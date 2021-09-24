 مؤتمر دولي في طرابلس لدعم استقرار ليبيا | DW الأخبار | DW | 21.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مؤتمر دولي في طرابلس لدعم استقرار ليبيا

من طرابلس هذه المرة انطلقت فعاليات “مؤتمر دعم استقرار ليبيا” بمشاركة إقليمية واممية ودولية في خطوة تهدف لدعم المسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد

مشاهدة الفيديو 02:13

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : مخاوف تحفّ انتخابات ليبيا.. مَن يملك وصفة العبور الآمن؟ 24.09.2021

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

09/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Libyan Government of National Accord / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as LibyaÄôs House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021. Government of National Accord/Handout / Anadolu Agency

وسط تزايد الخلافات.. الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا! 07.11.2021

وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد.

A general view shows the opening session of an international conference in support of Libyan stability at a hotel in the capital Tripoli on October 21, 2021. - Libya's fragile unity government hosts senior foreign officials today to drum up support on spiky transitional issues as the war-torn country gears up for a landmark December election. The conference comes two months ahead of planned presidential polls under a United Nations-led peace process that seeks to end a decade of conflict and chaos. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" يؤكد على تهيئة الأجواء لانتخابات نزيهة 21.10.2021

أكد مؤتمر دعم ليبيا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لبناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، كما شدد على احترام السلطات الليبية لالتزاماتها وتعهداتها الدولية واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

Libyan soldiers man a checkpoint southeast of the capital Tripoli, on September 4, 2021, after clashes near the Tekbali barracks, the headquarters of 444 Brigade. - Two Libyan army units used heavy artillery in an exchange of fire overnight centring on a barracks in a densely populated area of southeast Tripoli, the military command said. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس برعاية أممية 21.10.2021

قبل أسابيع من انتخابات رئاسية حاسمة في ليبيا، انطلق الخميس مؤتمر لدعم استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، بحضور 30 دولة. مصادر إعلامية محلية تتحدث عن مغادرة الوفد الإماراتي فور وصوله إلى مطار معيتيقة.

FILE PHOTO: Libyan commander Khalifa Haftar at the Parliament in Athens, Greece, January 17, 2020. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

حفتر "يستعد" للترشح وألمانيا تدعو لإجراء الانتخابات بموعدها 22.09.2021

كلف خليفة حفتر الفريق عبد الرزاق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفا له ولمدة ثلاثة أشهر، فيما يبدو إشارة إلى نيته الترشح للرئاسة. هذا في وقت جدد وزير خارجية ألمانيا دعوته إلى إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المرتزقة.