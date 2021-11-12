 مؤتمر جديد حول ليبيا في باريس.. هل يحقق السلام هذه المرة؟ | مسائية DW | DW | 12.11.2021

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مسائية DW

مؤتمر جديد حول ليبيا في باريس.. هل يحقق السلام هذه المرة؟

مؤتمر دولي جديد في باريس حول ليبيا وعلى رأس جدول المحادثات ملفا الانتخابات والمقاتلين الأجانب.. ماذا تحقق في الملفين؟ وكيف ينظر الليبيون إلى الجهود الفرنسية؟

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