 مؤتمر وارسو ″المثير للجدل″...إيران وروسيا الغائبان الحاضران | سياسة واقتصاد | DW | 14.02.2019

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سياسة واقتصاد

مؤتمر وارسو "المثير للجدل"...إيران وروسيا الغائبان الحاضران

تبحث واشنطن عن حلفاء في أوروبا الشرقية ودعت مع بولندا إلى مؤتمر مثير للجدل في وارسو. وعلى هامش الفعالية تظاهر إيرانيون في المنفى ضد النظام في طهران، وفي المقابل نظم اليسار واليمين البولنديين احتجاجات ضد المؤتمر.

Polen Nahost-Konferenz Proteste in Warschau (Reuters/Agencja Gazeta/J. Nowick)

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يتحدث بلسان حال وقلب البولنديين: "يقول الشعب البولندي إننا (الأمريكيين) بقينا بعيدين طويلاً عن المنطقة والروس عملوا على ملئ الفراغ".

وأمس الأربعاء (13 شباط/فبراير 2019) وقبله بيوم وصف بومبيو بولندا أمام الصحافة والجنود الأمريكيين المرابطين هناك بأنها أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، وتحدث عن خطر متزايد من جانب روسيا، ووعد بإقامة تعاون أقوى مع بولندا. وهذا يتناغم مع الأجواء السياسية السائدة في بولندا. فمنذ سنوات تبذل وارسو الجهد لتقوية الوجود العسكري الأمريكي في جبهتها الشرقية مع روسيا وتتطلع إلى تعاون سياسي وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

مؤتمر حول الشرق الأوسط يستثني إيران

باقتراح من الولايات المتحدة دعت بولندا إلى المؤتمر. ووُجهت الدعوة "للقاء الوزاري لدعم مستقبل يملأه السلام والأمن في الشرق الأوسط" إلى 70 دولة. الدول الأوروبية الشرقية بعثت وزراء خارجيتها، أما ألمانيا فسيمثلها وزير الدولة، نيلس أنين. وسيشارك رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، بينما لن تشارك روسيا. أما إيران فلم توجه الدعوة لها.

وحسب تصريح وزير الخارجية البولندي، جاسيك تشابوتوفيتش، فإن المؤتمر لن يكون حول إيران. على جدول الأعمال الرسمي تُطرح قضايا مثل الحد من التسلح الصاروخي والأمن الإلكتروني والحرب على الإرهاب. إلا أن سفير إيران في وارسو قال بأن بولندا "ستتحمل العواقب" في حال حاول المشاركون في المؤتمر "ممارسة الضغط" على إيران.

مظاهرات داعمة لطهران

ويتفق اليساريون واليمينيون في بولندا على أنه لا يجوز مناقشة أمر بلد ما (والمقصود هو إيران) وهو غير حاضر. روبرت فينيكي، نائب من حزب الحركة القومية استُقبل في مستهل المؤتمر في وارسو من قبل السفير الإيراني في وارسو، وانتقد قائلاً بأن الحكومة البولندية تنظم "مؤتمراً مفروضاً من أمريكا".

وتحت شعار "أوقفوا الحرب" دعت الحركة اليسارية إلى تظاهرت أمام قصر وارسو التاريخي، وذلك في الوقت الذي اجتمع الضيوف الدوليون أمس الأربعاء لمأدبة العشاء. "نحن ضد الخضوع الذي تظهره بولندا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. في السابق كانت لدينا صواريخ سوفياتية على أرضنا، فلماذا وجب علينا الآن تحمل وجود صواريخ أمريكية؟ نحن لا نريد أن تكون بولندا باستمرار دولة مواجهة"، هتف المتظاهرون.

Polen Warschau - Nahostgipfel: Jared Kushner (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جيراد كوشنر لدى وصوله للمشاركة بأعمال المؤتمر

إيران "منبع" كل المشاكل في المنطقة

وأمام الملعب الوطني في وارسو حيث بدأ المؤتمر الخميس تجمع مئات الإيرانيين من المنفى للاحتجاج ضد الحكومة في طهران. وكانت اللافتات موجهة ضد "التدخلات الإيرانية في المنطقة". أمّن "المجلس الوطني للمقاومة في إيران"، وهو تجمع معارض بقيادة "مجاهدي خلق" ومقره باريس، مشاركة الإيرانيين من بلدان أوروبية مختلفة. وهذه المنظمة تعتبر نفسها الممثل الحقيقي للشعب الإيراني وتطالب بتغيير السلطة في طهران.

مختارات

يجتمع قادة أميركيون وإسرائيليون ومن دول أخرى في وارسو لحضور مؤتمر يأملون أن يزيد الضغوط على إيران. وأكد نتنياهو أنه سيلتقي ممثلين عن 60 دولة، بينهم عرب، من أجل "طرح المصلحة المشتركة بشأن الحرب مع إيران". (13.02.2019)

تستضيف العاصمة البولندية وارسو مؤتمرا دوليا "لتشجيع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" بمشاركة عشرات الدول والمنظمات. وستعرض الإدارة الأمريكية بعض الخطوط العريضة المتعلقة بخطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. (13.02.2019)

 وقال شاهين غوبادي، رئيس اللجنة الدولية في "المجلس الوطني للمقاومة في إيران" لـ DW: "المجتمع الدولي يجب أن يتفهم بأننا ضد النظام في إيران ونريد حكومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان". وتساند المعارضة الإيرانية تخلي إيران عن البرنامج النووي. لا يعتبر شاهين عدم توجيه العوة لإيران للمشاركة في المؤتمر أمراً إشكالياً: "إيران هي منبع جميع المشاكل في المنطقة. طهران يجب عليها أن تستوعب ذلك".

محامي ترامب في وارسو

أحد الضيوف البارزين في المظاهرة ضد طهران هو رودي جولياني. "لا يوجد مكان أفضل للحديث عن الحرية مثل وارسو"، يقول العمدة السابق لبلدية نيويورك والذي يعمل منذ مدة محامياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بكلامه السابق يلمح جولياني إلى "القمع" الطويل الذي تعرضت له بولندا من جانب روسيا. ويقول العمدة السابق لـ DW بأنه يتفهم عدم دعوة إيران إلى المشاركة في مؤتمر وارسو، متهماً طهران بأنها تكذب فيما يخص تخصيب اليورانيوم وتمويل الإرهاب.

وينتظر جولياني من الحكومة الألمانية التي ستكون حاضرة في وارسو أن " تدعم إيران حرة وديمقراطية". وكل بلد بما في ذلك ألمانيا يعلم اليوم أن إيران هي الرقم واحد في تمويل الإرهاب وأنه "لا يمكن إبرام صفقات" مع هذا البلد، والكلام دائماً على عهدة جولياني. وأكد جولياني أنه لا يشغل منصباً سياسياً وأنه يعبر عن رأيه الشخصي.

تعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو

وحتى مع عدم تلبية ساسة أوروبيون مرموقون، من بينهم مندوبة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، فديريكا موغريني، الدعوة إلى وارسو، فإن الحكومة البولندية أعلنت قبل بدء المؤتمر أنه "ناجح"، لأنها ترى فيها تقوية لأواصر العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.

وترى وارسو في واشنطن الضامن للأمن في المنطقة. وحكومة بولندا تفتخر بالتوقيع على اتفاقية شراء 20 منظومة صاروخية من نوع هيمارس HIMARS. وقد جرى التوقيع على الاتفاقية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، لدى التوقيع على الاتفاقية في وارسو بحضور جنود أمريكيين وبولنديين أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستقف إلى جانب بولندا".

وحسب وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشتشاك، فإن صفقة الأسلحة بقيمة 414 مليون دولار تجسد خطوة هامة نحو تحديث الجيش البولندي، ما يضمن أيضاً أماناً أكبر للبلاد.

ومنذ الأزمة الأوكرانية تعبر بولندا عن قلق تجاه أمنها. ولردع روسيا تنقل الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2014 وحدات عسكرية إلى هناك. وحتى حلف شمال الأطلسي يعمل على تقوية وجوده في الجبهة الشرقية للتحالف العسكري الغربي (الناتو).

مونيكا سيرادزكا/ م.أ.م

  • Polen Warschau | Skyline mit dem Kulturpalast (picture-alliance/Bildagentur-online/Flüeler)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    شُيدَت المباني المرتفعة في المنطقة المحيطة بقصر الثقافة والعلوم، الذي بُني عام 1955. ويصل ارتفاع هذا المبنى إلى 230 متراً ولا زال حتى الآن الأكثر ارتفاعاً في بولندا. يرجع هذا البناء إلى حقبة حكم ستالين ويرمز إلى ممارسات النظام القمعي السوفييتي في بولندا. يعتبر البناء من المعالم البارزة للعاصمة البولندية، ويمكنك من خلال إطلالة في الطابق الثلاثين مشاهدة معالم المدينة بشكل واضح.

  • Polen Altstadt von Warschau (picture alliance/dpa/U. Baumgarten)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    يقع منزل "بود مورزاينكين" في الحي التاريخي من المدينة، ويرصد التشكيل الموجود في أعلى الجدار تمثالاً نصفياً لأمير أسود - مما يوحي بأن المالك الأصلي للبناء كان يتاجر خارج البلاد. أعِيدَ بعد الحرب العالمية الثانية بناء الكثير من المباني في منطقة السوق التاريخية التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر.

