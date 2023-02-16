مؤتمر ميونيخ: شولتس وماكرون يؤكدان استمرار دعم كييف والاستعداد لنزاع طويل

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة (17 شباط/فبراير 2023)، الدول القادرة على إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا إلى أن "تفعل ذلك الآن"، في وقت تصل الشحنات التي وعد بها الحلفاء بشكل أبطأ من المتوقع. وأكد في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن أن الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر، و"بالتالي على أولئك الذين يمكنهم إرسال مثل هذه الدبابات القتالية أن يفعلوا ذلك الآن".

ووعد المستشار الألماني، الذي تعرض لانتقادات متكررة بسبب الدعم الألماني الخجول لكييف، بقيادة "حملة مكثفة" لحض الحلفاء على التحرك في هذا السياق، خلال أيام مؤتمر ميونيخ الثلاثة.

ووافق شولتس نهاية كانون الثاني/يناير على أن تسلم ألمانيا ودول أوروبية أخرى، دبابات ليوبارد 2 لكييف، بعد تعرضه لضغوط. لكن المحادثات اللاحقة مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي لم تفضِ بعد إلى جمع كتيبة كاملة تضم نحو ثلاثين دبابة من طراز 2أي6 الأكثر تطوراً. وأقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأربعاء بأن الحلفاء لم يجمعوا بعد سوى "نصف كتيبة" من دبابات 2أي6، بينها 14 قدمتها ألمانيا نفسها وثلاث قدمتها البرتغال. ويتم تجهيز كتيبة أخرى من دبابات أي4 الأكثر قدماً، وتعد بولندا المساهم الرئيسي فيها.

وأعلن شولتس في ميونيخ أن ألمانيا "ستساهم في مساعدة شركائها على اتخاذ هذا القرار، مثلاً عبر تدريب جنود أوكرانيين هنا في ألمانيا، أو عبر تزويدهم بالدعم اللوجستي والإمدادات".

وفي نفس السياق، أكد المستشار الألماني أنّ دعم ألمانيا لأوكرانيا مالياً وإنسانياً وعسكرياً صُمِّم "ليستمر طويلاً". وأضاف في كلمته أمام المؤتمر "الأوكرانيون يدافعون عن حريتهم بتضحيات كبيرة وبتصميم مدهش". وأكد أنّ ألمانيا وحلفاءها سيدعمونهم "طالما اقتضى الأمر".

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ماكرون: علينا معاودة الاستثمار في الدفاع

ومن جانبه، جه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة نداء إلى الأوروبيين بهدف "معاودة الاستثمار في شكل كبير" في مجال الدفاع لمواجهة "التحديات" التي تخوضها القارة. وقال ماكرون خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ "النداء الأول هو نداء لمعاودة الاستثمار في شكل كبير في مجالنا الدفاعي إذا كنا، نحن الأوروبيين، نريد السلام".

وقال الرئيس الفرنسي الجمعة في ميونيخ "إننا جاهزون لنزاع طويل الأمد (في أوكرانيا)". وأضاف: "أقول ذلك ولا أتمنى هذا الأمر. وإذا كنا لا نتمنى ذلك، فعلينا أن نكون جميعا صادقين في قدرتنا على الاستمرار في هذا الجهد".

زيلينسكي: التأخير كان ومازال خطأ

وبدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه من "الواضح" أن أوكرانيا لن تكون محطة الغزو الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإن من المهم ألا يؤجل الغرب تسليم الأسلحة للمساعدة في التصدي للقوات الروسية.

وقال الزعيم الأوكراني في المؤتمر عبر رابط فيديو إنه بينما كان الغرب يتفاوض بشأن إمدادات الدبابات إلى كييف، كان الكرملين يفكر في وسائل "تخنق" جمهورية مولدوفيا السوفيتية السابقةغربي أوكرانيا. وقال زيلينسكي "من الواضح أن أوكرانيا لن تكون محطته الأخيرة. سيواصل تحركه... بما في ذلك جميع الدول الأخرى التي كانت في وقت ما جزءاً من الكتلة السوفيتية".

وحث الرئيس الأوكراني الغرب على سرعة تسليم الأسلحة. وقال "التأخير كان ومازال خطأ".

وقال زيلينسكي إنه لا يعتقد أن بإمكان روسيا الفوز. وشبه أوكرانيا بالنبي داود وروسيا بجالوت. وقال إن داود هزم جالوت بمقلاع أي بالعمل وليس بالأحاديث وإن جالوت "ليس لديه فرص". وقال "يتعين علينا الإسراع، الإسراع باتفاقياتنا والإسراع بالتسليم (العتاد العسكري) لتقوية مقلاعنا والإسراع في اتخاذ القرارات لتقييد القدرات الروسية".

خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)