مؤتمر دولي في طرابلس لدعم استقرار ليبيا

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من طرابلس هذه المرة انطلقت فعاليات “مؤتمر دعم استقرار ليبيا” بمشاركة إقليمية واممية ودولية في خطوة تهدف لدعم المسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد
وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد.
أكد مؤتمر دعم ليبيا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شدد على احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
قبل أسابيع من انتخابات رئاسية حاسمة في ليبيا، انطلق الخميس مؤتمر لدعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، بحضور 30 دولة. مصادر إعلامية محلية تتحدث عن مغادرة الوفد الإماراتي فور وصوله إلى مطار معيتيقة.
كلف خليفة حفتر الفريق عبد الرزاق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفا له ولمدة ثلاثة أشهر، فيما يبدو إشارة إلى نيته الترشح للرئاسة. هذا في وقت جدد وزير خارجية ألمانيا دعوته إلى إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المرتزقة.
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