 مؤتمر المناخ يقر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار | DW الأخبار | DW | 20.11.2022

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DW الأخبار

مؤتمر المناخ يقر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

المشاركون في مؤتمر المناخ يتفقون على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تداعيات تغير المناخ.

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SHARM EL SHEIKH, EGYPT - NOVEMBER 07: A sign stands illuminated in the plenary hall at the UNFCCC COP27 climate conference on November 07, 2022 in Sharm El Sheikh, Egypt. The conference is bringing together political leaders and representatives from 190 countries to discuss climate-related topics including climate change adaptation, climate finance, decarbonisation, agriculture and biodiversity. The conference is running from November 6-18. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

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