مؤسسة خيرية تقيم مائدة مجانية بطول 100 متر في كولونيا

أقامت مؤسسة "تافل" الألمانية الخيرية اليوم السبت (الثامن من يونيو/حزيران) مائدة مجانية بطول 100 متر بمدينة كولونيا في غربي ألمانيا. وأعلنت المؤسسة اليوم أن نحو ألف شخص حلوا ضيوفا على المائدة، من بينهم ممثلون مثل دنيا دوجماني وأرنه رودولف.
وقالت متحدثة باسم المؤسسة إن المائدة التي أقيمت في ميدان "هويماركت" بالحي التاريخي في المدينة تضمنت مأكولات تشتهر بها المدينة ونقانق وفواكه ومشروبات. وذكرت المتحدثة أن المؤسسة تهدف من فعالية "المائدة الطويلة" إلى لفت الانتباه إلى نشاطها والدعوة إلى مزيد من التضامن والإنسانية في المجتمع.
وكانت "المائدة الطويلة" ختام اجتماع شارك فيه عاملون من نحو 940 فرعا للمؤسسة من كافة أنحاء ألمانيا في كولونيا على مدار ثلاثة أيام. وبحسب بيانات المؤسسة، توفر "تافل" مواد غذائية فائضة عن الحاجة لنحو 1,5 مليون شخص من المعوزين بشكل دوري.
هـ.د/ ع.ج (د ب أ)
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
الصيف.. فصل الشواء
مثل العديد من البلدان الأخرى، يحب الألمان الشواء. ويفضلون النقانق بالطبع وأنواع اللحوم المختلفة، بالإضافة إلى الخضروات وجبنة الحلوم. كما يلتزم الكثيرون بطرق الشواء التقليدية على الفحم، وفي فصل الصيف تنتشر في الحدائق العامة حفلات الشواء.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
سلطة الكرنب
كلمة "Kraut" كانت مهينة للألمان خلال الحربين العالميتين، فهي تعني أيضاً (أعشاب)، وتشير إلى نوع آخر من الخضروات (الملفوف)، ويوجد طبق ألماني آخر قريب من هذا الاسم وهو الملفوف المخلل والمقطع بدقة واسمه "زاوركراوت". ويضيف الألمان الخل إلى هذه السلطة عوضاً عن الصلصة، وبعضهم يضيف إليها التفاح والبصل أيضا!
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
سلطة البطاطا
توجد وصفات كثيرة جدا ومختلفة لتحضير سلطة البطاطا في ألمانيا. إذ يتبع الألمان غالباً في تحضير سلطة البطاطا وصفات الجدات، وبعض الوصفات التقليدية تضيف إليها عوضاً عن المايونيز والخل وزيت الزيتون.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
طبق آخر من البطاطا
في حرارة فصل الصيف، لا رغبة لأحد بالطبخ. لذلك ابتكر الألمان وجبة خفيفة تعتمد على البطاطا أيضاً. ولتوفير الوقت تسلق البطاطا مع قشرتها، التي تُزال قبل الأكل. وتقدم مع لبن سميك شبيه بالزبادي، يخلط مع الأعشاب الطازجة.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
سلطة اللحوم
الآن على النباتيين أن يغمضوا أعينهم. فقد تمكن الألمان من جعل اللحم مكونا أساسيا في بعض أنواع السلطة. بعض الأشخاص يضعونها على الخبز مثل سلطة السجق، حيث يقطع اللحم ويضاف إليه المايونيز والحامض والمخلل والبصل والتوابل.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
تحدٍ آخر وسلطة غريبة!
سلطة سمكة الرنجة المخللة، رغم من أنها لا ترضي جميع الأذواق، إلا أنها معشوقة الساحل الألماني الشمالي. في هذه الوصفة التقليدية، يجمع السمك المخلل مع مكعبات البصل والتفاح والشبت ومنتجات ألبان دسمة. ويقدم هذا الطبق الصيفي المنعش إلى جانب البطاطا.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
الأعشاب بالكريما
ربما قد لاحظت الاتجاه الجديد للألمان. إذ يميليون إلى إضافة الصلصة إلى أطباق البطاطا، والبيض. وهذه الصلصة التقليدية الخضراء من فرانكفورت، تحتوي على الأعشاب الطازجة المتوفرة في فصل الصيف. وللصلصة أيضاً مواسم ومهرجانات خاصة تفتتح يوم خميس العهد قبل عيد الفصح.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
حساء الصيف
الكمثرى والفاصولياء ولحم الخنزير المقدد، طبق قادم من شمال ألمانيا. تطهى هذه المكونات الثلاثة مالحة وحلوة، لتقدم وجبة صحية مع قليل من الدسم. تحافظ الكمثرى على شكلها اثناء الطهي.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
منافسة نجوم الصيف
ربما بإمكان بعض الألمان تخطي الوجبة الأساسية ببساطة، والاعتماد على الفاكهة طوال فصل الصيف، لأنه فصل أنواع التوت المختلفة والطازجة. والأكثر شعبية بين هذه الأنواع الفريز (الفراولة) والكرز والتوت البري والمشمش.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
كعكة الخوخ
فاكهة أخرى يعتمدها الألمان كثيراً في صنع كعكات مذهلة، الخوخ أو البرقوق. ولكن هناك نوع مميز خاص لصنع الكعكات يدعى تسفيتشه. والاختلاف هنا شكلي، حيث يكون هذا النوع صغير بيضوي بينما البرقوق التقليدي كروي.
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ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟
الحلوى الحمراء
إذا شعرت بتوق لتناول هذا النوع من الحلويات، فقد تأقلمت مع المطبخ الألماني. وهذا الطبق الكلاسيكي عبارة عن فاكهة التوت الصيفية الحمراء المطبوخة مع السكر ونشاء الذرة. وتقدم هذه الحلوى مع صلصة الفانيلا والكريما أو الآيس كريم. إنها بسيطة جداً، غير أن الصيف في ألمانيا قد يبدو مختلفاً من دونها. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا