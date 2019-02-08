مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن خط أنابيب " نورد ستريم 2"

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حل وسط مع البرلمان والمفوضية الأوروبية بشأن تنظيم خط أنابيب السيل الشمالي 2 (نورد ستريم 2) للغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا، يمكّن للجهة المشغلة لخط الأنابيب أن تتوقع بعض اللوائح الإضافية:

وحذرت روسيا الأسبوع الماضي من عقبات جديدة في عملية بناء خط الأنابيب بعد أن وافقت برلين على التوصل إلى حل وسط مع فرنسا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل لوائح مشددة. ونورد ستريم 2، الذي يجرى تحت بحر البلطيق، يهدف إلى نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا كل عام.

وبموجب الحل الوسط، سيتم تعديل الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي للسماح للمفوضية الأوروبية بفرض المزيد من الرقابة على خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك المشروع الألماني الروسي. ويعني هذا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تطبيق قواعده الخاصة بالسوق الداخلية للغاز بشكل أكثر ثباتًا على خطوط الأنابيب من وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

كما يتطلب الأمر من الدول الأعضاء السعي للحصول على موافقة الاتحاد عند التفاوض على تغييرات في اتفاقيات الغاز مع دول خارج الاتحاد الأوروبي في حالة تأثر قواعد الاتحاد الأوروبي. ويقول المنتقدون إن خط الأنابيب يزيد من اعتماد أوروبا على روسيا. ويشدد المؤيدون على الحاجة لضمان إمدادات الطاقة في وقت يتراجع إنتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي.

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يذكر أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أجرى أمس (الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2019) محادثات مع مسؤولين أمريكيين في برلين حول إمكانية استيراد المزيد من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. وتضغط واشنطن على أوروبا من أجل استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو أحد الموضوعات المثارة في النزاع التجاري الحالي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي مقابل تعليق الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم إضافية على وارداتها من السيارات الأوروبية، عرض الاتحاد الأوروبي منح الشركات الأمريكية تسهيلات لتصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد. يذكر أن الغاز الطبيعي الأمريكي كان يعتبر غاليا للغاية في السوق الأوروبية التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 1- خط الغاز القطري - التركي تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 1- خط الغاز القطري - التركي وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 2 - خط غاز شرق المتوسط تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 2- خط غاز شركة شرق المتوسط لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 4 - خط الغاز المصري - القبرصي وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.



ومع اقتراب ألمانيا من تحقيق هدفها بالتخلي عن الطاقة النووية تماما بحلول عام 2022 وخفض استخدام الفحم في توليد الكهرباء، يرى وزير الاقتصاد أن الطلب على الغاز الطبيعي سيزداد. وقد رصدت الحكومة الألمانية أموالا عامة لتمويل بناء محطة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد. في الوقت نفسه يرى البعض أن استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي الأمريكي يمكن أن يقلل التوتر بين واشنطن وبرلين بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "نورد ستريم2". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هاجم هذا المشروع وقال إنه "مرعب" ووصف ألمانيا بأنها "أسيرة لروسيا".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)