مئات الآلاف من المتضررين من فيضانات جنوب السودان

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في أسوأ أزمة منذ 6 عقود، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن الفياضانات التي اجتاحت جنوب السودان في الأسابيع الماضية تسببت في أزمة إنسانية.
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
في ظل غياب إرادة حقيقية لخفض الانبعاثات يطرح علماء اللجوء إلى الهندسة الجيولوجية الشمسية في الفرصة قد تكون الأخيرة لمكافحة الاحتباس الحراري. ويقدم العلماء ثلاثة مشاريع لتبريد الأرض عن طريق الهندسة الجيولوجية، فما هي؟
تظاهر عشرات الآلاف في غلاسكو ومدن أخرى حول العالم للمطالبة باتخاذ إجراءات "فورية" لمواجهة التغير المناخي وحماية الدول الفقيرة الأكثر تضرراً. ويتهم الناشطون الشباب قادة العالم بوضع التزامات "غير واضحة" بشأن حماية المناخ.
تقف دول الخليج العربية أمام سيناريوهين أحلاهما مرّ بسبب توقعات انخفاض الإقبال على الوقود الأحفوري ما يهدد استقرارها السياسي. في المقبل قد يؤدي ارتفاع حرارة الأرض لجعل هذه الدول غير صالحة لعيش البشر وفق صحيفة واشنطن بوست.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول