 مؤشر الفساد: الحكومات الفاسدة استغلت وباء كورونا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.01.2021

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سياسة واقتصاد

مؤشر الفساد: الحكومات الفاسدة استغلت وباء كورونا!

الفساد ينخر في أكثر من ثلثي دول العالم. هذا ما خلص إليه مؤشر الفساد الحالي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. المؤشر كشف عن كيفية استغلال جائحة الكورونا من قبل بعض الحكومات. كيف ذلك؟

Hände übergeben Euros

جائحة كورونا فرضت على الجميع حالة طوارئ لا تنتهي. ومنذ عام تلعب الحكومات في جميع أنحاء العالم دوراً خاصاً في إدارة حالة الطوارئ من خلال مجموعة من التدابير، ومنها: توفير المعدات الطبية، استيراد الكمامات، توفير اللقاحات، جمع حُزم المساعدات وتوزيعها. يقول دانيال إريكسون، المدير الإداري في منظمة الشفافية الدولية: "لسوء الحظ، شكل الوباء فرصة مناسة للحكومات الفاسدة أيضاً".

تنشر المنظمة غير الحكومية مؤشر الفساد الخاص بها مرة في السنة. وركز خبراء الفساد هذا العام على الصلة بين الفساد ومجال الرعاية الصحية. وقال إريكسون في مقابلة مع DW: "اتضح أن هناك علاقة بين مستوى الفساد والاستجابة للأزمة الصحية الناجمة عن الوباء".

الفساد ينخر في ثلثي دول العالم

عمليات شراء الأجهزة والأقنعة الطبية على وجه الخصوص لا تتم بصورة شفافة من قبل الحكومات الاستبدادية. ″وهذا بالطبع ما يجعل هذه العمليات جذابة، إذ عن طريقها يستطيع المرء اختلاس المال ودسه في جيبه من أجل إثراء نفسه على حساب الآخرين. وبالتالي يتم ضخ استثمارات أقل في النظام الصحي في البلدان الفقيرة، على سبيل المثال في آسيا وأفريقيا. "هنا يمكننا القول أن الفساد يقتل".

تظهرنتائج تقرير منظمة الشفافية الدوليةأن العالم يتجه نحو مستوى مماثل من الفساد كما كان في العام السابق. يستند المؤشر إلى مقياس (صفر- 100) حيث يكون صفر هو أعلى معدلات الفساد و100 هو انعدام وجود فساد على الإطلاق. في عام 2020 حققت ثلثا دول العالم أقل من 50 درجة في هذا المؤشر. "يمكنك أن تقول أيضاً أن الفساد ينخر في ثلثي دول العالم. غير أن التقرير يرى أن الدول التي جاءت في مقدمة القائمة، أي التي حققت أقل  معدلات الفساد، مسؤولة عن فساد الدول التي جاءت في ذيل القائمة".

يعتمد مؤشر الشفافية على مسح وتقييم خبراء مختصين ويرصد مدى انتشار الرشوة والاختلاس والمحسوبية في البلدان المعنية، ويرصد أيضاً ما إذا كانت هناك قوانين لمكافحة الفساد وما إذا كانت تطبق أم لا.

كلما كانت المجتمعات أكثر ديمقراطية وانفتاحاً وشفافية، زادت قدرتها على مكافحة الفساد

"كلما كانت المجتمعات أكثر ديمقراطية وانفتاحاً وشفافية، زادت قدرتها على مكافحة الفساد"

 الديمقراطية ضد الفساد

وفقًا للترتيب الحالي، يمكن لأي شخص يعيش في الدنمارك ونيوزيلندا أن يكون سعيداً. إذ حصلت هذه البلدان على أعلى درجة، تليها فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا. تحتل ألمانيا المركز الثامن في هذا الترتيب وحصلت على 80درجة في مؤشر الفساد كما في عام 2019.

في المقابل تبدو الصورة قاتمة في بلدان مثل الصومال وجنوب السودان، حيث  يتفشى الفساد بشدة، وفق المنظمة. الوضع مماثل في فنزويلا واليمن وسوريا. وتتابع المنظمة معدلات هذه البلدان منذ عام 2004.  وبهذا الخصوص يقول إريكسون: "في بعض البلدان، نرى أن الوضع يتحسن باستمرار في السنوات الأخيرة". وهذا ما حدث في اليونان وميانمار والإكوادور. والعكس هو الصحيح في لبنان وملاوي والبوسنة والهرسك. ولكن بشكل عام، فإن ذلك يُظهر أنه: "كلما كانت المجتمعات أكثر ديمقراطية وانفتاحاً وشفافية، زادت قدرتها على مكافحة الفساد. ونرى أيضاً أن بعض الدول تقوض حرية التعبير وتتجاهل حقوق الإنسان، مما يضر أيضاً بقدرتها على مكافحة الفساد".

هل تقدم التكنولوجيا الحل؟

وفق نتائج منظمة الشفافية الدولية، تأتي دول أفريقيا جنوب الصحراء في المرتبة الأسوأ على مستوى العالم بمتوسط قدره 32 درجة. أما أعلى المناطق محاربة للفساد فقد حققت متوسطاً يقدربـ 66 درجة.

 يعتمد مؤشر الفسادعلى بيانات تم تجميعها منذ عام 2004. تريد المنظمة كشف المحسوبية والفساد في جميع أنحاء العالم. ويوضح إريكسون: "نريد تحقيق التغيير". المنظمة موجودة في حوالي 100 دولة. وهم يعملون حالياً على خطة مدتها عشر سنوات والتي يجب أن تلعب فيها تكنولوجيا مثل "بلوكشين" دوراً.

