مؤتمر "بغداد 2" في الأردن.. أي جديد في الملفات الإقليمية؟

مؤتمر "بغداد 2" يؤكد على أمن واستقرار العراق ويرفض التدخل في شؤونه

من أجل حل الأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، دعت دول مشاركة في مؤتمر "بغداد 2" العراق إلى الابتعاد عن النفوذ الإيراني، كما عبر مشاركون في القمة المنعقدة في الأردن، إلى رفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق.