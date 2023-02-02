 مؤشر كتلة الجسم - هل يمكن الاعتماد عليه؟ | صحتك بين يديك | DW | 02.02.2023

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صحتك بين يديك

مؤشر كتلة الجسم - هل يمكن الاعتماد عليه؟

يُظهر مؤشر كتلة الجسم، الذي يتم حسابه من وزن الجسم والطول، ما إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن. لكن هذه القيمة عامة جدًا وقد انتقدها الخبراء. فما هي البدائل الموجودة؟

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