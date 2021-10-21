مؤتمر دولي في طرابلس لدعم استقرار ليبيا

وسط تزايد الخلافات.. الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا!

وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد.