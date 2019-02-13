 مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط يشحن الخلافات | سياسة واقتصاد | DW | 13.02.2019

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سياسة واقتصاد

مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط يشحن الخلافات

هل هو مؤتمر مناهض لإيران؟ أم يتعلق الأمر بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؟ مؤتمر وزاري في وارسو يقسم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ويتسبب في خصام داخل الاتحاد الأوروبي.

Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

هل من أحد يعارض السلام والاستقرار، لاسيما في منطقة تمزقها النزاعات مثل الشرق الأوسط؟ وبالرغم من غياب المعارضين فإن "مؤتمر دعم السلام والاستقرار" المقرر هذا الأسبوع في العاصمة البولندية وارسو يتسبب في توترات جديدة قبل أن تنطلق أعماله. والخلاف بدأ أولا حول قائمة الضيوف، فمن بين الدول السبعين المدعوة إلى وارسو تنقص إيران، البلد الذي سيقع في صلب اهتمام هذه التظاهرة. واتهمت طهران بولندا بتنظيم لقاء مناهض لها. وقد تبع ذلك توترات دبلوماسية وراجت تكهنات حول إلغاء المؤتمر.

روبرت تشولدا، خبير شؤون إيران في جامعة لودز قال في حديث مع دويتشه فيله:" إذا تعلق الأمر فعلا بالسلام في الشرق الأوسط، فمن الواجب استدعاء كل الأطراف ومن ضمنها إيران بالطبع، لكن هنا لا يتعلق الأمر في المقام الأول بالسلام، بل بتكوين تحالف". ويخشى وزير الخارجية البولندي السابق، راديك سيكورسكي أن يلحق المؤتمر الضرر ببولندا، لاسيما في أوروبا مضيفا: " أولا نحن ننسق في بروكسيل الموقف تجاه إيران ثم نوضح بأننا غير متفقين مع ذلك.. وهذا يخلق الانطباع بعد الولاء".

إيران نقطة خلاف الأطلسي

أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تتبعان مبدئيا نهجا مختلفا في التعامل مع إيران. وهذا يظهر جليا في الاتفاقية النووية مع طهران. فالولايات المتحدة الأمريكية تخلت من جانب واحد في مايو/ ايار 2018 عن الاتفاقية وأطلقت من خلال عقوبات اقتصادية حملة "الضغط الأقوى" ضد طهران. فيما تريد برلين ولندن وباريس كدول موقعة على الاتفاقية النووية الحفاظ عليها وتراهن على الحوار. ووقد أثرت العقوبات الأمريكية بقوة على التبادل الاقتصادي الأوروبي مع إيران، لكن الأوروبيين يحاولون بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية تقديم تحفيزات لإيران للوفاء ببنود الصفقة.

Ungarn - Ungarischer Außenminister Szijarto empfängt US-Außenminister Pompeo in Budapest (Reuters/T. Kaszas)

وزير الخارجية المجري في مؤتمر مشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو

وفي الحقيقة تفي طهران إلى حد الآن بقواعد الاتفاقية النووية، وقد أكدت منظمة الطاقة النووية الدولية هذا الأمر من خلال 13 تقريرا كان آخرها في نوفمبر/ كانون الثاني 2018. وحتى دان كوتس، مدير جهاز الاستخبارات الأمريكي أكد أن إيران لا "تتبع حاليا أنشطة محورية تؤدي إلى صنع القنبلة النووية" وتلتزم بالاتفاقية معها. ورغم الضغوط القوية الأمريكية، فإن دول الاتحاد الأوروبي متضامنة حتى الآن في دفاعها عن الاتفاقية النووية مع طهران، ويدل على ذلك أيضا بيان المفوضية الأوروبية في 4 فبراير شباط الجاري 2019.

بولندا تتبع أهدافا خاصة بها

وبالتالي كانت الدهشة كبيرة في أوروبا عندما تم اختيار وارسو كمكان لاحتضان مؤتمر الشرق الأوسط. والعجب ربما أصاب أيضا البولنديين نفسهم. فكما نقلت وسائل إعلام بولندية، فإن وارسو علمت بشكل مفاجئ بالمؤتمر من خلال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في منتصف يناير/ كانون الثاني 2019. صحيح أن الحديث كان عن وجود هذا النوع من المخططات، لكن بدون تاريخ ملموس.

