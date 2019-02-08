 مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن خط أنابيب ″ نورد ستريم 2″ | أخبار | DW | 13.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن خط أنابيب " نورد ستريم 2"

تمكن البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد من التوصل لحل وسط بشأن تسيير وتنظيم خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الرابط بين روسيا وألمانيا والذي يشكل إحدى نقاط الخلاف التجارية الكبرى بين واشنطن وبروكسيل.

Ostseepipeline Nord Stream (picture alliance/dpa/S. Sauer)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حل وسط مع البرلمان والمفوضية الأوروبية بشأن تنظيم خط أنابيب السيل الشمالي 2 (نورد ستريم 2) للغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا، يمكّن للجهة المشغلة لخط الأنابيب أن تتوقع بعض اللوائح الإضافية:

وحذرت روسيا الأسبوع الماضي من عقبات جديدة في عملية بناء خط الأنابيب بعد أن وافقت برلين على التوصل إلى حل وسط مع فرنسا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل لوائح مشددة. ونورد ستريم 2، الذي يجرى تحت بحر البلطيق، يهدف إلى نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا كل عام.

وبموجب الحل الوسط، سيتم تعديل الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي للسماح للمفوضية الأوروبية بفرض المزيد من الرقابة على خطوط أنابيب الغاز، بما في ذلك المشروع الألماني الروسي. ويعني هذا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه تطبيق قواعده الخاصة بالسوق الداخلية للغاز بشكل أكثر ثباتًا على خطوط الأنابيب من وإلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

كما يتطلب الأمر من الدول الأعضاء السعي للحصول على موافقة الاتحاد عند التفاوض على تغييرات في اتفاقيات الغاز مع دول خارج الاتحاد الأوروبي في حالة تأثر قواعد الاتحاد الأوروبي. ويقول المنتقدون إن خط الأنابيب يزيد من اعتماد أوروبا على روسيا. ويشدد المؤيدون على الحاجة لضمان إمدادات الطاقة في وقت يتراجع إنتاج الغاز في الاتحاد الأوروبي.

مشاهدة الفيديو 00:58
بث مباشر الآن
00:58 دقيقة

انقاسمات وسط الاتحاد الاوروبي حول مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2

يذكر أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أجرى أمس (الثلاثاء 13 فبراير/ شباط 2019) محادثات مع مسؤولين أمريكيين في برلين حول إمكانية استيراد المزيد من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. وتضغط واشنطن على أوروبا من أجل استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو أحد الموضوعات المثارة في النزاع التجاري الحالي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي مقابل تعليق الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم إضافية على وارداتها من السيارات الأوروبية، عرض الاتحاد الأوروبي منح الشركات الأمريكية تسهيلات لتصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد. يذكر أن الغاز الطبيعي الأمريكي كان يعتبر غاليا للغاية في السوق الأوروبية التي تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الغاز الطبيعي من روسيا عبر شبكة من خطوط الأنابيب.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


ومع اقتراب ألمانيا من تحقيق هدفها بالتخلي عن الطاقة النووية تماما بحلول عام 2022 وخفض استخدام الفحم في توليد الكهرباء، يرى وزير الاقتصاد أن الطلب على الغاز الطبيعي سيزداد. وقد رصدت الحكومة الألمانية أموالا عامة لتمويل بناء محطة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد. في الوقت نفسه يرى البعض أن استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي الأمريكي يمكن أن يقلل التوتر بين واشنطن وبرلين بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "نورد ستريم2". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هاجم هذا المشروع وقال إنه "مرعب" ووصف ألمانيا بأنها "أسيرة لروسيا".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

مختارات

واشنطن تحشد ضد خط الغاز الروسي ـ الألماني "نورد ستريم2"

في مقال لـ DW ناشد سفراء الولايات المتحدة الأمريكية في كل من ألمانيا والدنمارك وكذلك لدى الاتحاد الأوروبي، الدول الشريكة لألمانيا دعم مقترحات تشريعية تهدف لوضع ضوابط وتنظيم خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي المثير للجدل. (07.02.2019)  

أمريكا تحذر شركات ألمانية من عقوبات محتملة بسبب خط أنابيب روسي

كشف تقرير صحفي أن السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينيل يزيد من الضغط بصورة مستمرة على شركات ألمانية في النزاع حول خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2". وكتب السفير مؤخرا خطابا إلى عدة شركات مشاركة في المشروع. (13.01.2019)  

تدشين أول خط غاز بحري مباشر لإمداد أوروبا بالغاز الروسي عبر ألمانيا

افتتح اليوم خط غاز "نورد ستريم" الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، مما يفتح فصلا جديدا في العلاقات المتقلبة في قطاع الطاقة. ميركل ميدفيديف يشيدان بالشراكة الأوروبية الروسية أثناء افتتاح المشروع. (08.11.2011)  

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

تحفل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعدد غير قليل من حقول الغاز الطبيعي بعضها يعد الأكبر في العالم من حيث التوقعات بحجم الغاز الذي يمكن استخراجه منها. فما هي أهم خطوط الغاز في هذه المنطقة؟ (27.09.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

انقاسمات وسط الاتحاد الاوروبي حول مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2  

مواضيع ذات صلة

انقاسمات وسط الاتحاد الاوروبي حول مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 08.02.2019

دعا السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشرد غرينل الحكومة الألمانية إلى إلغاء مشروع نورد ستريم اثنين لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساما متناميا حول المشروع، اتخذت فيه باريس اليوم لأول مرة موقفا معارضا للحكومة الألمانية.

انقاسمات وسط الاتحاد الاوروبي حول مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 07.02.2019

دعا السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشرد غرينل الحكومة الألمانية إلى إلغاء مشروع نورد ستريم اثنين لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساما متناميا حول المشروع، اتخذت فيه باريس اليوم لأول مرة موقفا معارضا للحكومة الألمانية.

Erdgaspipeline Eugal wird im Nordosten verlegt

الاتحاد الأوروبي يتبنى تسوية فرنسية ألمانية حول الغاز الروسي 08.02.2019

تبنى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة تسوية ألمانية ـ فرنسية تسمح لبرلين بمواصلة المفاوضات مع روسيا بشأن مشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  