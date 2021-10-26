 مئات الآلاف من المتضررين من فيضانات جنوب السودان | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

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مئات الآلاف من المتضررين من فيضانات جنوب السودان

في أسوأ أزمة منذ 6 عقود، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقول إن الفياضانات التي اجتاحت جنوب السودان في الأسابيع الماضية تسببت في أزمة إنسانية.

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