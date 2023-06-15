 مؤتمر المانحين لسوريا في بروسكل.. وعود بالمليارات وآفاق معتمة! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2023

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مؤتمر المانحين لسوريا في بروسكل.. وعود بالمليارات وآفاق معتمة!

بالنسخة السابعة من مؤتمر المناحين لسوريا، تم الإعلان عن تقديم مساعدات بالمليارات، لصالح السوريين وكذلك دول الجوار والمستقبلة للاجئين للتعامل مع الأزمة الناجمة عن الحرب. لكن الصورة قاتمة وفقا للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة.

(15.06.2023) مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة

جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يتحدث عن التعهدات الأوروبية في مؤتمر المانحين.

في مؤتمر المانحين لسوريا، أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامات المساعدات التي تعهد بها من قبل والتي تزيد عن 1.5 مليار يورو. وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 560 مليون يورو (600 مليون دولار) إضافية في عام 2024 لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.

مختارات

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل اليوم الخميس (25 يونيو/ حزيران 2023) خلال إعلانه عن المبلغ في مؤتمر المانحين الدوليين لسوريا: "لسوء الحظ، كان هناك تقدّم طفيف جدًا خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري".

وشدّد على أن المساعدات مخصصة للسوريين في وطنهم وكذلك للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم وليس لنظام الرئيس بشار الأسد.

ألمانيا تقدم أكثر من مليار يورو لتخفيف الأزمة

ومن جانبها، تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم أكثر من مليار يورو للتعامل مع أزمة اللاجئين في سوريا والمنطقة، مقسمة بين وزارة الخارجية الألمانية ووزارة التنمية. وقالت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الألمانية سفينيا شولتسه إن "نسيان الأزمة السورية الآن سيكون خطأ فادحا".

وأعلنت الوزارة تأييدها للخطوات التي اتخذتها تركيا ولبنان والأردن التي استقبلت 5.6 مليون لاجئ سوري.

وفقًا لشولتسه، فإن مزيج الحرب الأهلية والنزوح الجماعي وكارثة الجفاف والزلزال سيكون له عواقب وخيمة على الناس في المنطقة وخارجها. وفي المؤتمر نفسه، مثل ألمانيا وزير الدولة توبياس ليندنر.

أمريكا تقدم مساعدات بنحو مليار دولار

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أعلنت مساعدات إضافية لسوريا قيمتها 920 مليون دولار خلال مؤتمر بروكسل اليوم الخميس. وأضافت الوزارة في بيان أن الحزمة الجديدة ترفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار هذا العام ونحو 16.9 مليار دولار منذ بدء الحرب في سوريا.

إعادة إعمار سوريا .. هل ستكون بأموال خليجية؟

 

وضع قاتم مثير للتشاؤم

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تشاؤمه بشأن الوضع في سوريا، حيث تدور رحى حرب أهلية منذ عام 2011، أودت بحياة نحو 500 ألف شخص، وخلفت ملايين النازحين واللاجئين.

وقال بوريل إنه في عام 2022 كان هناك تقدم ضئيل جدا، والواقع هو أن التطور نحو حل سلمي دائم قد وصل إلى طريق مسدود. وأضاف  كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وسوريا وتجديد الاتصالات بين تركيا والنظام السوري ليسا طريق الاتحاد الأوروبي.

وفي بداية المؤتمر الدولي السابع للمانحين لسوريا، رسمت الأمم المتحدة صورة قاتمة للوضع في البلد التي تعاني من الحرب الأهلية. إذ يعتمد أكثر من 15 مليون شخص على المساعدات الإنسانية.

منظمات إغاثة تحذر

وفي الوقت نفسه، اشتكى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ ومفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من النقص الصارخ في الأموال.

خطة المساعدات الحالية لسوريا والبالغة 5.4 مليار دولار (تعادل 5 مليار يورو) ممولة بنسبة 11 في المائة فقط، أما الخطة المقترحة لمساعدة دول الجوار في المنطقة والدول المستقبلة للاجئين والتي تبلغ 5.35 مليار يورو فممولة بنسبة 10 في المائة فقط.

صورة من الأرشيف للنسخة الثالثة من مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل عام 2019.

صورة من الأرشيف للنسخة الثالثة من مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل عام 2019.

وقبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل لدعم الوضع الانساني في سوريا حذرت منظمات إغاثة من وجود معوقات في إمدادات المساعدات والتمويل. وقالت منظمة "دياكوني كاتاستروفينهيلف" الإنسانية الألمانية "لم يحدث من قبل منذ اندلاع الحرب الأهلية أن الكثير من الأشخاص في سوريا غير متأكدين مما إذا كان سيكون لديهم ما يكفي من الطعام غدا".

وقالت المنظمة الإنسانية التي تنتمي إلى الكنائس البروتستانتية في ألمانيا إن أكثر من نصف سكان سوريا معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي. وأضافت المنظمة أنه يتعين على المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين، اليوم الخميس، توفير موارد مالية كافية.

يذكر أن مؤتمر المانحين لسوريا تأسس في عام 2017 وفي العام الماضي، تم جمع أكثر من 6 مليارات يورو . وبعد 12 عاما من الحرب الأهلية، أصبحت سوريا مقسمة ومدمرة إلى حد كبير. وأدت كارثة الزلزال في شباط/ فبراير الماضي إلى تفاقم الأوضاع هناك.