  • Warschau Altstadt Polen (Fotolia)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    تقع ساحة قلعة زامكوي على مقربة من السوق التاريخية ويتوسط عمود "سيجيسموند" الساحة ويتربع على ذروة العمود تمثال برونزي للملك "سيجيسموند الثالث" يرجع إلى عام 1644. أعيد بناء القصر الملكي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. ويرمز العمود والتمثال إلى النهضة التي شهدتها وارسو في القرن السادس عشر، ما جعلها جديرة بأن تصبح عاصمة بولندا. في عام 1980 أدرجت منطقة وسط السوق على لائحة منظمة اليونيسكو.

  • Polen Warschau | Koszyki Markthalle (picture alliance/dpa/J. Turczyk)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    قاعة السوق التي كانت تُعرف بقاعة التسوق الأولى في البلاد قبل 100 عام تحولت إلى مكان يزخر بالمطاعم والحانات والمحلات التجارية. وقد انتظر سكان مدينة وارسو عشر سنوات لافتتاح القاعة، وبالفعل إفتُتِحَت القاعة في عام 2016 ويرتادها عدد كبير من الزبائن. تمتد فترة العمل في القاعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

  • Polen Warschau | Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau (picture alliance/dpa/J. Dabrowski)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    متحف تاريخ اليهود البولنديين. كانت الجالية اليهودية في بولندا تُعتبر حتى عام 1939 من أكبر الجاليات اليهودية في أوروبا، وكانت تقيم في غيتو وارسو. وقد تعرض 400 ألف يهودي للسجن من قبل النازيين، ومن ثم حدثت انتفاضة قادها مردخاي أنيلويتز، غير أنها سُحقت من قبل النازيين في شهر أيار/ مايو 1943. فاز المتحف العام الماضي بجائرة المتاحف الأوروبية لعام 2016.

  • Polen Warschau | neue Universitätsbibliothek (picture alliance/akg-images/J. Raible)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    تضم مكتبة الجامعة، التي تمثل مدينة وارسو باعتبارها مدينة للجامعات، مركزاً متخصصاً بأعمال العالم والفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس. كما تضم إضافة إلى الثلاثة ملايين كتاب حدائق مفتوحة للطلاب والزوار على حد سواء.

  • Polen Warschau | David Bowie Grafitti (picture alliance/dpa/M. Obara)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    في حي زوليبورس، قام الفنان البولندي دافيد سيليك برسم جدارية ضخمة لمغني الروك ديفيد بوي، الذي توفي عام 2016. كان بوي قد زار مدينة وارسو مرتين - الأولى في عام 1973 والثانية في عام 1976 - وقد أوحت له زيارته لمدينة وارسو بتأليف أغنية بعنوان "فارشافا"، التي تعني وارسو باللغة البولندية. في الصورة يُطل ديفيد بوي على جمهوره من قصر الثقافة والعلوم.

  • Polen Warschau | Frederic Chopin Museum (picture alliance/dpa/R. Pietruszka)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    يضم المتحف بين جنباته كل المقتنيات التي تتعلق بحياة ومؤلفات الموسيقار الفرنسي-البولندي الجنسية فريدريك شوبان (1810-1849). وبإمكاننا بواسطة الأجهزة متعددة الوظائف والمهام الاطلاع على أعمال هذا الموسيقار. يضم المتحف بيانو الموسيقار وتضم حديقة المتحف تمثالاً له.

  • Polen Warschau | VR-Tour (picture alliance/dpa/B. Zborowski)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    كانت مدينة وارسو تُعتبر من أجمل المدن الأوروبية. غير أن القنابل النازية دمرت المباني التاريخية في هذه المدينة. يُمكنك بواسطة الإنترنت أن تقوم بجولة افتراضية بين جنبات ومعالم هذه المدينة التي تعرضت للتدمير.

  • Polen Warschau | Nationalstadion bei Nacht (picture alliance/dpa/G. Jakubowski)

    عشر نصائح لزائر وارسو...

    في عام 2012 استضاف ستاد وارسو الوطني المباراة الافتتاحية لكأس بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم عام 2012. يقع الستاد على ضفاف نهر فيستولا ويتسع لحوالي 50 ألف مشجع. ويربط جسر "بونياتوسكي" بين ضفتي النهر. تتميز المنطقة المحيطة بالستاد بطبيعتها الخلابة، كما تتميز منطقة "براغا" بشعبيتها وحيويتها وبكونها نقطة جذب للسياح والفنانين. إيله سيمون/ غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


مختارات

عشر نصائح لزائر وارسو...

تزخر العاصمة البولندية وارسو بالتناقضات، فعلى مر العصور ألقى الملوك والغزاة والطغاة بظلالهم على المدينة. لكنها كانت أيضاً متنفساً للفنانين وغيرهم من المدافعين عن الحرية. (25.05.2017)  

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