تقوم هذه التكنولوجيا على نظام الند للند، أي يتم إجراء المعاملات بين مستخدمي هذه التكنولوجيا بدون أي وسيط. يرى إريكسون أنه يمكن استخدام هذه التكنولوجيا من أجل جعل المجتمعات أكثر قدرة على مكافحة الفساد، لكن يمكن أن تستخدم الأنظمة الاستبدادية  في هذه المجتمعات نفس التكنولوجيا "لإثراء نفسها بشكل أكبر".

نيكولاي مارتين / إ.م

  • Emmanuel Macron sitting on a red golden chair (Getty Images/C. Platiau)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو في الواقع شخص متشبع بالديمقراطية. غير أن صورته هذه، خلال انتخابه رئيسا لفرنسا تشبه أكثر مراسيم ملكية. وهو ما يظهر الدور الذي ما زالت تمثله "الكراسي الملكية" في عالم السياسة حتى يومنا هذا.

  • Muammar Gadaffi sitting on a plastic chair (picture alliance/dpaDai Kurokawa)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    كان معمر القذافي، الرئيس الليبي السابق، يعتبر منذ عقود من أقوى رجال إفريقيا. عرف القذافي بإسرافه المفرط، إذ اعتاد أن يأخذ معه مستلزماته الفاخرة في سفره. عند لقائه بالرئيس التنزاني في قمة الاتحاد الأفريقي في أوغندا عام 2010، لم يُعرض عليه سوى هذا الكرسي البلاستيكي.

  • The chair of John Paul II on his visit to Zagreb in Croatia in 1994 (Roland Schmid)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    في العصور الوسطى، كان الرجل، الذي يجلس على هذا الكرسي أكثر قوة وسلطة من القياصرة والملوك. وفي الوقت الحالي، ما يزال البابا أحد أكثر الرجال نفوذاً في العالم. إذ أنه الزعيم الروحي لما يقارب 1.3 مليار شخص. على هذا الكرسي (في الصورة) جلس البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته لزغرب بكرواتيا عام 1994.

  • George Wilson, Adjustable Chair (Vitra Design Museum/Jürgen Hans)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    في أواخر القرن التاسع عشر، أصبح الكرسي المريح، القابل للتعديل رائجاً في الولايات المتحدة. ولأن للاسترخاء ثمنه الباهظ، اقتصر شراء هذا النوع من الكراسي الباذخة، التي كان يصممها في ذلك الوقت جورج ويلسن، على الأغنياء فقط. لذا اعتبر امتلاكها أحد أشكال القوة والرفاهية في بداية العصر الحديث.

  • UN Security Council (Luca Zanier)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    للوهلة الأولى، تبدو هذه الكراسي الزرقاء بسيطة جداً. ولكن عند اجتماع مجلس الأمن الدولي، يجلس هنا ممثلي أقوى دول العالم، خاصة الأعضاء الخمسة الدائمين وهم: الصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو).

  • Film still James Bond 007: Casino Royale with Daniel Craig (Sony Pictures/ Metro-Goldwyn-Mayer)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    حتى العميل السري المميز يحتاج للجلوس أحياناً. إذ أن كرسي "كنول برشلونة" من تصميم "ميس فان دير روهي" هو المقعد المفضل للعميل (007). صمم المهندس المعماري الألماني/الأمريكي هذه القطعة المريحة للجناح الألماني في المعرض العالمي الذي نظم في العاصمة الكاتالونية عام 1929. وحتى بعد مرور 80 عاماً تقريباً، ما زال هذا التصميم يحتفظ بما يكفي من الأناقة لعرضه في فيلم جيمس بوند "كازينو رويال" 2006.

  • Ivanka Trump, Christine Lagarde and Angela Merkel (picture-alliance/Reuters/H. Hanschke)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    عدد قليل من النساء فقط شغلن مقاعد السلطة منذ العصور القديمة. ولحسن الحظ، لم يعد الأمر كما كان في السابق، على الرغم من أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق المساواة بين الجنسين. في هذه الجلسة تجتمع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وإيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي الحالي لمناقشة مسألة المساواة بين الجنسين في قمة مجموعة العشرين 2017 في برلين بألمانيا.

  • A chair made of weapons (Vitra Design Museum/Jürgen Hans)

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    عمل فني للمصمم الموزمبيقي "غونسالو مابوندا" يحمل عنوان "www.crise.com" وهو مصمم من أسلحة قديمة أعيد تدويرها. يهدف مابوندا من خلال هذا العمل إلى تسليط الضوء على ضحايا الحرب الأهلية، التي مزقت بلاده من 1975 إلى 1992.

  • FIFA Executive Committee meeting room (Luca Zanier )

    "كراسي السلطة"..الأقوياء لا يقفون

    قاعة اجتماعات اللجنة التنفيذية للفيفا في زيوريخ بسويسرا تبدو كئيبة بعض الشيء، ربما يتناسب هذا مع فضائح الفساد، التي هزت أعلى هيئة في الاتحاد الدولي لكرة القدم. ابتداء من 2016 تم استبدالها بمجلس الفيفا. بيد أن ذلك لم يحد من السلطة، التي يتمتع بها من يعتلي هذه الكراسي الجلدية السوداء. فيلكس شلاغفاين/ ريم ضوا


 

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