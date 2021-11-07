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مؤتمر المناخ/ كوب 23

مؤتمر أممي سنوي لمناقشة برامج وخطط تنفيذ مقررات قمة المناخ في باريس ووضع دليل عمل القمة المقبلة في عام 2018. وقد ألقى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من اتفاق باريس حول المناخ بظلاله على المؤتمر.

عُقد مؤتمر المناخ/ كوب23 خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في مدينة بون الألمانية بحضور نحو 200 وفد مثلوا مختلف دول العالم. وركزت أهدافه على مناقشة وتحديد آليات الحد من التغيرات المناخية. ويأتي على رأس الأهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخفض درجة حرارة كوكبنا التي تزاد بشكل يهدد بذوبان المناطق القطبية وإغراق سواحل وجزر وتدمير مناطق تهدد مصادر حياة البشر.

+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
Kohleausstieg-Betreiber von Kohlekraftwerken erhalten Milliardenentschaedigung. Archivfoto: Blick auf Stoerrmthaler See und das Kohle Kraftwerk Lippendorf suedlich von Leipzig in der Abendsonne,Abendhimmel,Sonnenuntergang, Ehemaliger Braunkohleabbau. Kohlekraftwerk,Braunkohle. Kraftwerk,Rauch,Qualm,Schornsteine, CO2, Kohlendioxid. Ausstoss,Treibhausgase,Umweltverschmutzung,Luftverschmutzung,ererwaermung,Klimawandel. Â | Verwendung weltweit

قمة غلاسكو- هل سيصل العالم إلى اتفاق بشأن مشاريع حماية المناخ؟ 31.10.2021

التعاون الدولي ضروري لحماية المناخ، بيد أن الخلافات ما زالت مستمرة حول توزيع العمل وحصد النتائج في المشاريع المناخية العالمية، وهذا الخلاف سيشكل قضية ساخنة للنقاش في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب 26).
ARCHIV - Die Schornsteine eines Blockheizkraftwerkes am neuen Flughafen BER in Schönefeld bei Berlin qualmen am 14.11.2012 vor der untergehenden Sonne. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa UN-Experten: Neuer Höchststand von Treibhausgas in der Atmosphäre) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

2020 سيكون حاسما بالنسبة إلى حماية البيئة 25.12.2019

يتم باستمرار تأجيل قرارات هامة في حماية المناخ الدولية. وفي 2020 لم يعد هذا ممكنا، فاتفاقية باريس ستصبح سارية المفعول.
11.11.2017+++Bonn, Deutschland+++ People march during a demonstration in Bonn against the COP 23 UN Climate Change Conference hosted by Fiji but held in Bonn, Germany November 11, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay

ألمانيا- نتائج مؤتمر المناخ ودور المشاركة العربية 18.11.2017

"إنها روح باريس"، في إشارة إلى اتفاقية باريس 2015، تقول وزير البيئة الألمانية باربرا هندريكس، ممتدحة مؤتمر المناخ في بون وترى أنه حقق المتوقع منه. ولكن هل حقق المؤتمر ذلك فعلا؟ وكيف كانت المشاركة العربية في المفاوضات؟

مؤتمر المناخ في بون يدخل مراحله الحاسمة بحضور ميركل وماكرون 15.11.2017

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مشاركتهما في كوب 23 كل دول العالم لبذل جهود أكثر من أجل مكافحة تغير المناخ والمساعدة في الحد من تأثير انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية.
***ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit aktueller Berichterstattung über NRC.*** Residents of Asubuli village in northeastern Ethiopia which is experiencing worst drought in decades.

هل العالم مستعد لاستقبال اللاجئين المناخيين؟ 09.11.2017

كشف خبراء عسكريون أميركيون أن تأثيرات التغير المناخي قد تتسبب بنزوح حوالي عشرين مليون إنسان على مدى السنوات العشرين القادمة. كيف يمكن الحيلولة دون وقوع ذلك؟ وما الفرص المتاحة في "مؤتمر المناخ العالمي" في بون الألمانية؟
Das Logo der UN-Weltklimakonferenz hängt am 19.10.2017 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) an einem Zelt. Die UN-Weltklimakonferenz findet vom 06. bis 17. November 2017 in Bonn statt. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

مؤتمر"كوب 23 ".. تحديات كبيرة وأهداف طموحة 05.11.2017

يوشك مؤتمر المناخ "كوب 23" في مدينة بون على الانطلاق. وعلى الرغم من عدم استضافتها للمؤتمر، فقد اختيرت جزرفيجي لرئاسته باعتبارها أكثر دول الجزر المتضررة من تغير المناخ. فما هي تحديات وأهداف مؤتمر المناخ؟

Was: Bauarbeit des COP23-Geländes im DW-Hinterhof Bonn Wann: 25 October 2017 Wer: Sonya Diehn/DW Schlagworte: COP23, Bonn, Klimakonferenz, Bauarbeit, DW

مدينة بون تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 23" 01.11.2017

تستعد مدينة بون لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 23". التحضيرات للمؤتمر تجري على قدم وسابق، قبل أسبوع من الانطلاقة. وفي ما يلي جولة مصورة عن أهم هذه الاستعدادات، جزء منها التقط من نافذة مؤسسة DW.
23 August 2017+++Anfang der Bauarbeit des COP23-Geländes im DW-Hinterhof Bonn (c) DW/Sonya Diehn

