مؤتمر "ميثاق مع إفريقيا" ـ ميركل تؤكد أن "الفرص أكبر من المخاطر" بالقارة السمراء

تعقد أنغيلا ميركل في ديوان المستشارية في برلين اليوم الثلاثاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) مؤتمر "ميثاق مع أفريقيا" بحضور العديد من رؤساء دول وحكومات افريقية ومسؤولين آخرين في الحكومة الألمانية ورجال أعمال. ويهدف المؤتمر على نحو رئيسي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من الدول الصناعية الغنية إلى أفريقيا.

وتم إطلاق مبادرة "ميثاق مع أفريقيا" عام 2017 خلال تولي ألمانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى، بغرض توفير ظروف أفضل للتجارة والاستثمار وشراكة متساوية.

وأبرمت وزارة التنمية الألمانية شراكات إصلاح مع ثلاثة من الدول المشاركة في المبادرة، وهي تونس وغانا وكوت ديفوار. ويعتزم وزير التنمية الألماني غيرد مولر توقيع ثلاث شراكات إصلاحية أخرى مع المغرب والسنغال وإثيوبيا على هامش قمة برلين.

وبحسب وزارة التنمية الألمانية، يوجد في أفريقيا حوالي نصف الاقتصادات العشرين الأسرع نموا في العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان في القارة السمراء بحلول عام 2050 ليصل إلى 20% من إجمالي عدد السكان في العالم.

وقالت المستشارة الألمانية في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى (ARD) نشرت اليوم الثلاثاء إن "أفريقيا قارة لديها فرص أكثر من المخاطر لكن ما زال هناك كثير مما يجب فعله". وأضافت ميركل "أنا دائما أتفاجأ بمدى حالة التحفيز التي عليها الشباب في أفريقيا ولذلك يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للتعاون مع أفريقيا، لا للحديث عن إفريقيا، ولكن لفعل شيء معًا".

ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دعم الشركات الألمانية في تعزيز استثماراتها في أفريقيا. وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، زادت الاستثمارات الألمانية المباشرة في أفريقيا منذ عام 2015 لأكثر من الضعف. وكانت تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة لألمانيا في أفريقيا نحو 0.71 مليار يورو عام 2015، و 1.73 مليار يورو عام 2016، 1.12 مليار يورو عام 2017، 1.94 مليار يورو العام الماضي. ومن المنتظر أن يعرض ألتماير التحسينات الراهنة في أدوات التجارة الخارجية.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)