مؤتمر جديد حول ليبيا في باريس.. هل يحقق السلام هذه المرة؟

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مؤتمر دولي جديد في باريس حول ليبيا وعلى رأس جدول المحادثات ملفا الانتخابات والمقاتلين الأجانب.. ماذا تحقق في الملفين؟ وكيف ينظر الليبيون إلى الجهود الفرنسية؟
هدد القادة المجتمعون في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 كانون الأول/ديسمبر.
يُعقد مؤتمر دولي في باريس حول ليبيا للمساعدة في استقرار البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن مهمة كهذه تواجه معوقات منها الخلافات الداخلية وتناقض مصالح الدول إضافة إلى سلاح المرتزقة والميليشيات.
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التزام ألمانيا بدعم ليبيا حتى بعد تغيير الحكومة ببرلين، داعية إلى انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا. فيما أثنى رئيس المجلس الرئاسي الليبي على الدور الإيجابي لألمانيا في ليبيا.
قوانين مثيرة للجدل بشأن الانتخابات، وتأجيل للانتخابات البرلمانية إلى مطلع العام المقبل، وثقة مفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد، وضغوط أوروبية لإتمام الانتخابات بأي ثمن.. فإلى أين تتجه ليبيا؟
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