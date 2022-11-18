مؤتمر المناخ يقر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار

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المشاركون في مؤتمر المناخ يتفقون على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تداعيات تغير المناخ.
تصاعدت حدة الخلافات بين الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مصر، ما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى تهديده بالانسحاب من المؤتمر، فيما حذرت برلين من الفشل. والقاهرة تطالب الأطراف بأن "ترتقي إلى مستوى الحدث".
قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر المناخ تمديد المفاوضات ليوم إضافي لمحاولة التوصل إلى توافق على المسائل الشائكة. موضوع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول الفقيرة من ابرز القضايا الخلافية.
تباينت وجهات النظر في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بخصوص المساعدات المالية للدول النامية المتضررة من التغير المناخي. ما هي نقاط الخلاف الرئيسية؟
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