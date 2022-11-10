مؤدي مشاهد خطيرة يختبر سيارة كهربائية

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السيارات الكهربائية مملة؟ للسائق، مؤدي المشاهد الخطيرة، روني فكسلبرغر رأي مختلف. يشرح المنهج العلمي ويوضحه في السيارة الكهربائية.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
قد لا يولي السائقون اهتماما بالموسيقى التي يشغلونها أثناء القيادة. لكن دراسة لإحدى شركات السيارات الكهربائية، كشفت عن أن الاستماع إلى مقطوعات كلاسيكية للموسيقي العالمي، بيتهوفن، لها تأثير على سلوك السائق واستهلاك الطاقة.
وصل أول فريق من رواد الفضاء المنتمين جميعاً للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية مدتها أسبوع. ورحبت وكالة "ناسا" بما وصفته بـ "إطلاق تاريخي" معتبرة إياه بداية "لعهد جديد" في رحلات الفضاء التجارية.
قضايا عدة ركزت عليها أنغيلا ميركل فيما قد تكون الجلسة العامة الأخيرة بالبرلمان الألماني قبل الانتخابات، لكن ما أثار حفيظة النواب كان تحذيرها من تشكيل ائتلاف حاكم يضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار.
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