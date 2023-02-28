مؤسس "فاغنر" يحذر القيادة الروسية من جديد من نقص الذخيرة

قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إن قواته التي تشدد قبضتها الآن على مدينة باخموت الأوكرانية لا تحصل على احتياجاتها من الذخيرة وإذا أُجبرت على التراجع ستنهار هذه الجبهة بأكملها.

وقال يفغيني بريغوغين في مقطع مصور تم بثه في بداية الأسبوع "إذا انسحبت فاغنر من باخموت الآن ستنهار الجبهة بأكملها... لن يكون الوضع طيبا لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من توقيت ومكان تسجيل المقطع.

فاغنر تطوق باخموت

وقال بريغوغين يوم الجمعة إن وحداته "طوقت عملياً باخموت" حيث اشتد القتال خلال الأسبوع المنصرم مع هجوم القوات الروسية من جميع الجهات تقريبا. ولكنه شكا يوم الأحد من أن معظم الذخيرة التي وعدت بها موسكو قواته في فبراير/شباط لم يتم شحنها بعد.

وقال بريغوغين على قناة تيليغرام "في الوقت الحالي ، نحاول معرفة السبب: هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة؟".

وينتقد بريغوغين بانتظام قادة الدفاع بروسيا وكبار الجنرالات. واتهم الشهر الماضي وزير الدفاع سيرجي شويغو وآخرين "بالخيانة" لحجب إمدادات الذخيرة عن قواته.

وفي مقطع مصور مدته أربع دقائق تقريباً، قال بريغوغين إن قواته تشعر بقلق من أن موسكو تريد جعلهم كبش فداء محتمل إذا خسرت روسيا الحرب. وأضاف "إذا انسحبنا، فسندخل التاريخ إلى الأبد بوصفنا الأشخاص الذين اتخذوا الخطوة الرئيسية نحو خسارة الحرب".

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو‭ ‬‬زار مدينة ماريوبول بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا. وسيطرت القوات الروسية على المدينة بعد حصار دام شهوراً.

أوكرانيا تستعد لمواجهة الشتاء القادم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه في الأشهر الستة المقبلة، يجب على مهندسي الطاقة الأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع اتخاذ خطوات ملموسة ليكونوا مستعدين لمواجهة أي تهديد في موسم التدفئة القادم.

وقال زيلينسكي، في خطابه أمس الأحد، "نحن نعمل على جميع السيناريوهات وسنبذل كل ما بوسعنا لنكون جاهزين لمواجهة أي تهديد في فصل الشتاء المقبل"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي أنه " في غضون ستة أشهر، يجب على قطاع الطاقة لدينا والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع وكل من يشارك في تنفيذ المهام ذات الصلة أن يقوموا بأشياء محددة للغاية."

وأوضح زيلينسكي أنه "من الضروري تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرتها الضربات الروسية على مدى الأشهر الستة الماضية، وإعطاء الأوكرانيين المزيد من الفرص لتوليد الكهرباء وتزويدها في إطار مشروع لامركزية نظام الطاقة." وأكد زيلينسكي أن "هذه مهمة كبيرة وأنها قد بدأت بالفعل".

كان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو قد دعا الشركاء الدوليين إلى إنشاء مخزون أوروبي مشترك من المعدات لإصلاحات الطوارئ لتكون قادرة على سرعة الاستجابة في حالة شن ضربات صاروخية روسية هائلة جديدة.

ع.ح./ح.ز. (رويترز، د ب أ)