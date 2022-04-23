مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية بألمانيا

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نحو 40 دولة للمشاركة في مؤتمر حول الحرب في أوكرانيا يعقد اليوم الثلاثاء (26 إبريل/نيسان 2022) في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، فيما حذرت موسكو من خطر "حقيقي" لنشوب حرب عالمية ثالثة.

واستهل أوستن المحادثات بالتعبير عن ثقته في أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ شهرين، وقال "لقد ألهمت مقاومتكم العالم الحر"، وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه "لا يمكن تبريره". وأضاف "من الواضح أن أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار، وكذلك

الجميع هنا".

والهدف من المؤتمر هو تأمين أمن أوكرانيا وسيادتها على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يركز على الاحتياجات الدفاعية للبلاد في الفترة التي تلي الحرب، كما يناقش تسليح كييف كي تتمكن من التصدي لهجوم روسي في الشرق

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن المؤتمر لا يعقد تحت رعاية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأن دولا ليست أعضاء في الحلف من بين المدعوين.

من المتوقع أن تناقش الدول الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا بعد الحرب وتسليح كييف لتتمكن من ضد هجوم روسي في الشرق

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الاثنين مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار ليرتفع إجمالي مساعدتها إلى 3.4 مليارات. وبات الأمريكيون يزودون كييف بأسلحة ثقيلة لصد القوات الروسية التي تركز جهودها على شرق أوكرانيا وجنوبها بعدما فشلت في السيطرة على كييف.

مساعدات أمنية متزايدة لكييف

من جانبه، قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي إن الهدف الرئيسي للمحادثات هو جعل المساعدة الأمنية المتزايدة لكييف، والتي تشمل أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة مسلحة وذخيرة، متزامنة ومنسقة. وقال ميلي للصحفيين المسافرين معه "الأسابيع المقبلة ستكون حرجة للغاية... إنهم بحاجة إلى دعم مستمر لتحقيق النجاح في ساحة المعركة.. هذا هو الهدف الحقيقي من هذا المؤتمر".

وفي الفترة التي سبقت المؤتمر زار أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كييف حيث التقيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد واتفقا على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا. كما تم تزويدهما بمعلومات مهمة حول متطلبات الدفاع الأوكرانية، والتي من المقرر مناقشة تفاصيلها مع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها الذين سيحضرون المؤتمر.

مشاهدة الفيديو 02:17 بلينكن وأوستن يعلنان لزيلينسكي عن مساعدة أمريكية جديدة بـ700 مليون دولار

وبعد أن صدت القوات الأوكرانية هجومها على كييف في الشمال، أعادت موسكو نشر قواتها في الشرق لشن هجوم بري في دونباس. وقال أوستن للصحفيين بعد رحلته إلى أوكرانيا "بوسعهم تحقيق النصر إذا اوافرت لديهم المعدات المناسبة والدعم المناسب".

موسكو تحذر من حرب عالمية

وفيما تتسبب الحرب في أوكرانيا بتوترات غير مسبوقة بين روسيا والدول الغربية، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باحتمال توسع نطاق الحرب وتحولها إلى نزاع عالمي.

وقال لافروف في حديثه إلى وكالات أنباء روسية، "الخطر كبير وحقيقي لا يمكن التقليل من شأنه"، وذلك غداة زيارة بلينكن وأوستن لأوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن "النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض". وأضاف "لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات".

وقال لافروف إنه واثق من أن "كل شيء سينتهي بالطبع بتوقيع اتفاق". وتابع الوزير الروسي "لكن شروط هذا الاتفاق ستعتمد على الوضع القتالي على الأرض".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ، رويترز)