مؤتمر المناخ يقر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

تحذير ألماني من الفشل وتهديد أوروبي بالانسحاب من "كوب 27" بمصر

تصاعدت حدة الخلافات بين الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر، ما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى تهديده بالانسحاب من المؤتمر، فيما حذرت برلين من الفشل. والقاهرة تطالب الأطراف بأن "ترتقي إلى مستوى الحدث".