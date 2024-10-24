مؤتمر باريس لدعم لبنان ـ برلين تتعهد بـ 96 مليون يورو إضافية

تعهدت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو لمساعدة لبنان وذلك قبيل مؤتمر دولي يعقد في باريس مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحزب الله. ويهدف المؤتمر إلى جمع نحو 500 مليون يورو لمساعدة النازحين.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس إن ألمانيا ستقدم 96 مليون يورو (103.57 مليون دولار) إضافية من المساعدات الإنسانية والتنموية للبنان.

جاء الإعلان قبيل اجتماع لنحو 70 وفداً في باريس يركز على مساعدة البلاد. وأضافت بيربوك: "نوضح أننا لا ننظر فقط للمعاناة في لبنان هذه الأيام، بل نتخذ إجراءات؛ نحن ندعم الناس على الأرض الذين يريدون في الغالب شيئاً واحداً فقط: العيش في أمان وسلام في المستقبل، تماماً مثل الكثير من الناس في إسرائيل".

والهدف، حسب بيان مشترك بين وزارتي الخارجية الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية، هو الوصول إلى النازحين داخلياً وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان.

وحسب البيان الذي وصلت منه نسخة لـ DW "من هذا المبلغ، خصصت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية 60 مليون يورو للبنان وسوريا، والتي أقرّتها لجنة الميزانية الأسبوع الماضي. كما تخصص وزارة الخارجية 36 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في لبنان وسوريا".

وأضاف البيان "سيتم تقديم الدعم الألماني من خلال منظمات الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وكذلك عبر المنظمات غير الحكومية مثل الصليب الأحمر الألماني (DRK)، بالإضافة إلى صندوق لبنان الإنساني (LHF) وصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF)." وتابع البيان أن "الهدف هو الوصول إلى النازحين داخليًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان".

وشدد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت متأخر من مساء الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على دعم ألمانيا لمؤتمر لبنان في باريس، الذي تحضره وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك. وذكر بيان للحكومة الألمانية أن المؤتمر يهدف إلى إطلاق عملية سياسية تهدف إلى ضمان أمن الشعب في إسرائيل والحفاظ على سيادة لبنان، بعيداً عن النفوذ الأجنبي.

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ماكرون: يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن فرنسا ستدعم لبنان بمئة مليون يورو مضيفاً أن "الحرب يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن" بين اسرائيل وحزب الله. وقال ماكرون خلال افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تستضيفه باريس ويهدف إلى جمع نحو 500 مليون يورو لمساعدة النازحين بسبب النزاع، إن "فرنسا ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون يورو". وأضاف "يجب أن تتوقف الحرب في أسرع وقت ممكن"، موضحاً أن الهدف هو "دعم سيادة لبنان" وبالتالي "إظهار ان الأسوأ ليس حتمياً وإفساح المجال أمام اللبنانيين لاستعادة التحكم بمصيرهم".

ومن جانبه، حض رئيس حكومة تسيير الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي على التحرك من أجل إبرام وقف لإطلاق النار في بلاده حيث تتصاعد المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، وذلك في كلمة الخميس أمام المؤتمر. وقال ميقاتي إن لبنان يدعو "المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار" بين حزب الله وإسرائيل.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـمنظمة إرهابية.

ومن المقرر أن يركز المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس على تقديم الدعم لسكان لبنان المتضررين من الحرب وإعادة بناء البلاد لتصبح دولة مستقرة وفاعلة. ومن بين المشاركين، شركاء لبنان الدوليون والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات إقليمية ومنظمات مجتمع مدني مختلفة.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)