ص.ش/أ.ح (ك ن أ، د ب أ، رويترز)

  • المصور، غيث السيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    صورة حزن لا ينتهي

    إدلب في 2020: شابان يبكيان والدتهما، بعد تعرض منزلهما لهجوم جوي. كان المصور غيث السيد نفسه في السابعة عشرة من عمره عندما اندلعت الحرب. كما قتل شقيقه في هجوم بالقنابل أيضا، ويقول: "عندما التقطت الصورة، عادت إليَّ كل مشاعر الرعب التي شعرت بها عندما مات أخي. وفجأة بدأت أبكي أنا بنفسي".

  • المصور، عبود همام

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ذكريات مدمرة في الرقة

    الرقة في عام 2019. امرأة تدفع عربة أطفال عبر مدينة مدمرة المعالم. ويقول المصور عبود همام: "في عام 2017 بدأت ألتقط صوراً لمدينتي. الذكريات تتواصل مع كل زاوية هنا. لقد دمروا كل ذلك. ستصبح صوري يوماً ما وثائق تاريخية".

  • المصور، مهند الزيات

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ضائعون وسط الأنقاض

    بنش (إدلب)، أبريل/ نيسان 2020. امرأة وابنتها. في لقطة سجلها مهند الزيات، إنهما تظهران وكأنهما كائنين صغيرين في صحراء من الأنقاض لا نهاية لها. لقد وجدتا الحماية في مدرسة مدمرة. مأوى خطير، لكنه أفضل من لا شيء. فالمخيم القريب للنازحين لم يعد به مكان شاغر.

  • المصور، مظفر سلمان

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    الشرب من حفرة ناجمة عن القنابل

    حلب في يونيو/ حزيران 2013: تدمير خط مياه في هجوم، ويبدأ الصبي على الفور بالشرب من الحفرة الناتجة عن القنابل والتي امتلأت بالمياه. ويقول المصور مظفر سلمان: "في ذلك الوقت، قال بعض الناس إن الصورة غير واقعية، وأنه كان علي من الأفضل أن أعطيه ماءً نظيفاً. لكني أعتقد أنه من أجل تغيير الواقع، من المهم أولاً تصويره كما هو".

  • المصور، عمر صناديقي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    الهروب من الغوطة

    عند الهروب من الغوطة في مارس/ آذار 2018، رجل يحمل طفلته في حقيبة سفر إلى نقطة الخروج، والتي من المفترض أن تمهد الطريق للحرية. وكتب المصور عمر صناديقي: "الحرب في سوريا لم تغير البلد فحسب. لقد غيرتنا أيضًا. وغيرت طريقة نظرتنا إلى الناس وكيف نلتقط الصور وبالتالي نرسل رسائل إنسانية إلى العالم".

  • المصور، سمير الدومي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    مواصلة العيش والمثابرة

    إحدى ضواحي دمشق في 2017: أم محمد وزوجها يجلسان في منزلهما المدمر وكأن شيئًا لم يحدث. يقول المصور سمير الدومي: "هذه المرأة من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم إثارة للإعجاب. لقد أصيبت بجروح بالغة وبعد ذلك بقليل أصيب زوجها أيضًا، فبقيت في المنزل لتعتني به. وصمودها يعكس الوجه الحقيقي للسوريين".

  • المصور، محمد أبازيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    أم تبكي ولدها في عيد الفطر

    منطقة درعا في 2017. ليس هناك شيء للاحتفال به في عيد الفطر. يقول المصور محمد أبازيد: "في عام 2017، رافقت هذه المرأة وهي تزور قبر ابنها في أول أيام عيد الفطر. وأنا نفسي عندها غلبني البكاء، لكني مسحت دموعي حتى يكون بمقدوري التقاط الصور".

  • المصورة، كارول الفرح

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    طفولة في الكرسي المتحرك

    دمشق ، يناير/ كانون الأول 2013. الطفلة آية البالغة من العمر خمس سنوات تنتظر على كرسي متحرك بينما والدها يحضر لها وجبتها الغذائية. كانت في طريقها إلى المدرسة عندما أصابتها قنبلة، وتقول: "كنت أرتدي حذائي البني في ذلك اليوم. وفي البداية رأيت الحذاء يطير في الهواء، ثم رأيت ساقي تتطاير معه".

  • المصور، أنس الخربوطلي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ألعاب بهلوانية سورية

    في كفر نوران بالقرب من حلب، حوَّل رياضيون سوريون مشهد الأنقاض إلى أماكن لممارسة "الباركور" (حركات الوثب) البهلوانية الجريئة. وعلى ما يبدو تظهر لقطة المصور أنس الخربوطلي أن رياضات الحركة في المدن والحركات المثيرة تصلح ممارستها أيضًا وسط الأنقاض الخرسانية.

  • المصور، علي الحاج سليمان

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    أمل في بداية جديدة

    بعد توقيع وقف إطلاق النار، تعود عائلة إلى موطنها جنوب إدلب عام 2020. التقط علي الحاج سليمان الصورة بمشاعر مختلطة ويقول: "أنا سعيد بالناس القادرين على العودة إلى قريتهم الأصلية. وحزنت لأنني طردت أنا أيضا ولا أستطيع العودة".

  • المصور، محمد أبازيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    تراث روماني

    هذه هي سوريا أيضًا في حالة الحرب: المسرح الروماني في بصرى في منطقة درعا. في عام 2018، غمرته الأمطار الغزيرة. ملحوظة: قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) جميع الصور في هذه الجولة المصور، لكنه لا يضمن دقة المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة. والتعاون مع هؤلاء لا يعني وجود اتفاق من قبل الأمم المتحدة. إعداد: فريدل تاوبه/ غوران كوتانوسكي/ص.ش


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