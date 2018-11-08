 مؤتمر باليرمو.. هل تنجح إيطاليا في حلحلة الوضع الليبي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 12.11.2018

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سياسة واقتصاد

مؤتمر باليرمو.. هل تنجح إيطاليا في حلحلة الوضع الليبي؟

تشهد مدينة باليرمو الاثنين افتتاح مؤتمر دولي حول ليبيا بهدف انهاء حالة الفوضى فيها، لكن نتائج المؤتمر غير مؤكدة ومهددة بالشكوك إزاء مشاركة المشير حفتر الرجل القوي بشرق ليبيا. فهل تنجح إيطاليا في حلحلة الوضع الليبي؟

Libyen Straßenkämpfe zwischen Armee und Ansar al-Scharia Milizen in Benghasi (picture alliance/abaca/M. Elshaiky)

تستعد إيطاليا لخوض محاولة جديدة لإنهاء حالة الفوضى في ليبيا خلال مؤتمر دولي تنظمه في باليرمو بجنوب إيطاليا وتشارك فيه قوى ليبية متصارعة على السلطة في البلد الذي لم يعرف الاستقرار منذ 2011 بعد سقوط نظام الديكتاتور معمر القذافي. ولكن ورغم ذلك تتبلور في الوقت الراهن ملامح ومعالم القمة الدولية الرئيسية المرتقبة حول ليبيا، والتى تستضيفها مدينة باليرمو الإيطالية، لتأخذ شكل حدث دبلوماسي ذي مدى محدود نسبيا، ولكنه قد يسفر فى الوقت ذاته عن نتائج مفيدة.

وخلال القمة التي تنطلق اليوم (الاثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء كان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتى  يأمل في التفاعل والتواصل مع قادة من أمثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الوقت الذي يقود فيه دفعة جديدة لاستقرار البلد الذي تضربه الصراعات.

مختارات

ارتفعت حالات الغرق والموت في البحر المتوسط بين المهاجرين في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا بشكل غير مسبوق، حيث بلغت حالات الوفاة بينهم في شهر سبتمبر/ أيلول 2018 نحو 20 في المائة وفق منظمة "سي ووتش" للإغاثة والإنقاذ. (06.10.2018)

بعد أن عجزت حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج عن توفير الأمن في طرابلس من خلال وضع حد للمعارك في محيطها، دعت إلى تحرك أممي "أكثر حزماً وفاعلية" لحماية المدنيين وإنهاء المعارك. (22.09.2018)

ومع ذلك، لن يكون هناك حضور لقادة الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا. وسيمثل باريس وزير الخارجية إيف لو دريان في حين من المتوقع أن ترسل العواصم الثلاث الأخرى مسؤولين على مستوى أدنى. وقد يكون ذلك بمثابة عدم ابداء كثير من التقدير  لـ "كونتى" شخصيا، الذي أكد قبل ثلاثة أسابيع علانية على حضور ميركل على تويتر. ومن المقرر أن يمثل الحكومة الألمانية وزير دولة مغمور بوزارة الخارجية، هو نيلز أنين.

وتقول كلوديا جاتسيني، وهي خبيرة في الشؤون الليبية في "المجموعة الدولية للأزمات"، إنه بسبب عدم وجود الكثير مما يمكن أن يفرزه مؤتمر باليرمو، فليس من المستغرب أن العديد من الزعماء لا يعيرونه اهتماما ولا يحضرون أساسا. وقالت جاتسيني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.): "لقد ولد المؤتمر بشكل رئيسي من رغبة إيطاليا في إظهار قيادتها وموازنة نفوذ فرنسا المنافس بشأن ليبيا،  وليس بسبب وجود تطورات على الأرض بررت ذلك".

وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، رسم غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا صورة لمأزق سياسي دائم، وقال "إن عددا لا حصر له من الليبيين ضاقوا ذرعا بالمغامرات العسكرية والمناورات السياسية التافهة" من قبل الأطراف الفاعلة على الأرض.

يذكر أن ليبيا، وهي دولة غنية بالنفط والغاز، أصبحت مركزاً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وملاذاً للإرهابيين، وتعاني من الاضطرابات منذ العملية المدعومة من حلف الناتو للإطاحة بالزعيم (الراحل) معمر القذافي عام 2011.

وينبغي لمحادثات باليرمو على الأقل إعادة توحيد الأطراف السياسية الفاعلة الأساسية. وهذه الأطراف هي: رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج؛ والمشير خليفة حفتر، الرجل العسكري القوي الذي يسيطر على شرق ليبيا، ورئيسا برلمانين اثنين متنافسين، هما خالد المشري من المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح من مجلس النواب.

واجتمعت الشخصيات الأربع في باريس في أيار/مايو الماضي تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اقترح يوم العاشر من كانون أول/ ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما ثبت بأنه أمر غير واقعي إلى حد بعيد.

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هل ينجح مؤتمر باليرمو في إيطاليا، بحل النزاع في ليبيا؟

وعارضت إيطاليا الخطة الانتخابية الفرنسية، وسط استياء شديد في روما بسبب تدخل باريس في الشؤون الليبية. وتعتبر إيطاليا، الدولة الاستعمارية السابقة في ليبيا، البلد جزءًا من مجال نفوذها الجغرافي. كما أن التنافس الفرنسي- الإيطالي على ليبيا يصطبغ بألوان المصالح المتنافسة لشركتي النفط والغاز في البلدين، "توتال" و"إيني". وقد أبدت باريس انحيازها إلى حد بعيد إلى حفتر، في حين أن روما قد دعمت السراج.

وقال رومانو برودي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية،  لصحيفة "إل ميساجيرو" اليومية يوم السبت المنصرم، إنه يتعين على البلدين أن يعملا معا لأن فرنسا وإيطاليا قويتان بما يكفي "لمقاطعة خطة كل منهما الأخرى تجاه ليبيا، وليس لإنجاحها". ويوفر استخدام محادثات باليرمو لتوحيد الصفوف وراء خطة الانتقال السياسي التي أعلنها سلامة، والتي تتوقع إفراز ما يسمى بالمؤتمر الوطني، المؤدي إلى الانتخابات في وقت ما من عام 2019 ، الفرصة أمام باريس وروما لإنهاء نزاعهما.

وفي تقريره يوم الخميس الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة إن ليبيا بلد "ثري" يتم إفقار شعبه من جانب الجماعات الإجرامية التي "تسرق المليارات من الخزائن الوطنية"، وقال إن وحدة المجتمع الدولي "حاسمة" لتحقيق الاستقرار في البلاد.

ويصر كونتى على أن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها. وكتب رئيس الوزراء على فيسبوك يوم الجمعة يقول: "نحن بالتأكيد لا نتوقع حل كل المشاكل ولكننا نريد أن نوفر فرصة مستدامة للحوار" في محادثات باليرمو، واصفا الحدث بأنه يمثل "خطوة رئيسية" في الاستراتيجية التي تقودها الأمم المتحدة تجاه ليبيا.

وفي مقدمة إشكاليات مؤتمر باليرمو ما يخص حضور المشير خليفة حفتر له. ففي الوقت الذي يؤكد رئيس الوزراء الإيطالي حضور القائد العسكري بشرق ليبيا، تنفي مصادر مقربة من حركة المشير حضوره المؤتمر.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    تشهد العاصمة الليبية مواجهات بين "اللواء السابع مشاة" المعروف بكتيبة "الكانيات" من جهة، وكتائب أخرى أهمها "ثوار طرابلس"، و"النواصي"، و"301" وقوة الأمن المركزي المعروفة بكتيبة "غنيوة"، التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً، على الجهة المقابلة. وكان فصيلا الزنتان ومصراته تقاسما السيطرة على طرابلس منذ نهاية 2011 وحتى 2014 حين ساد تحالف مكوّن أساساً من مسلحي مصراته.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    تسيطر قوات اللواء السابق خليفة حفتر، المدعوة "الجيش الوطني الليبي"، على معظم مناطق الشرق، وتحديداً من مدينة سرت غرباً إلى الحدود المصرية باستثناء درنة التي تسيطر عليها جماعة قريبة من تنظيم القاعدة. وتسيطر قوات حفتر (75 عاماً) على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً. ويقدر عدد القوات تحت إمرته بين 30 و45 ألف مقاتل.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    الجنوب

    تحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. وذكرت مصادر مطلعة أن الدولة غائبة تماماً عن الجنوب ما جعله ملجأ آمناً لتنظيمي "داعش" والقاعدة" الإرهابيين.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س


مختارات

أبرز الجماعات المسلحة المهيمنة على المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية تقدم لكم هذه الجولة المصورة للإسهام في محاولة لقراءة المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (03.09.2018)  

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هل ينجح مؤتمر باليرمو في إيطاليا، بحل النزاع في ليبيا؟  

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