 مؤتمر "بغداد 2" في الأردن.. أي جديد في الملفات الإقليمية؟ | مسائية DW | DW | 20.12.2022

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مسائية DW

مؤتمر "بغداد 2" في الأردن.. أي جديد في الملفات الإقليمية؟

مؤتمر بغداد اثنين، ينعقد في الأردن في ظل تطورات وتحولات كثيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط والعالم.. فما الذي بحثه المؤتمر في دورة هذا العام؟ وما الجديد في ملف المصالحة السعودية الإيرانية؟

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A handout picture released by the Jordanian Royal Palace shows (R to L) Jordan's Crown Prince Hussein receiving Iraq's Prime Minister Mohamed Shia al-Sudani in the capital Amman on December 20, 2022, ahead of the Baghdad Conference for Cooperation and Partnership in Jordan. - Jordan on December 20 hosts a Middle East summit bringing together regional and international players in a bid to defuse tensions, particularly in neighbouring Iraq. The Baghdad II meeting, which will also include France and the European Union, follows an August 2021 summit in Iraq's capital organised at the initiative of French President Emmanuel Macron. It takes place as several countries in the region are mired in unrest. (Photo by Jordanian Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / JORDANIAN ROYAL PALACE / YOUSEF ALLAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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