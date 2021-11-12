مؤتمر جديد حول ليبيا في باريس.. هل يحقق السلام هذه المرة؟

مؤتمر باريس يهدد بفرض عقوبات على أي طرف يعرقل الانتخابات في ليبيا

هدد القادة المجتمعون في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج" الانتخابات المقررة في هذا البلد في 24 كانون الأول/ديسمبر.