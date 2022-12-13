مؤتمر "بغداد 2" في الأردن.. أي جديد في الملفات الإقليمية؟

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مؤتمر بغداد اثنين، ينعقد في الأردن في ظل تطورات وتحولات كثيرة شهدتها منطقة الشرق الأوسط والعالم.. فما الذي بحثه المؤتمر في دورة هذا العام؟ وما الجديد في ملف المصالحة السعودية الإيرانية؟
من أجل حل الأزمات المتعددة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، دعت دول مشاركة في مؤتمر "بغداد 2" العراق إلى الابتعاد عن النفوذ الإيراني، كما عبر مشاركون في القمة المنعقدة في الأردن، إلى رفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق.
التقى عدد من قادة الشرق الأوسط والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد في قمة يستضيفها العراق. ومن بين قادة الدول المشاركين في القمة العاهل الأردني الملك عبد الله وأمير قطر الشيخ تميم والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
تزامن احتفاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمرور خمس أعوام على توليه منصبه بتدشينه جولة إقليمية ليعود إلى المشهد السياسي الدولي بفضل عائدات النفط وتحالفاته والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
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