 مؤتمر ″ميثاق مع إفريقيا″ ـ ميركل تؤكد أن ″الفرص أكبر من المخاطر″ بالقارة السمراء | أخبار | DW | 19.11.2019

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أخبار

مؤتمر "ميثاق مع إفريقيا" ـ ميركل تؤكد أن "الفرص أكبر من المخاطر" بالقارة السمراء

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تفاجأ دائما من تحفز الشباب الأفريقي، داعية إلى عمل ما يمكن للتعاون مع القارة السمراء. وتستضيف المستشارة في برلين مؤتمر "ميثاق مع أفريقيا" بحضور سياسيين من 12 بلد أفريقي.

Compact with Africa Afrikagipfel Bundesregierung Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Hilse)

صورة من الأرشيف

تعقد  أنغيلا ميركل في ديوان المستشارية في برلين اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) مؤتمر "ميثاق مع أفريقيا" بحضور العديد من رؤساء دول وحكومات افريقية ومسؤولين آخرين في الحكومة الألمانية ورجال أعمال. ويهدف المؤتمر على نحو رئيسي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من الدول الصناعية الغنية إلى أفريقيا.

وتم إطلاق مبادرة "ميثاق مع أفريقيا" عام 2017 خلال تولي ألمانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، بغرض توفير ظروف أفضل للتجارة والاستثمار وشراكة متساوية.

مختارات

قبل سبعين سنة، في 23 مايو/ أيار 1949 تم إعلان القانون الأساسي كدستور لألمانيا. الدستور الذي تحققت في ظله نجاحات نادرة شكل مصدر إلهام لدساتير دول عديدة. في جنوب أفريقيا بشكل خاص يظهر إشعاع الدستور الألماني كنموذج يحتذى. (23.05.2019)

احتلت أفريقيا مرتبة محورية منذ بداية عمله كوزير للتنمية. في حديث مع دويتشه فيله يدعم غيرد مولر نموذج التعاون على قدم المساواة، ومن أجل ذلك يجب على الدول الشريكة "فعل المزيد بنفسها" من أجل تنمية مستدامة. (11.09.2018)

وأبرمت وزارة التنمية الألمانية شراكات إصلاح مع ثلاثة من الدول المشاركة في المبادرة، وهي تونس وغانا وكوت ديفوار. ويعتزم وزير التنمية الألماني غيرد مولر توقيع ثلاث شراكات إصلاحية أخرى مع المغرب والسنغال وإثيوبيا على هامش قمة برلين.

وبحسب وزارة التنمية الألمانية، يوجد في أفريقيا حوالي نصف الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في القارة السمراء بحلول عام 2050 ليصل إلى 20% من إجمالي عدد السكان في العالم.

وقالت المستشارة الألمانية في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى (ARD) نشرت اليوم الثلاثاء إن "أفريقيا قارة لديها فرص أكثر من المخاطر لكن ما زال هناك كثير مما يجب فعله". وأضافت ميركل "أنا دائما أتفاجأ بمدى حالة التحفيز التي عليها الشباب في أفريقيا ولذلك يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للتعاون مع أفريقيا، لا للحديث عن إفريقيا، ولكن لفعل شيء معًا".

ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دعم الشركات الألمانية في تعزيز استثماراتها في أفريقيا. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، زادت الاستثمارات الألمانية المباشرة في أفريقيا منذ عام 2015 لأكثر من الضعف. وكانت تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة لألمانيا في أفريقيا نحو 0.71 مليار يورو عام 2015، و 1.73 مليار يورو عام 2016، 1.12 مليار يورو عام 2017، 1.94 مليار يورو العام الماضي. ومن المنتظر أن يعرض ألتماير التحسينات الراهنة في أدوات التجارة الخارجية.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

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ميركل في إفريقيا لتدعيم مبدأ الشراكة المتكافئة

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