"بالنسبة إلى بولندا ليس الشرق الأوسط بهذه الأهمية، قلما نحن ننشط سياسيا هناك"، يعلق خبير شؤون إيران، روبرت تشولدا. هذا الخبير في الشؤون السياسية يعتقد بأن بولندا قبلت احتضان المؤتمر المثير للجدل لأسباب أخرى: "نحن نريد قوات أمريكية متمركزة بشكل متواصل في بولندا"، فالبلاد تتطلع إلى قاعدة عسكرية أمريكية دائمة، وتريد وارسو صرف مليارين من أجل ذلك. ومن أجل إضفاء جاذبية أكثر على المشروع، اقترح الرئيس البولندي في سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن إطلاق اسم  حصن ترامب/ „Fort Trump" على القاعدة.

الولايات المتحدة الأمريكية تقسم أوروبا

يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم الاهتمام البولندي بها كأداة للسلطة. ويقول خبير الشؤون السياسية، توماس ييغر: "جميع الدول التي ترى نفسها مُهددة تعرف في النهاية عنوانا واحدا يمكن لها توفير الأمن عن طريقه هو واشنطن، وهناك يتم استغلال هذا الشيء لتفكيك لحمة دول الاتحاد ألأوروبي في قضايا أخرى. والسياسة تجاه إيران هي قضية من هذا النوع".

EU-Iran Handel | Federica Mogherini und Javad Zarif (picture-alliance/Xinhua News Agency/Li Muzi)

مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، فدريكا موغريني (يسار)

وعلى هذا الأساس كان حماس الأوروبيين ضعيفا. وبعد خلاف دبلوماسي حول مضامين المؤتمر تم على الأقل إضعاف الطابع المناهض لإيران من خلال توسيع برنامج المؤتمر. وعلى الرغم من ذلك فإن مندوبة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، فديريكا موغيريني ألغت مشاركتها. أما وزير الخارجية البريطاني فقد أكد مشاركته بعدما تم وضع حرب اليمن على جدول الأعمال. وعلى هذا النحو تم توسيع موضوعات المؤتمر حول الأمن في الشرق الأوسط، لكن نية واشنطن لتشكيل تحالف مناهض ضد إيران تبقى قائمة. .

الولايات المتحدة الأمريكية ترفع مستوى المشاركة

ومن أجل حث وزراء خارجية أوروبا على المشاركة في المؤتمر، فإن واشنطن قررت إيفاد وزير الخارجية مايك بومبيو ونائب الرئيس مايك بينس وجاريد كوشنير إلى المؤتمر. كما سيشارك في اللقاء رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو. في المقابل يبقى الروس بعيدين عن هذه التظاهرة. وتزامنا مع هذه الأخيرة يلتقي رؤساء روسيا وتركيا وإيران في منتجع سوتشي الروسي للتشاور حول سوريا. كما أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس لن يذهب إلى المؤتمر، إذ سيشارك بدلا من ذلك في اليوم التالي له في مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي الذي يحتل أمن الشرق ألأوسط تقليديا مكانة عالية في جدول أعماله.

روزاليا رومانيك/ ماتياس فون هاين/ م.أ.م

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البداية النووية

    كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

  • Ayatollah Khomeini - islamische Revolution (Getty Images/Afp/Gabriel Duval)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي

    الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (akairan.com)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البحث عن حلول

    سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

  • Iranisches Atomkraftwerk (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!

    في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

  • Mohammed el Baradei Internationale Atomenergiebehörde mit Hassan Rowhani (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران

    طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

  • Iran Präsident (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    شد وجذب

    أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

  • UN-Resolution Iran Uran-Anreicherung Katar UN-Sicherheitsrat (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    فصل جديد

    في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

  • Iran Atomanreicherungsanlage (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    مفاعلات نووية سرية

    في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

  • Iran Atomgespräche in Wien 24.11.2014 Gruppefoto (ISNA)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    على مشارف حل

    في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

  • Symbolbild - Atomabkommen mit dem Iran (Getty Images/AFP/R. Wilking)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    الاتفاق التاريخي

    في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

  • Hassan Rohani und Barack Obama (Bildcombo) (Getty Images/A. Burton/M. Wilson)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    طموحات حدها الاتفاق!

    كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

  • USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (Imago/Zumapress/C. May)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    أمريكا تنسحب

    آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


 

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