظاهرة.
وساعدت النقابات المحتجين الذين جاؤوا من كل مكان في الوصول إلى العاصمة عبر استخدام 12 قطاراً خاصاً، و1300 حافلة وعبّارات ورحلات طيران منخفضة الأسعار. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارة "مستقبل للعمل"، مطالبين ببرنامج استثمار يتم تمويله من القطاعين العام والخاص، وإصلاحات أوسع من تلك التي تعرضها الحكومة حالياً.
وتتألف الحكومة الإيطالية من حزب "الرابطة" اليميني المتطرف وحركة خمس نجوم الشعبوية. ووصفت النقابات الإيطالية خطط الاستثمار التي أعلنتها الحكومة بأنها مبالغة في الحذر، وقالت إن خطتها لإصلاح النظام التقاعدي ليست كافية، كما انتقدت خطة دفع راتب شهري لأفقر الإيطاليين، معتبرة أن ذلك يقوض مكافحة الفقر والبطالة.
وصرح ماوريتسيو لانديني رئيس نقابلة "سي جي آيال" التي تضم 5,5 ملايين عضو أن الاستثمار انخفض بنسبة 30% خلال العقد الماضي. ودعت اناماريا فورلان رئيسة نقابة "سي آي اس ال"، ثاني أكبر النقابات الإيطالية، الحكومة إلى تغيير توجهها. وقالت "لقد أوشكنا أن ندخل في حالة ركود".
وسجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا في الربع الأخير من 2018 بسبب تباطؤ الصادرات، ما أدخل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة ركود وزاد من مشاكل الموازنة الحكومية. وتعتبر تظاهرة اليوم هي الأضخم منذ التظاهرات الكبيرة قبل أربع سنوات ضد خطط رئيس الوزراء آنذاك ماتيو رينزي للإصلاح.
يشار إلى أن الشرطة الإيطالية ألغت تظاهرة لـ"السترات الصفراء" الإيطالية كان من المقرر أن تجري اليوم أيضا بسبب مخاوف من اندلاع عنف.
ع.ش/ع.ج (أ ف ب)
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
أهم معالم المدينة
ستة أشهر قد لا تكفي لاكتشاف أغلب معالم العاصمة الإيطالية روما. فماذا ستفعل إذا كانت مدة زيارتك للمدينة لاتتجاوز الثلاثة أيام فحسب؟ عندئذ سيكون خيارك لامحالة هو زيارة أهم وأشهر معالم المدينة.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
اليوم الأول: زيارة الكولوسيوم أو المُدَرج الأثري
الكولوسيوم أو المدرج الأثري هو الأكبر من نوعه في العالم، ويستوعب 50 ألف مشاهد. عدد كبيرمن السياح قد يضطرون للانتظار مدة طويلة لشراء تذاكر الدخول، لذا من الأفضل شراء التذاكر مُسبقاً عن طريق الإنترنت.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
المنتدى الروماني
المنتدى الروماني يضم آثارالعديد من المباني الحكومية القديمة الهامة التي تقع وسط روما، في هذا المكان كان شيشرون يُلقي خُطبهُ البليغة، كما كان الأباطرة الرومان يحتفلون بانتصاراتهم على أعدائهم. على زوار المنتدى الروماني الاطلاع على مراحل بنائه والشكل الذي كان عليه المنتدى في العصور القديمة.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
البانثيون
بعد استراحة قصيرة يُمكنك المشي مسافة قصيرة وسيطالعك البانثيون بقبته الرائعة، بُني البانثيون في أعوام 28-27 قبل الميلاد في عهد الامبراطور أغسطس وخُصص في بادىء الأمر لعبادة جوبتر، ومن ثم اتخذ مُجمعاً لآلهة روما. تحول المبنى في عهد البابا بونيفاسيوس الرابع إلى كنيسة سانتا ماريا روتوندا. دٌفن في البانثيوم الرسام رفائيل، والملك همبرالأول ملك إيطاليا، ووالده فيكتورعمانوئيل الثاني وغيرهم.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
نافورة تريفي
إذا أنهيت زيارتك للبانثيون عليك أن تمشي قليلاً لتطالعك نافورة تريفي أو نافورة تحقيق الأمنيات، وهي من أشهر النوافير التي تعود إلى العصر الباروكي، تم الانتهاء من إنشائها عام 1762، حيث قام بتصميمها الفنان الإيطالي نيكولا سالفي. كثير ممن زاروا نافورة تريفي وقعوا في حبها. قرابة المليون يورو من القطع المعدنية تُلقى سنوياً في نافورة تريفي، يلقيها الزوار راجين أن يصبح الحظ حليفهم.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
ساحة بياتسا نافونا
هي واحدة من أجمل الساحات وأكثرها شهرة في مدينة روما، ساحة بياتسا نافونا تُجسد فنون العصر الباروكي. في كل مساء تقريباً تزدحم الساحة للاستمتاع بالأجواء الرائعة وبالمطاعم والمقاهي. تُطالعنا نافورة الأنهار الأربعة التي تعد تحفة فنية ومن أعمال النحات العبقري المشهور بيرنيني. تُقام في الساحة أهم المهرجانات والاحتفالات، وهي أيضاً مُلتقى للفنانين والرسامين.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
اليوم الثاني – زيارة ضريح وكاتدرائية القديس بطرس
في اليوم الثاني من الرحلة القصيرة يمكن زيارة ضريح وكاتدرائية القديس بطرس التي تُعتبر الأكبر والأعظم في أوروبا. وتتميز الكاتدرائية بروعة تصميمها الداخلي والخارجي. تشمل المعالم البارزة للكاتدرائية نافورة المعمودية، والمقابر البابوية، وتمثال القديس بطرس. شارك الفنان مايكل أنجلو والفنان برامانتي والنحات بيرنيني بتصميم وتنفيذ العديد من المنحوتات الرائعة على الواجهة الخارجية للكاتدرائية..
