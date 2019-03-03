 مؤتمر في شمال سوريا يبحث مصير أسرى داعش لدى ″قسد″ | أخبار | DW | 06.07.2019

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أخبار

مؤتمر في شمال سوريا يبحث مصير أسرى داعش لدى "قسد"

يشكل مصير آلاف من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" وأفراد عائلاتهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية محور مؤتمر يعقد في شمال شرقي سوريا بمشاركة عشرات الخبراء والباحثين الأجانب إلى جانب قيادات محلية.

Syrien, Baghouz: Männer, die verdächtigt werden, IS Kämpfer zu sein zu sein werden von der SDF durchsucht (Getty Images/AFP/B. Kilic)

يناقش مؤتمر ينظمه مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية في سوريا على مدى ثلاثة أيام بدأت اليوم السبت (السادس من تموز/ يوليو 2019) ورقة عمل بعنوان "المنتدى الدولي حول داعش" في مدينة عامودا، أبرز تحديات مرحلة ما بعد إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم "الدولة الإسلامية"، بعد تجريده من آخر مناطق سيطرته في شرقي البلاد، بحسب المنظمين. ويجمع المؤتمر نحو مئتي مشارك، بينهم خبراء وباحثون يقيمون في الولايات المتحدة ومحامون فرنسيون بالإضافة إلى مسؤولين من الإدارة الذاتية الكردية، وفق المنظمين.

مختارات

 وأورد مركز روجافا في بيان تعريفي بالمؤتمر أنه "ثمة إجماع عالمي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع آلاف المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش وأتباعهم بالإضافة إلى الأطفال المرتبطين به والمحتجزين حالياً في شمال شرقي سوريا". وأضاف "غير أنه يكاد لا يوجد أي توافق بشأن شكل هذا التحرّك".

 وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، في 23 آذار/ مارس من طرد التنظيم من آخر نقاط سيطرته في شرقي البلاد، بعد هجوم واسع بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

 وتعتقل هذه القوات في سجونها نحو ألف أجنبي من مقاتلي التنظيم بينما تحتجز في مخيمات تديرها في شمال شرقي سوريا نحو 13 ألفاً من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب من نساء وأطفال. ويشكل هؤلاء عبئاً على الإدارة الذاتية التي تكرّر مطالبتها الدول الغربية وخصوصاً دول التحالف، بتحمل مسؤولياتها واستعادة مواطنيها لمحاكمتهم على أراضيها.

 ومع تردد غالبية تلك الدول، دعت المجتمع الدولي إلى انشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سوريا ولدعمها من أجل بناء سجون جديدة مهيّأة وتقديم مزيد من المساعدات للمخيمات. وفي العراق المجاور، تجري محاكمة "داعشيين" أجانب تمّ نقلهم من سوريا. وصدرت مؤخراً أحكام بالإعدام بحق 11 فرنسياً بتهمة الانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية". واقترح العراق على دول التحالف وفق ما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس في نيسان/ أبريل "محاكمة الداعشيين الأجانب المحتجزين حاليا من قبل الأكراد في سوريا... مقابل ملياري دولار".

م.م/ ع.ج (أ ف ب)

  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    بالقرب من مدينة الموصل العراقية تقف المقاتلة الكردية حسيبة ناوزاد وبيدها منظار تراقب من خلاله عن كثب الوضع على خطوط الجبهة التي تفصل بين المناطق الكردية وتلك التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). يأتي ذلك فيما يواصل الأكراد والجيش العراقي تقدمهم على حساب الإرهابيين.

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    حسيبة ناوزاد ترصد تحركات العدو قبل أن تعطي الإشارة لزميلتها المقاتلة الأزيدية أسيما داهر (الثالثة على اليمنين) ومقاتلات أخريات بإطلاق النار على الإرهابيين. وبما أنه لا يمكن قتال جهاديي "داعش" فقط عبر الغارات الجوية، فإن الأزيديات والكرديات يشكلن رأس الحربة على الأرض.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    وحتى تتمكن المقاتلة الكردية من إصابة هدفها يجب ألا يحجب أي شيء نظرها، لذلك تقوم بلف شعرها وربطه جيدا حتى لا تسقط أي خصلة على وجهها. هذا "المظهر العسكري" الذي أحيانا ما تدرجه بعض دور الأزياء الغربية في تصاميمها، فإنه يعكس واقعا مرا في العراق وكذلك في سوريا.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    أسيما داهر خلال استراحة محارب. على ذراعها تحمل دبا أحمرا. ربما كرمز لزمن السلام الذي انتهى فجأة في صيف عام 2014 عندما هاجم تنظيم "الدولة الإسلامية" المناطق الأزيدية. عندها بدأت معاناة العديد من الأزيديات اللواتي وجدن أنفسهن مجبرات على توديع وترك كل ما هو غال ونفيس.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    تنظيم "داعش" لم يرأف حتى بحال الأكثر ضعفا ووهنا. مئات الآلاف وجدوا أنفسهم في صيف عام 2014 مجبرين على الفرار من بطش وهمجية الجهاديين. هذه الصورة، التي تظهر شيخا عجوزا يستند إلى امرأتين، جابت العالم كله كرمز لمعاناة الأزيديين.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    هذه الفتاة الأزيدية، التي لا تريد الكشف عن وجهها، تعرضت في صيف عام 2014 للاختطاف قبل أن تجبر على الزواج قسرا من أحد مقاتلي "داعش". وبعدها بشهرين تمكنت الفتاة الأزيدية، التي لم يتجاوز عمرها الـ15 عاما، من الفرار من قبضة التنظيم الإرهابي. واليوم ها هي تعيش بين أهلها وذويها وتروي ما تعرضت له من مآس يكاد اللسان يعجز عن وصفها.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    ظلت مدينة كوباني الكردية (عين العرب)، الواقعة شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، لأشهر عدة وهي تحت حصار مقاتلي "داعش". حينها استبسل الأكراد في الدفاع عن مدينتهم قبل أن يتمكنوا –وبدعم من الطائرات الحربية الأمريكية – من تحريرها من قبضة الإرهابيين الذين تركوا كوباني خرابا ودمارا.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    تنظيم "داعش" يحارب كل من يخالفه في إيديولوجيته. كما يستخدم التفرقة ويحاول نشر الكراهية وبث البلبلة بين الأطياف والأديان. بيد أن محاولاته لم تكلل دائما بالنجاح. والدليل على ذلك الصداقة التي تربط بين الكرديات والأزيديات اللواتي انتصرن – ولو رمزيا – على التنظيم الإرهابي.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

    تنظيم "داعش" لم يهزم بعد عسكريا، إذ أنه لا يزال يسيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق. أما الكرديات والأزيديات فسيواصلن كفاحهن ضده، بعد أن لقنّه درسا بأن النساء لسن جاريات!

    الكاتب: كيرستن كنيب/ش.ع


مختارات

كرديات وأزيديات على خط الجبهة الأمامي في مواجهة "داعش"

قبل عامين شكلت مناطق الأزيديين بشمال العراق مسرحا لمأساة إنسانية يكاد لم يشهد لها مثيل منذ عقود، فقد تعرض الأزيديون لهجوم من قبل "داعش" الذي أسر واستعبد الكثيرات من بناتهم. واليوم تقف الأزيديات على الجبهة لمحاربة "داعش" (09.05.2016)  

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