 مؤسسات وصعوبة الحصول على المال | صنع في ألمانيا | DW | 20.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

مؤسسات وصعوبة الحصول على المال

معظم الشركات يؤسسها رجال. ليس فقط في ألمانيا، ولكن في جميع أنحاء العالم. المشكلة هي أنه يصعب على المرأة الحصول على المال وإقناع المستثمرين. أمثلة لمؤسِّسات من ألمانيا ومن الهند.

مشاهدة الفيديو 06:01

المزيد من المركز الإعلامي

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

طلب غير مسبوق على صور الأقمار الصناعية 13.04.2022

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

فائدة توريد الغاز الطبيعي المُسال 13.04.2022

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

هل يمكن إيقاف إمداد الغاز؟ 13.04.2022

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

الصناعة الكيماوية كبديل طارئ للغاز 13.04.2022

المزيد صنع في ألمانيا

مستلزمات فترة الحيض: رخيصة ومستدامة؟

مستلزمات فترة الحيض: رخيصة ومستدامة؟ 20.04.2022

إنجاب طفل أم مسيرة مهنية ناجحة؟

إنجاب طفل أم مسيرة مهنية ناجحة؟ 20.04.2022

حقوق متساوية؟ فرص متساوية؟

حقوق متساوية؟ فرص متساوية؟ 20.04.2022

MADE in Germany (Sendung vom 12.04.2022)

طريق النجاح الوعر لأبناء المهاجرين 13.04.2022

اقرأ أيضا

08.03.22 *** BERLIN, GERMANY - MARCH 08: People demonstrating in support of International Women's Day gather in front of the Russian embassy on March 8, 2022 in Berlin, Germany. As the Russian military invasion of Ukraine continues over a million women and children have fled Ukraine in order to escape the conflict. Demonstrations on International Women's Day are taking place throughout the day in Berlin to both celebrate the achievements of women and to protest against issues including domestic abuse and femecide. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

تحليل: أمل تمنحه ألمانيا لطلاب عرب وأفارقة فارين من حرب أوكرانيا؟ 11.03.2022

الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟

FILE - In this Friday, April 9, 2010 file photo a Russian construction worker smokes in Portovaya Bay some 170 kms (106 miles) north-west from St. Petersburg, Russia, during a ceremony marking the start of Nord Stream pipeline construction. Merkel and Putin will meet on Saturday in the German government's guesthouse Meseberg, north of Berlin, Saturday, Aug. 18, 2018. The topics will include the civil war in Syria, the conflict in Ukraine, and energy questions. (AP Photo/Dmitry Lovetsky, file)

أزمة أوكرانيا.. هل ستضر العقوبات الغربية المحتملة روسيا وحدها؟ 29.01.2022

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا. فما حجم الضرر المتوقع على روسيا؟ وهل ستبقى أوروبا في مأمن من الآثار الارتجاعية لهذه العقوبات؟

Die Euro-Skulptur ist ein Kunstwerk von Ottmar Hörl und steht vor dem Eurotower im Bankenviertel. Frankfurt, 31.08.2020

تحديات كبيرة تهدد تعافي ونمو الاقتصاد العالمي عام 2022 04.01.2022

أدت جائحة كورونا إلى تباطؤ الانتعاش والنمو الاقتصادي حول العالم، لكن الوباء ليس سوى أحد المخاطر التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي. فما هي المخاطر الأخرى التي قد تعرقل نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل؟

Ukrainian soldiers cross a destroyed bridge, on the outskirts of Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 2. 2022. Russia renewed its assault on Ukraine’s second-largest city in a pounding that lit up the skyline with balls of fire over populated areas. That came Wednesday even as both sides said they were ready to resume talks aimed at stopping the new devastating war in Europe. (AP Photo/Emilio Morenatti)

++الأسبوع الثاني للغزو الروسي لأوكرانيا.. تغطية متواصلة++ 03.03.2022

دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.