 مؤدي مشاهد خطيرة يختبر سيارة كهربائية | عالم السرعة | DW | 17.11.2022

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عالم السرعة

مؤدي مشاهد خطيرة يختبر سيارة كهربائية

السيارات الكهربائية مملة؟ للسائق، مؤدي المشاهد الخطيرة، روني فكسلبرغر رأي مختلف. يشرح المنهج العلمي ويوضحه في السيارة الكهربائية.

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