مؤتمر لبنان..مساعدات طوارئ ألمانية وتشديد دولي على الشفافية

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن مؤتمر لبنان الدولي تعهد بتقديم مائتي مليون يورو كمساعدات طارئة إلى لبنان لتجاوز الكارثة التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت. ومن جهتها ذكرت الأمم المتحدة أن تقديراتها ترجح أن لبنان بحاجة إلى نحو 116,9 مليون دولار في شكل مساعدات دولية طارئة. وتم تضمين هذه التقديرات، التي تشمل مساعدات مطلوبة بشكل عاجل للرعاية الطبية، وأغذية وإقامة في حالات الطوارئ، في وثيقة للأمم المتحدة نشرها قصر الإليزيه اليوم الأحد عقب مؤتمر المانحين من أجل لبنان المنكوب

بالأزمات.

وقال هايكو ماس للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني إن بلاده ستسهم بـ20 مليون يورو إضافية. ولم يصدر عن الجانب الفرنسي، الذي ينظم المؤتمر بالمشاركة مع الأمم المتحدة، تصريحات بعد تتعلق بقيمة المساعدات المقررة للبنان.

وقد وجه ماكرون التحية إلى ترامب بشكل شخصي في المؤتمر الافتراضي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة. ويمثل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بلاده في هذا المؤتمر.

وشددت الدول التي شاركت عبر الفيديو الأحد في مؤتمر مساعدة لبنان بعد الانفجار في مرفأ بيروت على وجوب ايصال هذه المساعدة للسكان "في شكل مباشر" وفي إطار "الشفافية".

الرئيس ماكرون خلال المؤتمر الدولي حول لبمان، والذي عقد عبر الفيديو

وحسب تصريحات قصر الإليزيه في فرنسا، فإن المؤتمر شارك فيه ممثلون عن 36 دولة ومنظمة على الأقل، من بينهم أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ممثلو ثلاثين بلدا بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون في بيان صدر في ختام المؤتمر إن "المشاركين توافقوا على وجوب أن تكون مساعدتهم (...) منسقة في شكل جيد برعاية الأمم المتحدة، على أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني مع أكبر قدر من الفاعلية والشفافية".

ومن جهته حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد الحكومة اللبنانية على إجراء تحقيق "كامل وشفاف" في انفجار مرفأ بيروت، بحسب بيان للبيت الأبيض عن مشاركته في المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان. وقال البيت الأبيض إن "الرئيس ترامب أعاد تأكيد استعداد ورغبة الولايات المتحدة في مواصلة توفير المساعدة لشعب لبنان". وتابع بيان الرئاسة الأميركية أن ترامب "اتفق مع القادة الآخرين على ضرورة تنسيق الاستجابة الدولية بشكل وثيق".

وقال ماكرون إن المهم هو تقديم مساعدات طبية ومواد غذائية وإعادة إعمار سريعة للمدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن " العديد من المدارس قد دُمِّرَتْ"، بحسب تسجيل بثته محطة (بي إف إم تي في).

ويشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل وإصابة عدد هائل من الأشخاص.

مساعدة لبنان وتجنيبه الفوضى

وفي كلمته دعا ماكرون المسؤولين في بيروت إلى الاستجابة إلى الآمال التي يعرب عنها اللبنانيون في الشوارع " فالشعب اللبناني حر وفخور ومستقل". وطالب ماكرون بفعل كل ما يلزم من أجل تجنب العنف والفوضى، مشيرا إلى أن هذه الساعات سيتحدد فيها مستقبل البلد الذي مزقته الأزمات.

وعلى حسابه في موقع توتير كما في التسجيل بثته محطة ( بي إف إم تي في )، تحدث ماكرون بشكل غير محدد عن "قوى" لها مصلحة في الانقسام والفوضى في لبنان. وكانت الاحتجاجات التي وقعت في بيروت أمس قد شهدت أعمال عنف.

ومن جهته أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد أن مجابهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت تتخطى قدرة لبنان، متعهدا أن كل من يثبت التحقيق تورطه سيحاسب وفق القوانين اللبنانية.

وقال عون في كلمته خلال مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني: "لن أطيل عليكم وأشرح ما سببته الكارثة في بيروت على جميع المستويات الانسانية والاجتماعية والصحية والتربوية والاقتصادية وتركت جروحاً في كل بيت، الزلزال ضربنا ونحن في خضم أزمات اقتصادية ومالية ونزوح بالإضافة إلى انعكاسات كورونا مما يجعل مجابهة تداعياته تتخطى قدرة هذا الوطن". وأضاف :"لا يسعني الاّ أن أثمّن عالياً باسمي وباسم الشعب اللبناني التضامن الدولي الذي تجلى بمسارعة قادة الدول والمسؤولين إلى الحضور أو الاتصال والإعراب عن التعاطف والمؤازرة في لملمة الجراح" ، مشيرا إلى مبادرة الدول الشقيقة والصديقة لارسال المساعدات الانسانية والطبية الطارئة.

وشدد على أن "الاحتياجات كبيرة جداً وعلينا الاسراع في تلبيتها خصوصاً قبل حلول الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى وبما يتعلق بصندوق التبرعات المنوي إنشاؤه فأشدد على أن تكون إدارته منبثقة عن المؤتمر".

وأعلنت المفوضية الأوروبية إضافة 30 مليون يورو إلى مبلغ 33 مليونا أعلنته الجمعة في سياق المعونات الطارئة المقدّمة إلى لبنان، وفق ما قال المفوّض يانيس لينارسيك المكلّف المساعدات الإنسانية. وقال في بيان "خلال مؤتمر المانحين لبيروت واللبنانيين، تعهدت المفوضية الأوروبية إجمالي 63 مليون يورو، بينها 33 سبق أن أعلنتها (رئيسة المفوضية) اورسولا فون دير لايين". وشدد على أنّ "التمويل الإنساني الجديد للاتحاد الاوروبي سيمر عبر وكالات الأمم المتحدة، منظمات غير حكومية ومنظمات دولية.

م.أ.م/ م. س ( د ب أ، أ ف ب)