مؤتمر المناخ "كوب 23" في بون.. خطوات ملموسة نحو حماية المناخ 01.11.2017

تتجه أنظار العالم نحو مدينة بون الألمانية، حيث ستعقد الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً لحماية المناخ "كوب 23"، والذي يفتح أيضاً الباب أمام البلديات والقطاع الصناعي للمساهمة وإبداء الرأي، فما هي الاستعدادات لإنجاح المؤتمر؟
A German team of Munich Re  Foundation during a visit to the fog harvesting  project in southern Morocco Photo title:  Implementation of the plans for new fog nets in Morocco succeeded in November 2013. Drinking water capture from six different kinds of nets is scientifically monitored and  evaluated by the TU Munich. Place and Date:   Mount Boutmezguida , November 2013      Copy Right/ Photographer: Darsihmad Assiciation

"حصاد الضباب"ـ مشروع بدعم ألماني يُغيّر حياة قرى نائية بالمغرب 17.11.2016

حصل مشروع "حصاد الضباب" على جائزة تشجيعية من الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ في مراكش. وساهم هذا المشروع الذي يعتمد على استخراج الماء من الضباب في توفير مياه الشرب لقرى بجنوب المغرب، كانت تعاني من أزمة المياه.
Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

"حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه 16.11.2016

بفضل مشروع رائد يعتمد على استخراج المياه من الضباب تمكنت جمعية مغربية بدعم ألماني من إيصال المياه الصالحة للشرب إلى مئات العائلات بقرى نائية جنوب المغرب. المشروع تم تتويجه في مؤتمر المناخ بمراكش. (إعداد محمد أكينو/ ه.د)
Demonstrators call for action to curb climate change, during a protest in Copenhagen Sunday Dec. 13, 2009. The largest and most important U.N. climate change conference is underway in Copenhagen, aiming to secure an agreement on how to protect the world from calamitous global warming.(AP Photo/Martin Lehmann/POLFOTO) ** DENMARK OUT **

حذر وتظاهرات وصلوات تواكب محادثات مؤتمر المناخ 13.12.2009

الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن تفاؤل حذر بشأن محادثات المناخ في وقت يحاول فيه وزراء بيئة الدول الغنية والفقيرة التوصل إلى اتفاق لمواجهة الاحتباس الحراري، ووزير البيئة الهندي يدعو إلى التحلي بالشجاعة من أجل تحقيق ذلك
Lars Loekke Rasmussen, Prime Minister of Denmark, speaks during the opening ceremony of the Climate Conference in Copenhagen, Denmark, Monday, Dec. 7, 2009. The largest and most important U.N. climate change conference in history opened Monday, with organizers warning diplomats from 192 nations that this could be the best, last chance for a deal to protect the world from calamitous global warming. (AP Photo/Anja Niedringhaus)

قطار المناخ ينطلق في كوبنهاجن وسط أجواء ضبابية 07.12.2009

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر المناخ الدولي في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن بحضور ممثلي 192 دولة وحكومة، إضافة إلى ما لا يقل عن 15.000 شخص يواجهون 12 يوما من التحديات، تصل ذروتها في القمة الختامية يوم 18 ديسمبر.
EU-Flagge Schweden Türkei. Symbolbild Türkei EU und Schweden.

مع تولي السويد للرئاسة الدورية ...تركيا تأمل بتسريع وتيرة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي 30.06.2009

تسلمت السويد مهام الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي في ظل تحديات أبرزها التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية ومكافحة التغيرات المناخية. فيما تأمل تركيا في الإسراع بوتيرة مباحثات ضمها للاتحاد خلال الرئاسة السويدية.
Symbolbild Klimaschutz Klimawandel Kosten Euro

خبراء المناخ يحذرون من إهمال حماية المناخ بسبب الأزمة المالية 22.10.2008

مؤتمر المناخ الثالث في مدينة بوتسدام يحذر من تراجع جهود التصدي لتغيرات المناخ بسبب الأزمة المالية الحالية. والخبراء يقولون إن على الإنسان أن لا يبالغ في استنزاف أرصدته الطبيعية كما فعل مع أرصدته المالية.
Environment activist hold a banner during a campaign in the venue of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Nusa Dua, Bali, Indonesia on 14 December 2007. Indonesia and the UNFCCC jointly host the 13th Session of Conference of Parties (COP13) to the UN Framework Convention on Climate Change and the third Session of Conference of Parties serving as a meeting of parties to the Kyoto Protocol. EPA/MADE NAGI +++(c) dpa - Bildfunk+++

شبح الفشل يخيم على مؤتمر بالي لمكافحة التغيرات المناخية 14.12.2007

يواصل المشاركون في مؤتمر بالي مفاوضاتهم المارثونية بهدف إحراز تقدم مفاجئ قد ينقذ المؤتمر من الفشل. الجانب الأمريكي لا يزال متمسكا بشدة بموقفه الرافض لمقترحات الالتزام بخفض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
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