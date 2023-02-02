مؤشر كتلة الجسم - هل يمكن الاعتماد عليه؟

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يُظهر مؤشر كتلة الجسم، الذي يتم حسابه من وزن الجسم والطول، ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن. لكن هذه القيمة عامة جدًا وقد انتقدها الخبراء. فما هي البدائل الموجودة؟
في دراسة جديدة توصل باحثون من ألمانيا إلى أن شكل جسم الإنسان قد يخبر الكثير عن خطر إصتبته بأنواع مختلفة من السرطانات و مرض السرطان بشكل عام، فما هو شكل الجسم الأبعد عن الخطر؟
الفرق بين زيادة الوزن والدخول في مرحلة السمنة ومن ثم السمنة المفرطة قد لا يكون كبيرا جدا في البداية، وهو ما قد يحتاج إلى عمليات تدخل جراحي لاحقا. فما هي أنواع هذه العمليات وما فوائدها؟
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