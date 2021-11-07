مؤتمر المناخ/ كوب 23

مؤتمر أممي سنوي لمناقشة برامج وخطط تنفيذ مقررات قمة المناخ في باريس ووضع دليل عمل القمة المقبلة في عام 2018. وقد ألقى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من اتفاق باريس حول المناخ بظلاله على المؤتمر.

عُقد مؤتمر المناخ/ كوب23 خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في مدينة بون الألمانية بحضور نحو 200 وفد مثلوا مختلف دول العالم. وركزت أهدافه على مناقشة وتحديد آليات الحد من التغيرات المناخية. ويأتي على رأس الأهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخفض درجة حرارة كوكبنا التي تزاد بشكل يهدد بذوبان المناطق القطبية وإغراق سواحل وجزر وتدمير مناطق تهدد مصادر حياة البشر.