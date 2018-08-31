مؤشر جديد على هوية الفائز بجائزة الأفضل!

بعد ساعات قليلة سيتم الكشف عن الاسم، الذي وقع عليه الاختيار لجائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2018 والمُقدمة من طرف الفيفا، إذ انحصرت هوية الفائز بين لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وكذلك لاعب ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش.

وأشار موقع صحيفة "ماركا" أن صانع ألعاب "الميرنغي" لوكا مودريتش قريب من حصد الجائزة لأول مرة في تاريخه، وأضاف الموقع الإسباني أن فوز الدولي الكرواتي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن دوره الكبير في وصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم، كلها عوامل تُقرب مودريتش من الظفر بالجائزة.

وأكد موقع "ماركا" أن غياب كريستيانو رونالدو المتوقع عن حضور حفل تسلم الجائزة، يُعزز من شائعات فوز زميله السابق لوكا مودريتش بجائزة الأفضل خلال سنة 2018، وأضاف أن حصول كريستيانو رونالدو على بطاقة حمراء في لقاء يوفنتوس أمام فالنسيا، برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا قد يكون من بين أسباب رفض رونالدو الحضور إلى الحفل، الذي ستحتضنه العاصمة الإنجليزية لندن.

وتابع نفس المصدر أن حظوظ "الساحر" الكرواتي لوكا مودريتش تبدو وافرة للفوز بالجائزة، وأضاف أن مودريتش ساهم في تتويج "الأبيض الملكي" بالكأس "ذات الأذنين" للمرة الثالثة على التوالي، علاوة على ذلك فقد قاد المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم، والتي خسرها أمام المنتخب الفرنسي.

يُشار إلى أن، نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي من المتوقع أيضاً غيابه عن حضور جائزة الأفضل لأسباب شخصية، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "موندو ديبدورتيفو" الإسبانية.