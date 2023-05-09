جعفر توك

"مؤمن أو لاديني أو ملحد... هذه حريتي!"

يقرر البعض ألا يبقى على الدين الذي ولد عليه، لكن هذه القرارت قد تعرضهم/ن لضغوضات في المنطقة العربية تصل إلى الإعدام حسب قوانين بعض الدول. والسؤال اليوم: لماذا لا يحترم البعض حرية الفرد في اختيار دينه ومعتقاداته؟ ضيوف الحلقة: سميرة (اسم مستعار)، عراقية ولدت مسلمة ثم اعتنقت المسيحية اسكندر (اسم مستعار)، ليبي ترك الإسلام وأصبح لادينيا بيورن ماينكه، ألماني نشأ مسيحيا ثم اعتنق الإسلام