 مؤسسة خيرية تقيم مائدة مجانية بطول 100 متر في كولونيا | عالم المنوعات | DW | 08.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

مؤسسة خيرية تقيم مائدة مجانية بطول 100 متر في كولونيا

حوالي ألف شخص حلوا ضيوفا على مائدة مجانية نظمتها جمعية "تافل" الخيرية في مدينة كولونيا الألمانية. طول المائدة بلغ 100 متر.

«Lange Tafel» auf Kölner Heumarkt (picture-alliance/dpa/R. Pfeil)

أقامت مؤسسة "تافل" الألمانية الخيرية اليوم السبت (الثامن من يونيو/حزيران) مائدة مجانية بطول 100 متر بمدينة كولونيا في غربي ألمانيا. وأعلنت المؤسسة اليوم أن نحو ألف شخص حلوا ضيوفا على المائدة، من بينهم ممثلون مثل دنيا دوجماني وأرنه رودولف.

مختارات

 وقالت متحدثة باسم المؤسسة إن المائدة التي أقيمت في ميدان "هويماركت" بالحي التاريخي في المدينة تضمنت مأكولات تشتهر بها المدينة ونقانق وفواكه ومشروبات. وذكرت المتحدثة أن المؤسسة تهدف من فعالية "المائدة الطويلة" إلى لفت الانتباه إلى نشاطها والدعوة إلى مزيد من التضامن والإنسانية في المجتمع.

وكانت "المائدة الطويلة" ختام اجتماع شارك فيه عاملون من نحو 940 فرعا للمؤسسة من كافة أنحاء ألمانيا في كولونيا على مدار ثلاثة أيام. وبحسب بيانات المؤسسة، توفر "تافل" مواد غذائية فائضة عن الحاجة لنحو 1,5 مليون شخص من المعوزين بشكل دوري.

هـ.د/ ع.ج (د ب أ)

  • Meat on a BBQ (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    الصيف.. فصل الشواء

    مثل العديد من البلدان الأخرى، يحب الألمان الشواء. ويفضلون النقانق بالطبع وأنواع اللحوم المختلفة، بالإضافة إلى الخضروات وجبنة الحلوم. كما يلتزم الكثيرون بطرق الشواء التقليدية على الفحم، وفي فصل الصيف تنتشر في الحدائق العامة حفلات الشواء.

  • Krautsalat (Colourbox)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    سلطة الكرنب

    كلمة "Kraut" كانت مهينة للألمان خلال الحربين العالميتين، فهي تعني أيضاً (أعشاب)، وتشير إلى نوع آخر من الخضروات (الملفوف)، ويوجد طبق ألماني آخر قريب من هذا الاسم وهو الملفوف المخلل والمقطع بدقة واسمه "زاوركراوت". ويضيف الألمان الخل إلى هذه السلطة عوضاً عن الصلصة، وبعضهم يضيف إليها التفاح والبصل أيضا!

  • Potato salad (Colourbox/Bad Man Production)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    سلطة البطاطا

    توجد وصفات كثيرة جدا ومختلفة لتحضير سلطة البطاطا في ألمانيا. إذ يتبع الألمان غالباً في تحضير سلطة البطاطا وصفات الجدات، وبعض الوصفات التقليدية تضيف إليها عوضاً عن المايونيز والخل وزيت الزيتون.

  • Pellkartoffel mit Quark (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    طبق آخر من البطاطا

    في حرارة فصل الصيف، لا رغبة لأحد بالطبخ. لذلك ابتكر الألمان وجبة خفيفة تعتمد على البطاطا أيضاً. ولتوفير الوقت تسلق البطاطا مع قشرتها، التي تُزال قبل الأكل. وتقدم مع لبن سميك شبيه بالزبادي، يخلط مع الأعشاب الطازجة.

  • Fleischsalat (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    سلطة اللحوم

    الآن على النباتيين أن يغمضوا أعينهم. فقد تمكن الألمان من جعل اللحم مكونا أساسيا في بعض أنواع السلطة. بعض الأشخاص يضعونها على الخبز مثل سلطة السجق، حيث يقطع اللحم ويضاف إليه المايونيز والحامض والمخلل والبصل والتوابل.

  • Matjes, apple and potatoes (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    تحدٍ آخر وسلطة غريبة!

    سلطة سمكة الرنجة المخللة، رغم من أنها لا ترضي جميع الأذواق، إلا أنها معشوقة الساحل الألماني الشمالي. في هذه الوصفة التقليدية، يجمع السمك المخلل مع مكعبات البصل والتفاح والشبت ومنتجات ألبان دسمة. ويقدم هذا الطبق الصيفي المنعش إلى جانب البطاطا.

  • Frankfurter grüne Sauce (imago)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    الأعشاب بالكريما

    ربما قد لاحظت الاتجاه الجديد للألمان. إذ يميليون إلى إضافة الصلصة إلى أطباق البطاطا، والبيض. وهذه الصلصة التقليدية الخضراء من فرانكفورت، تحتوي على الأعشاب الطازجة المتوفرة في فصل الصيف. وللصلصة أيضاً مواسم ومهرجانات خاصة تفتتح يوم خميس العهد قبل عيد الفصح.

  • Pear, beans and bacon in a plate (Colourbox)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    حساء الصيف

    الكمثرى والفاصولياء ولحم الخنزير المقدد، طبق قادم من شمال ألمانيا. تطهى هذه المكونات الثلاثة مالحة وحلوة، لتقدم وجبة صحية مع قليل من الدسم. تحافظ الكمثرى على شكلها اثناء الطهي.

  • Erdbeerkuchen (Imago/Eibner)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    منافسة نجوم الصيف

    ربما بإمكان بعض الألمان تخطي الوجبة الأساسية ببساطة، والاعتماد على الفاكهة طوال فصل الصيف، لأنه فصل أنواع التوت المختلفة والطازجة. والأكثر شعبية بين هذه الأنواع الفريز (الفراولة) والكرز والتوت البري والمشمش.

  • Zwetschgen cake (Imago/Chromorange)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    كعكة الخوخ

    فاكهة أخرى يعتمدها الألمان كثيراً في صنع كعكات مذهلة، الخوخ أو البرقوق. ولكن هناك نوع مميز خاص لصنع الكعكات يدعى تسفيتشه. والاختلاف هنا شكلي، حيث يكون هذا النوع صغير بيضوي بينما البرقوق التقليدي كروي.

  • Rote Grütze (picture-alliance/J. Haas)

    ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

    الحلوى الحمراء

    إذا شعرت بتوق لتناول هذا النوع من الحلويات، فقد تأقلمت مع المطبخ الألماني. وهذا الطبق الكلاسيكي عبارة عن فاكهة التوت الصيفية الحمراء المطبوخة مع السكر ونشاء الذرة. وتقدم هذه الحلوى مع صلصة الفانيلا والكريما أو الآيس كريم. إنها بسيطة جداً، غير أن الصيف في ألمانيا قد يبدو مختلفاً من دونها. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا


مختارات

ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟

يُعرف المطبخ الألماني باحتوائه على نسبة عالية من الدهون لاعتماده على اللحوم. غير أن الوضع يختلف بين فصل وآخر. ماذا يأكل الألمان في فصل الصيف؟ تستعرض هذه الجولة المصورة بعض أطبقاهم المفضلة. (21.06.2017)  

إعلان
Themenbild Facebook

 