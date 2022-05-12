 مؤشر سيء على صحة الدماغ.. حذارِ من تكرار الكوابيس! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 21.09.2022

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صحة

مؤشر سيء على صحة الدماغ.. حذارِ من تكرار الكوابيس!

الكوابيس والأحلام السيئة ليست مجرد ترجمة لما نعيشه من ضغوطات، بل قد تكون مؤشرا على مرض خطير يصيب الدماغ. هذا ما كشفته دراسة جديدة.

الكوابيس قد تكون مؤشرا على أعراض مرض الخرف - أرشيف

الكوابيس قد تكون مؤشرا على أعراض مرض الخرف - أرشيف

لطالما شكلت الأحلام مجالا خصبا للدراسات والأبحاث، وعلاقة ذلك باللا شعور وبالأحداث التي تقع لنا وكذلك بتطلعاتنا. وهناك من يزعم أنه يرى أمورا في أحلامه تتحقق في المستقبل، بينما ننسى بسرعة أحلاما كثيرة ومنها ما لا يتذكره الواحد منا عند استيقاظه.

دراسة جديدة كشفت أن الأحلام يمكنها كشف الكثير من المعلومات عن صحة الدماغ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالكوابيس التي تدفعك إلى الاستيقاظ فزعا، أو حتى الأحلام السيئة التي لا تمنعك من الاستمرار نائما.

مختارات

يعلم كثيرون أن الوجبات السريعة مضرّة بالصحة. غير أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب أيضاً في تلف الدماغ. توصل باحثون الآن إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة و مرض الخرف.

يبدو أن عجلة العلم ماضية بقوة في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعاني منها البشرية. دراسة حديثة تتوصل إلى نتائج مشجعة قد تساعد في الكشف المبكر عن بعض الأمراض لا سيما مرض الخرف ( الزهايمر).

ليلة واحدة من النوم المضطرب عند الذكور الأصحاء تؤدي إلى مستوى أعلى لبروتين تاو، وهو مؤشر بيولوجي لمرض الزهايمر، حسب دراسة جديدة لجامعة سويدية. فكيف تمت تلك الدراسة؟ وما أهميتها لمكافحة الزهايمر؟

الدراسة نُشرت على منصة eClinicalMedicine journal وأعدها الباحث في قسم الأعصاب بجامعة بيرمينغهام البريطانية، أبيدمي أوتايكو، الذي ذكر أن هذه الكوابيس أو الأحلام السيئة التي تتكرر في منتصف العمر أو في العمر المتقدم، من الممكن أن يكون لديها ارتباط بارتفاع خطر  تطوّر مرض الخرف الذي يعد الزهايمر أحد أكثر أنواعه انتشارا.

وتشير الدراسة إلى أن الكوابيس من الممكن أولا أن تكون مؤشرا على الأعراض الأولى لمرض الخرف، ومن ذلك المشاكل المتعلقة بضعف الذاكرة، كما أن كثرة الكوابيس والأحلام السيئة قد تكون سببا لمرض الخرف وليس مجرد مؤشر له.

وذكر الباحث، في خلاصة نشرها بنفسه على موقع  the conversation، أنه قام بتحليل بيانات صحية لـ600 شخص ما بين 35 و64 عاما، و2600 شخص يبلغون 79 عاما أو أكثر، وكل المشاركين لم تكن لديهم أعراض مرض الخرف خلال بداية الدراسة التي شرع الباحث في تجميع معطياتها منذ عام 2002.

ووجد الباحث أن المشاركين في منتصف العمر الذين تراودهم أحلام سيئة بشكل أسبوعي، لديهم قابلية كبيرة أربع مرات أكثر للمعاناة مستقبلاً من تراجع قدراتهم المعرفية، وهو من أكبر الأعراض الممهدة لمرض الخرف.

في المقابل تبين ان المشاركين المتقدمين في السن الذين يعانون في نومهم من الظاهرة نفسها لديهم القابلية مرتين أكثر (من الأشخاص الذين لا تراودهم هذه الأحلام) للإصابة بمرض الخرف.

وبيّنت الدراسة، حسب الباحث، أن الرجال لديهم القابلية للإصابة بمرض الخرف أكثر من النساء، إذ تزيد النسبة عن أربعة مرات للرجال الذين يتعرضون للكوابيس مقارنة بمن لا يتعرضون لها، بينما النسبة عند النساء لا تزيد عن 41 بالمئة، وذلك سواء لدى المتقدمين في السن أو من يوجدون في منتصف العمر.

لكن الأمر ليس حتميا حسب الباحث، وهناك طرق متعددة لتجاوز الكوابيس وتجنب تكرارها ما يؤدي إلى بطء تدهور القدرات المعرفية وتوقف تطور مرض الخرف. ولا يحيل الباحث على هذه الطرق لكن خبراء سابقين ينصحون بروتين رياضي في اليوم وتنظيم ساعات النوم والابتعاد عن المشروبات المنبهة والاسترخاء وتجنب الأكل مباشرة قبل النوم.

وسبق لدراسة أنجزها باحثون من جامعة أوبسالا السويدية، تم نشر نتائجها في مجلة "نيرولوغي" (علم الأعصاب)، أن توصلت إلى أن قلة النوم لليلة واحدة قد يكون له تأثير خطير في الإصابة بالزهايمر. وذكرت أن الرجال الأصحاء، إذا لم يتمكنوا من النوم بشكل صحيح في ليلة واحدة فقط، يصبح لديهم مستوى أعلى من بروتين "تاو" الذي ينتشر لدى المصابين بالزهايمر.

ع.ا/ أ.ح

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