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
منظر بانورامي من الأعلى لمدينة الفاتيكان
الصعود إلى ذروة قبة القديس بطرس له نكهة متميزة، فهنا يُمكنك أن تمشي على أطراف الجدار الداخلي للقبة وتقف على منصة المشاهدة التي يصل ارتفاعها إلى 117 متراً، عليك أن تصعد 550 درجة، وعندما تصل إلى ذروة القبة يُمكنك أن تُشاهد منظراً بانورامياً لساحة القديس بطرس ولمدينة الفاتيكان من الأعلى.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
قلعة القديس أنجيلو
بما أنك في الفاتيكان فإن زيارة قلعة القديس أنجيلو تستحق منك القليل من العناء. القلعة أشبه بالحصن وقد شيدت عام 135 ميلادية، وتحتوي غرفة الخزنة على رماد العديد من الأباطرة الرومان، تضم القلعة المتحف الوطني، وهو يعرض المقتنيات التي تدل على تاريخ المدينة والدولة الإيطالية. تتكون القلعة من خمسة طوابق، وتحتوي على ساحتين كبيرتين تُحيط بهما الغرف البابوية، كما تحتوي على شرفة تُطِلُ على الفاتيكان.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
آيسكريم و بيتزا
عند زيارة روما لابد للمرء من أن يُكافىء نفسه بتناول القليل من الآيسكريم والبيتزا. من أكثر أنواع الآيسكريم الذي يجد إقبالا كبيرا في روما ذلك الممزوج بالشوكولاتة والبندق. أما إذا شعرت بقرصة الجوع فما عليك إلا أن تُعَرِج على مطعم بيتزا نافونا وتشتري شريحة بيتزا وتتناولها وأنت تتنزه في شوارع روما.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
الدرج الحجري الإسباني
تقع المقاهي ومحلات الأزياء على جوانب الدرج الحجري الإسباني الذي يعود تصميمه إلى عصر الباروك. يجلس على هذا الدرج الحجري العديد من السكان المحليين والسياح، كما يقوم الفنانون بتقديم فقرات مُسلية، ويعرض الباعة المتجولون بضائعهم على الجمهور. الجميع يرفعون شعاراً مفاده: "الحياة جميلة هنا".
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
اليوم الثالث – التوجه إلى بوابات مدينة روما القديمة
لاشك أن مدينة روما جميلة غير أنها قد تكون مُتعبة أيضاً إذا ما كان الطقس حاراً، خاصة إذا صادفت بعض الاختناقات المرورية. ولكن هناك الكثير من الأماكن التي بإمكانك اكتشافها في الجوار بعيدا عن الاختناقات المرورية مثل طريق آبيا القديم، والذي كان من أهم الطرقات التجارية التي تربط بين روما و برينديسي أيام الإمبراطورية الرومانية.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
موقع أوستيا الأثري
سينقلك القطار في رحلة مريحة إلى موقع أوستيا الأثري الذي يُعتبر من أكبر المواقع الأثرية، والموقع قريب من مدينة أوستيا الساحلية الحديثة التي تقع على بُعد 25 كم جنوب غرب العاصمة روما. يضم موقع أوستيا الأثري حمامات، ومسارح، ومعابد، ومنازل أثرية حُفِظت بشكل جيد وبإمكان السياح التجول ضمنها بكل أريحية.
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معالم سياحية يجب عليك زيارتها عند قيامك برحلة قصيرة لروما
الشمس والبحر والشاطىء
كيف لنا أن نزور إيطاليا الجميلة دون أن نزور الشاطىء أو البحر؟ الشاطىء المفضل هنا هو شاطىء ليدو دي أوستيا وهو غير بعيد عن موقع أوستيا الأثري. وعادة ما يكون هذا الشاطىء مزدحماً للغاية، ولكن إن تمكنت من العثور على مكان آخر، ولربما يُفَضَل أن يكون في الجنوب، فإنك بذلك تكون قد سلكت الطريق الصحيح لإنهاء رحلتك القصيرة إلى مدينة روما. إليزابيث يورك/غالية داغستاني