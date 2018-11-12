مؤشر على اسم الفائز بالكرة الذهبية!

رغم أن إعلان هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية، التي تُسلمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، سيكون في حفل سيقام في (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2018)، إلا أن بعض المعطيات بدأت ترشح من الآن على هوية الفائز بهذه الجائزة الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

وأشار موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، هو الفائز بالكرة الذهبية سنة 2018، حيث وضع الموقع الشهير الكرة الذهبية في قائمة الألقاب التي فاز بها الدولي الكرواتي.

ووضع "ترانسفر ماركت"، في التوصيف الخاص بلوكا مودريتش قائمة الألقاب الفردية والجماعية، التي حققها "الساحر" الكرواتي في مسيرته الكروية، غير أنه يُلاحظ أن الكرة الذهبية على رأس قائمة هذه الألقاب التي حققها مودريتش رغم أن إعلان النتائج لم يتم بعد، ما يؤشر ربما على فوز النجم الكرواتي بها، حسب ما أشار إليه الموقع الشهير في عالم كرة القدم.

وكانت تسريبات سابقة كشفت عنها جريدة "ذا صن" البريطانية، قد أشارت إلى أن سباق الفوز بالكرة الذهبية لهذا الموسم، انحصر بين الكرواتي لوكا مودريتش وزميله في ريال مدريد رافائيل فاران، فضلاً عن الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي.

وكان لوكا مودريتش (33 عاماً)، حصد قبل أسابيع جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم مُتفوقاً على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم المصري محمد صلاح.

يُشار إلى أن مودريتش، قدم موسماً رائعاً مع ريال مدريد، إذ ساعده في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، كما أنه قاد المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم قبل أن يخسر أمام البطل فرنسا بـ 2-4.